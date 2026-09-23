Obama varnar för AI:s jobbslakt: "Vill göra sig av med medarbetare"

Artificiell intelligens utvecklas snabbt och kan få stora konsekvenser för kvalificerade yrken.

Det är en varning som har förts fram av flera experter, och de får nu medhåll av USA:s tidigare president Barack Obama.

När Obama besökte Colgate University i New York förra veckan beskrev han hur utvecklingen inom AI har förändrats på kort tid.

Modeller lär sig utan människor

Han hänvisade till så kallad rekursiv inlärning, där AI-modeller i allt högre grad kan lära sig utan att människor behöver förse dem med färdiga svar, skriver Moneywise.

För mindre än ett år sedan uppskattade Obama att omkring 90 procent av det som AI-modeller lärde sig fortfarande kom från människor, medan modellerna själva stod för omkring 5–10 procent.

Enligt Obama har fördelningen på mindre än ett år, och möjligen på mindre än sex månader, närmat sig 50/50.

Om utvecklingen fortsätter kan förhållandet på sikt vändas till att maskiner står för omkring 90 procent av inlärningen och människor för 10 procent.

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Det skulle kunna innebära att AI förbättras betydligt snabbare, samtidigt som arbetsmarknaden påverkas.

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