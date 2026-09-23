Redan nu märker nyutexaminerade hur svårt det kan vara att få in en fot på arbetsmarknaden. Det är en diskussion som ex-presidenten Barack Obama nu träder in i.
Obama varnar för AI:s jobbslakt: "Vill göra sig av med medarbetare"
Artificiell intelligens utvecklas snabbt och kan få stora konsekvenser för kvalificerade yrken.
Det är en varning som har förts fram av flera experter, och de får nu medhåll av USA:s tidigare president Barack Obama.
När Obama besökte Colgate University i New York förra veckan beskrev han hur utvecklingen inom AI har förändrats på kort tid.
Modeller lär sig utan människor
Han hänvisade till så kallad rekursiv inlärning, där AI-modeller i allt högre grad kan lära sig utan att människor behöver förse dem med färdiga svar, skriver Moneywise.
För mindre än ett år sedan uppskattade Obama att omkring 90 procent av det som AI-modeller lärde sig fortfarande kom från människor, medan modellerna själva stod för omkring 5–10 procent.
Enligt Obama har fördelningen på mindre än ett år, och möjligen på mindre än sex månader, närmat sig 50/50.
Om utvecklingen fortsätter kan förhållandet på sikt vändas till att maskiner står för omkring 90 procent av inlärningen och människor för 10 procent.
Det skulle kunna innebära att AI förbättras betydligt snabbare, samtidigt som arbetsmarknaden påverkas.
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Pekade på advokatbyråer
Obama pekade särskilt ut advokatbyråer som en bransch där utvecklingen kan få stora effekter. Juridiska byråer använder i dag många juniora jurister för bland annat research, dokumentgranskning och textproduktion.
Många av dessa tjänster är välbetalda, men uppgifter som tidigare krävde stora mängder manuellt arbete kan i allt högre grad automatiseras.
”Om du investerar i AI på en advokatbyrå, och det är ganska dyrt, är anledningen till att du gör den investeringen att det gör att du kan göra saker utan de där medarbetarna”, sa Obama.
Även redovisning och andra kunskapsintensiva yrken kan påverkas av så kallad agentisk AI. Till skillnad från enklare AI-verktyg kan agentiska system själva genomföra flera steg i en arbetsprocess efter att ha fått en instruktion.
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Tuffare för nyutexaminerade
Samtidigt är det ännu oklart hur stor del av arbetsmarknaden som faktiskt kommer att försvinna. AI används både för att ersätta arbetsuppgifter och för att hjälpa anställda att utföra dem snabbare.
Enligt Conference Board använde omkring 41 procent av amerikanska arbetstagare AI vid slutet av 2025.
Organisationen bedömer att 60–70 procent av jobben inom den så kallade kognitiva arbetskraften inom tre år kan innebära arbete tillsammans med AI.
Utvecklingen märks redan bland yngre akademiker. Stanfordforskare har pekat på att arbetslösheten bland nyutexaminerade amerikaner steg till 5,6 procent i början av 2026, samtidigt som juniora tjänster ofta innehåller arbetsuppgifter som AI kan utföra.
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