Efterlängtad ändring i Swish – så påverkas du

Funktionen, som fungerar på liknande sätt som autogiro, gör det möjligt för användare att samla medlemskap, prenumerationer och andra fasta utgifter direkt i Swish-appen och signera dem med BankID. Det skriver E55.

Tjänsten introducerades ursprungligen under 2025 då Handelsbanken och SEB blev de första bankerna att erbjuda den.

Listan över anslutna banker nu lång och inkluderar bland annat Handelsbanken, SEB, Danske Bank, ICA Banken, Länsförsäkringar, Skandia, Lunar, Marginalen Bank, Nordea, Svea Bank och Sparbanken Syd, skriver Nyheter 24.

Nästan alla kan använda sig av tjänsten

Den breda utrullningen innebär att funktionen nu når en majoritet av landets 8,5 miljoner Swish-användare.

Åtta av tio svenskar använder redan appen dagligen för överföringar till familj, vänner och företag.

Urban Höglund, vd för Swish, har tidigare betonat betydelsen av förändringen. Han har beskrivit återkommande betalningar som en viktig milstolpe för svensk betalinfrastruktur och en funktion som många svenskar länge efterfrågat.

Får bättre överblick av ekonomin

I praktiken innebär nyheten att användare kan öppna sin profil i appen, gå till ”Automatiska betalningar” och därifrån lägga upp och hantera sina fasta utgifter.

Det ger bättre överblick över privatekonomin och kan minska risken för missade betalningar.

För många hushåll betyder utvecklingen ett steg närmare en samlad ekonomisk lösning där mobilen fungerar som nav för både spontana och planerade betalningar. Något som tidigare krävde separata system eller autogirolösningar via internetbanken.