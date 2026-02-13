Nyemissionsvåg på börsen – finns det köplägen?

13 feb. 2026

Flera svenska börsbolag genomför just nu nyemissioner för att stärka sina balansräkningar. Samtidigt varnar analytiker för att hög skuldsättning kan tvinga fler bolag att följa efter.

Årets första veckor på Stockholmsbörsen har präglats av en våg av nyemissioner. Hemelektronikkedjan Kjell & Company, fasad- och murningsbolaget Fasadgruppen, köksbolaget Nobia och bioteknikbolaget Alzinova är bland de bolag som just nu tar in nytt kapital.

För Kjell & Company innebär kapitalanskaffningen också ett ledningsskifte. Rustas avgående vd Göran Westerberg går in med 60 miljoner kronor i en riktad emission och föreslås bli ny styrelseordförande, skriver Affärsvärlden.

Därtill genomförs en företrädesemission på drygt 145 miljoner kronor. Teckningskursen på 5,90 kronor per aktie motsvarar en rabatt på cirka 26 procent mot senaste stängningskurs.

Bolagets tre största ägare, Cervantes Capital, familjen Eklund och Jofam – har åtagit sig att teckna för sina andelar. Emissionen är fullt garanterad.

Fasadgruppen får köprekommendation

Fasadgruppen tar in 504 miljoner kronor på 15 kronor per aktie. Emissionen är fullt säkerställd och bolagets vd Martin Jacobsson tecknar för 19 miljoner kronor.

ANNONS

Privata Affärer bedömer att den största risken, just en nyemission, nu är avvärjd och ser ett intressant köpläge i aktien som handlas till ett p/e-tal på drygt 7 för 2026.

ANNONS

Alzinova handlas under teckningskurs

Bioteknikbolaget Alzinova genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor, men aktien har fallit under teckningskursen på 80 öre, ett varningstecken enligt Affärsvärldens emissionsguide.

Storägaren Maida Vale Capital, kontrollerad av styrelseordföranden Julian Aleksov, har dock åtagit sig att teckna för 7,5 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till 80 procent.

Köksbolaget Nobia, som redan genomförde en nyemission förra året, tar nu in ytterligare 1,5 miljarder kronor, ett tecken på att den första kapitalanskaffningen inte räckte.

Varning för Lykos skuldsättning

Samtidigt varnar Danske Bank för e-handelsbolaget Lyko, som ännu inte annonserat någon nyemission.

ANNONS

Banken sänker rekommendationen till sälj och pekar på vad Dagens Industri beskriver som en ”tickande skuldbomb”.

Bolagets nettoskuld befaras överstiga 500 miljoner kronor, samtidigt som rörelsevinsten väntas rasa kraftigt. Lyko har hittills vägrat genomföra en nyemission. Men det återstår att se om en sådan kan bli aktuell ändå.

Olika rekommendationer

Privata Affärers analytiker Marcus Fridell har gått igenom de aktuella nyemissionerna och landar i skilda rekommendationer.

För Fasadgruppen ser han ett intressant läge att satsa på en uppstuds i den pressade aktien.

Kjell & Company får också tummen upp som en potentiell chanspost. Med ny ordförande i form av Göran Westerberg och förhållandevis ny vd ser Fridell en spännande potential för omstart.

Däremot väljer Fridellatt avstå från byggbolaget Wästbygg, som nu gör sin andra nyemission på mindre än ett år. Aktien har tappat 78 procent på tolv månader och Fridell vill se mer bevis på återhämtning innan han blir köpsugen.

