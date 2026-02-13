Nyemissionsvåg på börsen – finns det köplägen?

Årets första veckor på Stockholmsbörsen har präglats av en våg av nyemissioner. Hemelektronikkedjan Kjell & Company, fasad- och murningsbolaget Fasadgruppen, köksbolaget Nobia och bioteknikbolaget Alzinova är bland de bolag som just nu tar in nytt kapital.

För Kjell & Company innebär kapitalanskaffningen också ett ledningsskifte. Rustas avgående vd Göran Westerberg går in med 60 miljoner kronor i en riktad emission och föreslås bli ny styrelseordförande, skriver Affärsvärlden.

Därtill genomförs en företrädesemission på drygt 145 miljoner kronor. Teckningskursen på 5,90 kronor per aktie motsvarar en rabatt på cirka 26 procent mot senaste stängningskurs.

Bolagets tre största ägare, Cervantes Capital, familjen Eklund och Jofam – har åtagit sig att teckna för sina andelar. Emissionen är fullt garanterad.

Fasadgruppen får köprekommendation

Fasadgruppen tar in 504 miljoner kronor på 15 kronor per aktie. Emissionen är fullt säkerställd och bolagets vd Martin Jacobsson tecknar för 19 miljoner kronor.

Privata Affärer bedömer att den största risken, just en nyemission, nu är avvärjd och ser ett intressant köpläge i aktien som handlas till ett p/e-tal på drygt 7 för 2026.