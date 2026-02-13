Flera svenska börsbolag genomför just nu nyemissioner för att stärka sina balansräkningar. Samtidigt varnar analytiker för att hög skuldsättning kan tvinga fler bolag att följa efter.
Nyemissionsvåg på börsen – finns det köplägen?
Mest läst i kategorin
Xis historiska utrensning öppnar dörren för CIA:s spionoffensiv i Kina
Den amerikanska underrättelsetjänsten lanserar nya propagandafilmer riktade mot missnöjda kinesiska militärer. Samtidigt som Xi Jinping rensar ut de sista erfarna generalerna ur landets högsta militärledning. CIA publicerade i torsdags en ny mandarinspråkig video med titeln ”Save the Future” på Youtube, X, Facebook och Instagram. Tidpunkten beskrivs av analytiker som allt annat än slumpmässig: videon lanserades …
Kronan får ny roll när stora valutor förlorar mark
Från oönskad till bäst i klassen. Svenska kronan har plötsligt seglat upp som valutornas oväntade vinnare. Samtidigt som dollarn och yenen vacklar i en värld av politisk turbulens, har kapitalet börjat söka sig till Stockholm. Under 2026 har den svenska kronan fortsatt sin imponerande återhämtning. En trend som tog fart redan i början av 2025. …
Chokladkrisen: Sänkt pris för odlarna efter historiskt prisras
Ghana, världens näst största kakaoexportör, sänker det pris som betalas till landets kakaoodlare efter att de globala priserna rasat under det senaste året. Beslutet är en del av ett omfattande reformpaket som syftar till att återställa konkurrenskraften på den internationella marknaden. Det nya priset fastställs till 41 392 cedi per ton, motsvarande cirka 3 580 …
Storföretagens fall: 108 procent fler förlorar jobbet
Trots att antalet konkurser bara ökade marginellt under 2025 förändrades konkursmönstret på ett sätt som får betydligt större konsekvenser för både anställda och lokalsamhällen. En ny analys från Dun & Bradstreet visar att det framför allt är stora företag som faller. Varje konkurs slår därmed betydligt hårdare än tidigare. Läs också:Skulle bli världens största skyskrapa …
Försäljningsvåg av guld – därför säljer investerarna
Ädelmetallerna föll kraftigt under torsdagskvällen när en bred försäljningsvåg svepte över finansmarknaderna. Analytiker pekar på algoritmbaserad handel och likviditetsbehov som drivande faktorer. Guldpriset rasade med 3,2 procent till omkring 4 920 dollar per troy ounce under torsdagen. Det är den största endagsnedgången på en vecka. Samtidigt föll silverpriset med hela 11 procent. Missa inte: Kan …
Årets första veckor på Stockholmsbörsen har präglats av en våg av nyemissioner. Hemelektronikkedjan Kjell & Company, fasad- och murningsbolaget Fasadgruppen, köksbolaget Nobia och bioteknikbolaget Alzinova är bland de bolag som just nu tar in nytt kapital.
Läs även: Kjell & Company vinstvarnar och gör emissioner. Realtid
För Kjell & Company innebär kapitalanskaffningen också ett ledningsskifte. Rustas avgående vd Göran Westerberg går in med 60 miljoner kronor i en riktad emission och föreslås bli ny styrelseordförande, skriver Affärsvärlden.
Därtill genomförs en företrädesemission på drygt 145 miljoner kronor. Teckningskursen på 5,90 kronor per aktie motsvarar en rabatt på cirka 26 procent mot senaste stängningskurs.
Bolagets tre största ägare, Cervantes Capital, familjen Eklund och Jofam – har åtagit sig att teckna för sina andelar. Emissionen är fullt garanterad.
Fasadgruppen får köprekommendation
Fasadgruppen tar in 504 miljoner kronor på 15 kronor per aktie. Emissionen är fullt säkerställd och bolagets vd Martin Jacobsson tecknar för 19 miljoner kronor.
Missa inte: Bitcoin rasar: Kryptolångivare stänger dörrarna för uttag. Realtid
Privata Affärer bedömer att den största risken, just en nyemission, nu är avvärjd och ser ett intressant köpläge i aktien som handlas till ett p/e-tal på drygt 7 för 2026.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Alzinova handlas under teckningskurs
Bioteknikbolaget Alzinova genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor, men aktien har fallit under teckningskursen på 80 öre, ett varningstecken enligt Affärsvärldens emissionsguide.
Läs även: Så slår den urstarka kronan mot dina fonder i år. Dagens PS
Storägaren Maida Vale Capital, kontrollerad av styrelseordföranden Julian Aleksov, har dock åtagit sig att teckna för 7,5 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till 80 procent.
Köksbolaget Nobia, som redan genomförde en nyemission förra året, tar nu in ytterligare 1,5 miljarder kronor, ett tecken på att den första kapitalanskaffningen inte räckte.
Varning för Lykos skuldsättning
Samtidigt varnar Danske Bank för e-handelsbolaget Lyko, som ännu inte annonserat någon nyemission.
Banken sänker rekommendationen till sälj och pekar på vad Dagens Industri beskriver som en ”tickande skuldbomb”.
Missa inte: Analys: Lyko ”tickande skuldbomb” på börsen. Dagens PS
Bolagets nettoskuld befaras överstiga 500 miljoner kronor, samtidigt som rörelsevinsten väntas rasa kraftigt. Lyko har hittills vägrat genomföra en nyemission. Men det återstår att se om en sådan kan bli aktuell ändå.
Olika rekommendationer
Privata Affärers analytiker Marcus Fridell har gått igenom de aktuella nyemissionerna och landar i skilda rekommendationer.
För Fasadgruppen ser han ett intressant läge att satsa på en uppstuds i den pressade aktien.
Kjell & Company får också tummen upp som en potentiell chanspost. Med ny ordförande i form av Göran Westerberg och förhållandevis ny vd ser Fridell en spännande potential för omstart.
Däremot väljer Fridellatt avstå från byggbolaget Wästbygg, som nu gör sin andra nyemission på mindre än ett år. Aktien har tappat 78 procent på tolv månader och Fridell vill se mer bevis på återhämtning innan han blir köpsugen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.