Kryptolångivaren BlockFills har stoppat alla uttag och insättningar i spåren av bitcoins kraftiga nedgång. Ett tecken på att krisen på kryptomarknaden nu börjar få konkreta konsekvenser för aktörerna i branschen.
Bitcoin rasar: Kryptolångivare stänger dörrarna för uttag
Det Chicagobaserade bolaget, som tillhandahåller likviditet och utlåning till kryptomarknaden, meddelade på onsdagen att uttagen stoppades redan förra veckan.
Enligt bolaget pågår nu ett intensivt arbete för att återställa likviditeten på plattformen. De för också en aktiv dialog med sina kunder, som främst består av kryptohedgefonder och kapitalförvaltare, skriver Reuters.
BlockFills har över 2 000 institutionella kunder och faciliterade handelsvolymer på mer än 61 miljarder dollar under 2025, enligt bolagets egen webbplats.
Företaget tog in 6 miljoner dollar 2021 och ytterligare 37 miljoner dollar 2022 från investerare som CME Ventures och Susquehanna Capital, enligt Pitchbook-data.
Nomineringen som utlöste raset
Den breda nedgången på kryptomarknaden inleddes på allvar den 30 januari. Det efter att president Donald Trump nominerade Kevin Warsh till ny Fed-ordförande.
Warsh betraktas som en hök som förväntas krympa Feds balansräkning, vilket potentiellt minskar efterfrågan på bitcoin och andra risktillgångar.
Sedan dess har bitcoinpriset fallit kraftigt. Världens största kryptovaluta handlas nu kring 66 500 dollar. Vilket är en nedgång på närmare 50 procent sedan toppnoteringen på över 125 000 dollar i oktober.
Sårbar marknad
Bitcoins volatila resa på nedsidan fortsätter att oroa analytiker.
Att priset accelererar ned mot 60 000 dollar utan motsvarande ökning i handelsvolym tyder på tunna orderböcker och svag köparövertygelse, enligt analysbolaget Kaiko, skriver EFN.
”Det gör marknaden sårbar för ytterligare nedgång, även vid ett måttligt säljtryck”, säger Kaiko-analytikern Laurens Fraussen till EFN.
Trots att vissa större investerare börjat köpa igen riskerar kryptovalutan alltså ytterligare fall om det bredare köpintresset fortsätter att utebli.
Varningar för kryptovinter
Analytiker har länge varnat för att bitcoins nedgång kan bli djup och långvarig.
Mike McGlone, strateg på Bloomberg Intelligence, har varnat för att bitcoin kan falla ända ner till 10 000 dollar, en nedgång på ytterligare 85 procent från dagens nivåer.
McGlone jämför den nuvarande marknadssituationen med krisåren 2000–2001 och 2008, och menar att 2026 kan komma att präglas av liknande turbulens.
Forbes-skribenten Clem Chambers, som själv sålde sina innehav vid 100 000 dollar, varnar för att om kraschen fortsätter kan det bli ”institutionella offer”, alltså att stora aktörer på marknaden går under.
BlockFills likviditetsproblem kan vara ett första tecken på att den varningen håller på att besannas.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
