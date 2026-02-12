Bitcoin rasar: Kryptolångivare stänger dörrarna för uttag

Det Chicagobaserade bolaget, som tillhandahåller likviditet och utlåning till kryptomarknaden, meddelade på onsdagen att uttagen stoppades redan förra veckan.

Enligt bolaget pågår nu ett intensivt arbete för att återställa likviditeten på plattformen. De för också en aktiv dialog med sina kunder, som främst består av kryptohedgefonder och kapitalförvaltare, skriver Reuters.

BlockFills har över 2 000 institutionella kunder och faciliterade handelsvolymer på mer än 61 miljarder dollar under 2025, enligt bolagets egen webbplats.

Företaget tog in 6 miljoner dollar 2021 och ytterligare 37 miljoner dollar 2022 från investerare som CME Ventures och Susquehanna Capital, enligt Pitchbook-data.

Nomineringen som utlöste raset

Den breda nedgången på kryptomarknaden inleddes på allvar den 30 januari. Det efter att president Donald Trump nominerade Kevin Warsh till ny Fed-ordförande.

Warsh betraktas som en hök som förväntas krympa Feds balansräkning, vilket potentiellt minskar efterfrågan på bitcoin och andra risktillgångar.

Sedan dess har bitcoinpriset fallit kraftigt. Världens största kryptovaluta handlas nu kring 66 500 dollar. Vilket är en nedgång på närmare 50 procent sedan toppnoteringen på över 125 000 dollar i oktober.