12 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"

Realtid.se
Bank & Fintech

Bitcoin rasar: Kryptolångivare stänger dörrarna för uttag

Bitcoin sjunker i pris, vilket påverkar kryptolångivarna. (Foto: Ahn Young-joon/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 feb. 2026Publicerad: 12 feb. 2026

Kryptolångivaren BlockFills har stoppat alla uttag och insättningar i spåren av bitcoins kraftiga nedgång. Ett tecken på att krisen på kryptomarknaden nu börjar få konkreta konsekvenser för aktörerna i branschen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Bild på nedåtgående kurva och man med portfölj
Bank & Fintech

Investerarna flyr när bankerna faller

06 feb. 2026
Bank & Fintech

EU planerar offensiv mot dollarn med stablecoins och gemensam skuld

06 feb. 2026
Bank & Fintech

Investmentbanken levererar bästa kvartalet någonsin

06 feb. 2026
Bitcoin och en graf som pekar nedåt
Bank & Fintech

Bitcoin rasar: Så mycket har du förlorat om du köpte i oktober

05 feb. 2026
Bank & Fintech

Bitcoin rasar – varning för kryptovinter

03 feb. 2026

Det Chicagobaserade bolaget, som tillhandahåller likviditet och utlåning till kryptomarknaden, meddelade på onsdagen att uttagen stoppades redan förra veckan.

Missa inte: Tusentals faller för bedragarnas knep. Realtid

Enligt bolaget pågår nu ett intensivt arbete för att återställa likviditeten på plattformen. De för också en aktiv dialog med sina kunder, som främst består av kryptohedgefonder och kapitalförvaltare, skriver Reuters.

BlockFills har över 2 000 institutionella kunder och faciliterade handelsvolymer på mer än 61 miljarder dollar under 2025, enligt bolagets egen webbplats.

Företaget tog in 6 miljoner dollar 2021 och ytterligare 37 miljoner dollar 2022 från investerare som CME Ventures och Susquehanna Capital, enligt Pitchbook-data.

Nomineringen som utlöste raset

Den breda nedgången på kryptomarknaden inleddes på allvar den 30 januari. Det efter att president Donald Trump nominerade Kevin Warsh till ny Fed-ordförande.

Warsh betraktas som en hök som förväntas krympa Feds balansräkning, vilket potentiellt minskar efterfrågan på bitcoin och andra risktillgångar.

ANNONS

Läs även: Bitcoin rasar – varning för kryptovinter. Realtid

Sedan dess har bitcoinpriset fallit kraftigt. Världens största kryptovaluta handlas nu kring 66 500 dollar. Vilket är en nedgång på närmare 50 procent sedan toppnoteringen på över 125 000 dollar i oktober.

ANNONS

Sårbar marknad

Bitcoins volatila resa på nedsidan fortsätter att oroa analytiker.

Att priset accelererar ned mot 60 000 dollar utan motsvarande ökning i handelsvolym tyder på tunna orderböcker och svag köparövertygelse, enligt analysbolaget Kaiko, skriver EFN.

”Det gör marknaden sårbar för ytterligare nedgång, även vid ett måttligt säljtryck”, säger Kaiko-analytikern Laurens Fraussen till EFN.

Missa inte: Bitcoin rasar till lägsta nivån på nästan ett år. Realtid

Trots att vissa större investerare börjat köpa igen riskerar kryptovalutan alltså ytterligare fall om det bredare köpintresset fortsätter att utebli.

ANNONS

Varningar för kryptovinter

Analytiker har länge varnat för att bitcoins nedgång kan bli djup och långvarig.

Mike McGlone, strateg på Bloomberg Intelligence, har varnat för att bitcoin kan falla ända ner till 10 000 dollar, en nedgång på ytterligare 85 procent från dagens nivåer.

McGlone jämför den nuvarande marknadssituationen med krisåren 2000–2001 och 2008, och menar att 2026 kan komma att präglas av liknande turbulens.

Forbes-skribenten Clem Chambers, som själv sålde sina innehav vid 100 000 dollar, varnar för att om kraschen fortsätter kan det bli ”institutionella offer”, alltså att stora aktörer på marknaden går under.

BlockFills likviditetsproblem kan vara ett första tecken på att den varningen håller på att besannas.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BitcoinBlockFillsKryptoKryptoaffärer
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS