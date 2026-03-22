EU:s vädjan i krigets skugga: Lagra mindre gas

Priset på gas har gått upp till följd av Irankriget.

Nu manar EU-kommissionen medlemsstaterna att minska sina lager för att inte driva upp gaspriset ytterligare.

I stället för att fylla sina lager till 90 procent, som brukligt, kan man i stället kan sikta på 80 procent, skriver kommissionens energiansvarige Dan Jørgensen i ett brev till unionens medlemsländer.

Han vädjar också om att börja fylla på lagren redan nu för att undvika överdriven konkurrens när sommaren lider mot sitt slut, vilket riskerar att driva upp priserna ytterligare.

Medlemsstaterna har fram till 1 december på sig att möta sina lagringsmål.