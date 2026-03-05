Aktiemarknaderna världen över handlas på historiskt höga värderingar samtidigt som flera ledande strateger och centralbanker höjer varningsflaggor. Goldman Sachs chefsstrateg ser paralleller till tiden före finanskrisen. Men experterna är inte eniga om huruvida en djupare nedgång är på väg.
Bankjätten varnar: Börsen lika dyr som före finanskrisen
Peter Oppenheimer, chefsstrateg för globala aktier på Goldman Sachs, varnar i en ny analysrapport för att riskpremien på aktiemarknaden har fallit kraftigt och nu ligger på samma nivåer som före den globala finanskrisen 2008.
Enligt Oppenheimer gör detta aktier ”mer sårbara för besvikelser eller chocker”, rapporterar Fortune.
Strategens varningar bär extra tyngd eftersom han tidigare gjort träffsäkra prognoser.
Redan 2024 uppmanade han investerare att diversifiera bort från amerikanska aktier. Ett råd som lönade sig när europeiska och japanska marknader överträffade den amerikanska tekniksektorn.
I november 2025 spådde han att S&P 500 skulle ge den sämsta avkastningen bland alla större regioner de kommande tio åren.
Fed varnar för höga värderingar på aktier
Även den amerikanska centralbanken Federal Reserve har lyft farhågor kring aktievärderingarna.
I protokollet från januari månads räntemöte noterade Fed-ledamöter att tillgångsvärderingarna är höga och att kreditspreadar ligger på historiskt låga nivåer, enligt The Motley Fool.
S&P 500 har sedan juli 2025 handlats med ett framåtblickande p/e-tal över 22. Vilket är klart högre än tioårsgenomsnittet på 18,8.
Historiskt har liknande värderingsnivåer endast förekommit vid två tillfällen de senaste fyra decennierna, och båda ledde till björnmarknader: IT-bubblan i slutet av 1990-talet och pandemikraschen 2020–2022.
Buffett: Betala inte för mycket
Investerarlegendaren Warren Buffett har länge varnat för riskerna med att betala för mycket för aktier.
Enligt Money understryker Buffett att även aktier i starka bolag kan bli dåliga investeringar om priset är för högt.
Han rekommenderar investerare att analysera nyckeltal som p/e-tal, skuldsättningsgrad och avkastning på eget kapital innan de fattar köpbeslut.
Buffett förespråkar en riskavert strategi där man köper kvalitetsbolag till rimliga priser och diversifierar portföljen över flera sektorer, exempelvis genom börshandlade fonder.
Köpläge vid korrigering?
Trots varningarna ser Goldman Sachs inte en utdragen björnmarknad som trolig.
Banken pekar på att den amerikanska ekonomin väntas växa med 2,8 procent i år och att hushåll, företag och banker har starka balansräkningar som kan absorbera chocker utan att utlösa en systemkris.
Oppenheimer noterar att geopolitiska chocker historiskt har lett till en mediankorrigering på omkring 6 procent i S&P 500 under 18 dagar innan marknaderna stabiliseras.
Hans rekommendation är att investerare bibehåller en bred geografisk och sektormässig diversifiering.
”Vi bedömer risken för en korrigering som hög givet nuvarande värderingar, men vi förväntar oss att detta kommer att utgöra ett köpläge med relativt låg risk för en mer utdragen och djup björnmarknad”, skriver Oppenheimer i sin rapport.
Samtidigt understryker analytiker att läget skiljer sig från finanskrisen genom att den privata sektorns balansräkningar är betydligt starkare i dag.
Vissa marknadsexperter drar därför snarare paralleller till IT-bubblan i början av 2000-talet.