Bankjätten varnar: Börsen lika dyr som före finanskrisen

Peter Oppenheimer, chefsstrateg för globala aktier på Goldman Sachs, varnar i en ny analysrapport för att riskpremien på aktiemarknaden har fallit kraftigt och nu ligger på samma nivåer som före den globala finanskrisen 2008.

Enligt Oppenheimer gör detta aktier ”mer sårbara för besvikelser eller chocker”, rapporterar Fortune.

Strategens varningar bär extra tyngd eftersom han tidigare gjort träffsäkra prognoser.

Redan 2024 uppmanade han investerare att diversifiera bort från amerikanska aktier. Ett råd som lönade sig när europeiska och japanska marknader överträffade den amerikanska tekniksektorn.

I november 2025 spådde han att S&P 500 skulle ge den sämsta avkastningen bland alla större regioner de kommande tio åren.

Fed varnar för höga värderingar på aktier

Även den amerikanska centralbanken Federal Reserve har lyft farhågor kring aktievärderingarna.

I protokollet från januari månads räntemöte noterade Fed-ledamöter att tillgångsvärderingarna är höga och att kreditspreadar ligger på historiskt låga nivåer, enligt The Motley Fool.

S&P 500 har sedan juli 2025 handlats med ett framåtblickande p/e-tal över 22. Vilket är klart högre än tioårsgenomsnittet på 18,8.

Historiskt har liknande värderingsnivåer endast förekommit vid två tillfällen de senaste fyra decennierna, och båda ledde till björnmarknader: IT-bubblan i slutet av 1990-talet och pandemikraschen 2020–2022.