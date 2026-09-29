Nvidia vill få ut sina chip till fler kunder än techjättarna. Nu har världens största börsbolag vänt sig till försäkringsbranschen, som ska ta över en del av risken när AI-utbyggnaden finansieras med lån.
Nvidia vill skjuta över AI-risken på försäkringsbolagen
Nvidia har fört samtal med försäkringsbolag om att ta på sig en del av risken i lån där bolagets chip är säkerheten. Det uppger Financial Times med hänvisning till personer med insyn i diskussionerna.
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En av idéerna är en försäkring mot kreditförluster på lån till så kallade neoclouds. Det är nya molnbolag som hyr ut datorkraft men saknar balansräkningar i klass med Amazon, Google och Microsoft. Försäkringen skulle falla ut om ett sådant bolag inte kan betala och de pantsatta chipen inte går att sälja för tillräckligt mycket för att långivarna ska få tillbaka sina pengar.
Samtalen är enligt FT i ett tidigt skede och behöver inte leda till några avtal.
Chip som tillgångsklass
Tanken bakom är att fler kunder ska kunna köpa Nvidias processorer. VD Jensen Huang har sagt att chip bör ses som en ”investerbar tillgångsklass”, ungefär som flygplan. Flygplan är också dyra och långlivade tillgångar som finansieras genom komplexa strukturer där risk och kostnader fördelas mellan användare och investerare.
”Nvidia försöker förmå marknaden att delta, att visa andra kapitalförsörjare att det här är investerbara tillgångar”, säger en person med insyn i bolagets arbete till FT.
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Enligt tidningen har Nvidia gett minst ett försäkringsbolag data om hur snabbt chipen tappar i värde och vad datorkraft väntas kosta framöver. Bolaget ska också arbeta med återförsäkringsmäklaren Howden Re på en struktur som involverar försäkringsbolag. Howden har inte velat kommentera.
Arbetet leds av Ingemar Lanevi, chef för finansiella lösningar på Nvidia. Enligt FT har Nvidia också undersökt om försäkringsbolagen i sin tur kan fördela risken vidare till hedgefonder och andra alternativa investerare. Skälet är att affärerna kan bli så stora att de överstiger vad även stora försäkringsbolag klarar av på egen hand.
Nytt steg efter Wall Street-affären
Försäkringsspåret är det senaste av flera sätt som Nvidia prövar för att få in mer externt kapital i AI-utbyggnaden. I augusti presenterade bolaget avsiktsförklaringar med Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs och KKR.
Målet är att få loss över 500 miljarder dollar i externt kapital för att finansiera datorkraft åt Nvidias kunder.
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Enligt FT har Nvidia erbjudit sig att garantera en del av de affärerna. Bolaget har också gått i god för hyresavtal på 105 miljarder dollar för ett stort datacenter som byggs åt OpenAI. Nvidia har sagt till investerare att det räknar med att en fjärdedel av intäkterna nästa år kommer från AI-labb som bolaget stöttar med sin egen balansräkning.
Upplägget med Wall Street-bolagen har redan fått kritik från analytiker. De ser likheter med bostadsobligationerna före finanskrisen 2008 och varnar för cirkulär finansiering.
Samtidigt delar Nvidia ut mycket pengar till ägarna. I måndags meddelade bolaget att det höjer sitt återköpsprogram med 150 miljarder dollar. Det är den största höjningen av ett återköpsmandat som något bolag har gjort, och totalt återstår nu 235 miljarder dollar av mandatet. Realtid har tidigare skrivit om planerna.
Nischbolag tar plats
Enligt FT liknar de strukturer som Nvidia har tittat på så kallade restvärdesförsäkringar. De skyddar ägaren om teknisk utrustning tappar i värde. Bolag som Forward Compute och American Compute har vuxit fram för att sälja sådana produkter.
Quentin Saleur, vd för Forward Compute, menar att försäkringarna kan jämna ut villkoren mellan små och stora molnbolag.
”Stora köpare av datorkraft vill inte ta motpartsrisken i en neocloud. Men med en försäkring kan mindre neoclouds konkurrera med en Amazon eller en Google, eftersom motpartsrisken plötsligt är densamma”, säger han till FT.
Hur mycket är ett chip värt om sex år?
Den stora frågan är hur länge chipen behåller sitt värde. Värderingsbolaget Barkr AI värderar annars konstverk och privatjet. Enligt en kommande studie därifrån är Nvidias H100-system med åtta grafikprocessorer från 2022 i dag värt omkring 320 000 dollar, ungefär lika mycket som när det var nytt.
Studien räknar också på vad som händer om utbudet av datorkraft hinner ikapp efterfrågan. Då behåller systemet ungefär två tredjedelar av värdet efter ett år. Efter sex år är det värt runt 30 000 dollar, alltså under en tiondel av dagens värde.
”Nvidia behöver värderingsdata för att externt kapital ska komma in. Långivare vill veta vilka intäkter en tillgång ger och vad man kan sälja den för över tid, säger Barkr AI:s grundare Thomas Galbraith.
Förväntningarna på efterfrågan är fortsatt höga. I våras sa Jensen Huang att Nvidia räknar med biljonintäkter från sina mest avancerade processorer fram till 2027.