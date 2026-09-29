Nvidia vill skjuta över AI-risken på försäkringsbolagen

Nvidia har fört samtal med försäkringsbolag om att ta på sig en del av risken i lån där bolagets chip är säkerheten. Det uppger Financial Times med hänvisning till personer med insyn i diskussionerna.

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En av idéerna är en försäkring mot kreditförluster på lån till så kallade neoclouds. Det är nya molnbolag som hyr ut datorkraft men saknar balansräkningar i klass med Amazon, Google och Microsoft. Försäkringen skulle falla ut om ett sådant bolag inte kan betala och de pantsatta chipen inte går att sälja för tillräckligt mycket för att långivarna ska få tillbaka sina pengar.

Samtalen är enligt FT i ett tidigt skede och behöver inte leda till några avtal.

Chip som tillgångsklass

Tanken bakom är att fler kunder ska kunna köpa Nvidias processorer. VD Jensen Huang har sagt att chip bör ses som en ”investerbar tillgångsklass”, ungefär som flygplan. Flygplan är också dyra och långlivade tillgångar som finansieras genom komplexa strukturer där risk och kostnader fördelas mellan användare och investerare.

”Nvidia försöker förmå marknaden att delta, att visa andra kapitalförsörjare att det här är investerbara tillgångar”, säger en person med insyn i bolagets arbete till FT.

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Enligt tidningen har Nvidia gett minst ett försäkringsbolag data om hur snabbt chipen tappar i värde och vad datorkraft väntas kosta framöver. Bolaget ska också arbeta med återförsäkringsmäklaren Howden Re på en struktur som involverar försäkringsbolag. Howden har inte velat kommentera.

Arbetet leds av Ingemar Lanevi, chef för finansiella lösningar på Nvidia. Enligt FT har Nvidia också undersökt om försäkringsbolagen i sin tur kan fördela risken vidare till hedgefonder och andra alternativa investerare. Skälet är att affärerna kan bli så stora att de överstiger vad även stora försäkringsbolag klarar av på egen hand.