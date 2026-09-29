Kunderna bygger egna chip – så slår Nvidia och AMD tillbaka

AMD köper AI-forskaren Fei-Fei Lis bolag World Labs för 8,2 miljarder dollar. Det är andra gången på en månad som en chipjätte köper sig in i AI-leden ovanför själva kretsarna, och för de fristående AI-bolagen blir frågan vem de egentligen gör affärer med.
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Den amerikanska chiptillverkaren AMD meddelade under måndagen att bolaget köper World Labs i en ren aktieaffär värd omkring 8,2 miljarder dollar, drygt 75 miljarder kronor.
Affären ger AMD fotfäste inom forskning som kan påverka den framtida efterfrågan på chip, mjukvara och AI-infrastruktur, skriver Reuters.
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World Labs grundades 2024 av Fei-Fei Li, professor vid Stanford och tidigare chefsforskare på Google Cloud. Bolaget utvecklar så kallade världsmodeller, alltså AI som kan skapa och simulera tredimensionella miljöer utifrån text, bild och video.
Tekniken ses som central för att få in generativ AI i robotar, från självkörande bilar till humanoider, skriver Techcrunch.
Efter affären blir Fei-Fei Li vice vd och chefsforskare på AMD, med rapportering direkt till vd Lisa Su. Affären väntas bli klar före årsskiftet, förutsatt att myndigheterna godkänner den.
Köper insikt, inte intäkter
Enligt Lisa Su måste den som bygger beräkningsplattformar för nästa generations AI förstå hur modellerna utvecklas. För Fei-Fei Li är köpet en fortsättning på ett samarbete som redan pågick.
”Vi inledde ett djupt tekniskt partnerskap med AMD förra året, med början i modellträning och inferensoptimering på AMD:s grafikprocessorer. När våra team arbetade tillsammans insåg vi att det vore naturligt att föra samman vårt AI-ekosystem av mjukvara och hårdvara, grundmodeller och tillämpningar”, skriver hon på Linkedin.
”Det här är ett köp av talang och modellinsikt, inte av intäkter. AMD får tag i människorna som bygger de modeller som bolagets framtida chip måste kunna köra”, säger techanalytikern Patrick Moorhead till Yahoo Finance.
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Atif Malik, analytiker på Citigroup, menar att affären ger AMD bättre inblick i hur AI-modellerna utvecklas och stärker bolagets position mot Nvidia. Nvidia har redan en egen familj av världsmodeller, Cosmos. AMD har hittills bara haft text- och videobaserade modeller.
Nvidia gjorde samma drag
Timingen är knappast en slump. Den 3 september meddelade Nvidia att bolaget köper AI-plattformen Hugging Face för 12,93 miljarder dollar. Hugging Face är inget modellabb, men är världens största samlingsplats för öppna AI-modeller och verktyg.
Bakgrunden är att gränsen mellan hårdvara och mjukvara suddas ut från båda hållen. Nvidias största kunder bygger egna chip: Google har sina TPU:er, OpenAI tar fram en egen krets och Anthropic bygger upp ett chipdesignteam, enligt Forbes.
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Chipbolagen svarar med att flytta upp i kedjan. Nvidia har samtidigt breddat sig mot konsument-AI och experimenterar med att hyra ut sina chip.
Leverantör, investerare och konkurrent
För de fristående AI-bolagen blir bilden mer komplicerad. Chipjättarna är deras viktigaste leverantörer, ofta också deras investerare och nu i ökande grad deras ägare eller konkurrenter.
World Labs är ett tydligt exempel. Så sent som i februari tog bolaget in en miljard dollar i en runda där både AMD och Nvidia var med, enligt Techcrunch. I januari rapporterades att bolaget siktade på en värdering kring 5 miljarder dollar. Nu hamnar det helt hos den ena av de två.
Att neutraliteten är en känslig fråga märks på Nvidias besked i samband med Hugging Face-köpet. Bolaget lovar att plattformen ska förbli öppen för konkurrerande hårdvara.
”Nvidias beräkningskapacitet kommer inte att krävas för att bygga på eller driftsätta via Hugging Face”, skriver bolaget i ett blogginlägg.