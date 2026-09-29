Kunderna bygger egna chip – så slår Nvidia och AMD tillbaka

Den amerikanska chiptillverkaren AMD meddelade under måndagen att bolaget köper World Labs i en ren aktieaffär värd omkring 8,2 miljarder dollar, drygt 75 miljarder kronor.

Affären ger AMD fotfäste inom forskning som kan påverka den framtida efterfrågan på chip, mjukvara och AI-infrastruktur, skriver Reuters.

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World Labs grundades 2024 av Fei-Fei Li, professor vid Stanford och tidigare chefsforskare på Google Cloud. Bolaget utvecklar så kallade världsmodeller, alltså AI som kan skapa och simulera tredimensionella miljöer utifrån text, bild och video.

Tekniken ses som central för att få in generativ AI i robotar, från självkörande bilar till humanoider, skriver Techcrunch.

Efter affären blir Fei-Fei Li vice vd och chefsforskare på AMD, med rapportering direkt till vd Lisa Su. Affären väntas bli klar före årsskiftet, förutsatt att myndigheterna godkänner den.

Köper insikt, inte intäkter

Enligt Lisa Su måste den som bygger beräkningsplattformar för nästa generations AI förstå hur modellerna utvecklas. För Fei-Fei Li är köpet en fortsättning på ett samarbete som redan pågick.

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”Vi inledde ett djupt tekniskt partnerskap med AMD förra året, med början i modellträning och inferensoptimering på AMD:s grafikprocessorer. När våra team arbetade tillsammans insåg vi att det vore naturligt att föra samman vårt AI-ekosystem av mjukvara och hårdvara, grundmodeller och tillämpningar”, skriver hon på Linkedin.

”Det här är ett köp av talang och modellinsikt, inte av intäkter. AMD får tag i människorna som bygger de modeller som bolagets framtida chip måste kunna köra”, säger techanalytikern Patrick Moorhead till Yahoo Finance.

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Atif Malik, analytiker på Citigroup, menar att affären ger AMD bättre inblick i hur AI-modellerna utvecklas och stärker bolagets position mot Nvidia. Nvidia har redan en egen familj av världsmodeller, Cosmos. AMD har hittills bara haft text- och videobaserade modeller.