Nvidia vill låna ut sina chip som fastigheter: Wall Street ställer upp med pengarna

Nytt kapital för Nvidia

Fördelarna, ur Nvidias och Wall Streets perspektiv, är flera. Det öppnar en helt ny kapitalkälla utanför techbolagens egna balansräkningar, vilket gör det möjligt att bygga betydligt fler datacenter snabbare än om enbart techjättarna själva skulle finansiera utbyggnaden.

BlackRocks vd Larry Fink kallar det ”nästa kapitel inom finansiell ingenjörskonst” och jämför det med hur bostadsobligationer (MBS) växte fram på 1970-talet. Goldman Sachs vd David Solomon säger att Nvidia själva tog initiativet, och att banken ser en möjlighet att skapa en helt ny kreditmarknad där datorkraft fungerar som säkerhet.

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Sex storspelare

De sex företagen är alla stora aktörer på Wall Street: Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs och KKR

Vd Jensen Huang sa i en intervju med CNBC att han bara kontaktade dessa sex bolag för åtagandet, och att ingen av dem tackade nej.

Riskabel innovation

Nackdelarna är minst lika tydliga. Just jämförelsen med bostadsobligationer oroar flera analytiker, eftersom just den produkten senare spelade en central roll i finanskrisen 2008.

Marknadsanalytikern Tony Sycamore säger att initiativet påminner honom om hur subprimelånen en gång såg ut: en till synes smart finansiell innovation innan riskerna blev uppenbara. Andra analytiker delar hans uppfattning.

Aktien föll

Nvidias egen aktie föll nästan 3 procent på måndagen efter beskedet, delvis på grund av oro för så kallad ”cirkulär finansiering”.

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Med andra ord att Nvidia indirekt finansierar sina egna kunders inköp av Nvidia-hårdvara, vilket gör det svårare att avgöra hur mycket av efterfrågan som är genuin.

Enorma satsningar

Skalan i satsningarna är enorm redan utan Nvidias nya initiativ. Enligt Morgan Stanley väntas de största molnleverantörerna investera 3 500 miljarder dollar mellan 2026 och 2028.

Och det finns högre bud: Goldman Sachs bedömer att den totala AI-infrastrukturen kan kräva mellan 5 000 till 8 000 miljarder dollar.

Växande skuldsättning

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s varnar för växande skuldsättning och alltmer sammanflätade finansiella band mellan techbolagen.

Sex stora aktörer, bland dem Microsoft, Amazon och Meta, väntas tillsammans investera omkring 785 miljarder dollar under 2026, med sammanlagda leasingåtaganden på 1,2 biljoner dollar för datacenter som ännu inte är färdigbyggda.

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