Nvidia-nyhet slår mot Ericsson och Nokia

Telekombolagen Ericsson (börskurs Ericsson) och Nokia rasade på börsen sedan investeringsbanken ABG Sundal Collier i en analys skrivit att amerikanska Nvidia utvecklar ett chip som på sikt kan slå mot bolagen.

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Men enligt storbanken JP Morgan är kursraset obefogat.

Strömsnål chip utmanar

Halvledarbjässen Nvidia, världens högst värderade börsbolag, har bekräftat att ett strömsnålt chip specifikt för 6G-radioenheter håller på att utvecklas, rapporterar Dagens industri.

Investeringsbankens analys släpptes på på tisdagen. Där står att Nvidias chip på sikt kan komma att ”få ett betydande genomslag och därmed sätta press på Ericssons marginaler”.

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Enligt ABG:s basscenario är det för tidigt att oroa sig, men något att hålla ögonen på.

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Ericsson föll 6,3 och Nokia 6,8 procent i Stockholm.

Alla håller inte med

Men JP Morgan ger inte mycket för logiken bakom rasen, enligt en analys som nyhetsbyrån Bloomberg tagit del av.

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Varken Ericsson eller Nokia bör frukta Nvidias chip, enligt analysen. Nokia har redan ett etablerat samarbete med Nvidia och även Ericsson skulle kunna besluta sig för att använda Nvidia-chip framöver.

”Vi ser därför inte Nvidias intåg på marknaden för radiomoduler som ett hållbart argument för att sälja eller vara negativt inställd till Ericsson-aktien”, uppger storbanken.