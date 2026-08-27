Nvidias dolda miljardrisk: Siffran i rapporten som ingen talar om

Chiptillverkaren redovisade intäkter på 96,2 miljarder dollar för kvartalet till slutet av juli och guidar för omkring 108 miljarder i det innevarande. Datacenterrörelsen växte 117 procent till 89 miljarder dollar, skriver bland annat Financial Times.

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Det som är mindre uppmärksammat är att bolagets åtaganden mot leverantörer mer än fördubblades till 279 miljarder dollar från 119 miljarder kvartalet innan, enligt finanschefens kommentar.

Nvidia anger minnesinköp som huvudsaklig förklaring.

Revisorns svåraste post

Det är samma post som PwC, Nvidias revisor sedan 2004, har pekat ut som en kritisk redovisnings – den bedömning som krävt mest arbete och omdöme i revisionen.

I årsredovisningen för FY2026 hänvisade PwC till ett lagervärde på 21,4 miljarder dollar och utestående inköps-, leverans- och kapacitetsåtaganden på 95,2 miljarder per den 25 januari.

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Reserveringarna vilar konstaterar revisorn på ledningens antaganden om framtida efterfrågan.

Utvecklingen är brant. 4,9 miljarder dollar i januari 2023, 16,1 miljarder 2024, 30,8 miljarder 2025, 95,2 miljarder 2026. De 279 miljarderna avser en delvis vidare definition och kommer från en icke granskad kvartalskommentar, men riktningen är tydlig.

Under första kvartalet räkenskapsåret 2026 tog Nvidia en nedskrivning på 4,5 miljarder dollar för överskjutande lager och inköpsåtaganden, skriver FXStreet. Åtagandena låg då på knappt 30 miljarder.