Nvidia slog förväntningarna på varje rad i onsdagens rapport. Samtidigt växte den post som bolagets egen revisor lyfter fram som revisionens svåraste bedömning snabbare än omsättningen.
Nvidias dolda miljardrisk: Siffran i rapporten som ingen talar om
Chiptillverkaren redovisade intäkter på 96,2 miljarder dollar för kvartalet till slutet av juli och guidar för omkring 108 miljarder i det innevarande. Datacenterrörelsen växte 117 procent till 89 miljarder dollar, skriver bland annat Financial Times.
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Det som är mindre uppmärksammat är att bolagets åtaganden mot leverantörer mer än fördubblades till 279 miljarder dollar från 119 miljarder kvartalet innan, enligt finanschefens kommentar.
Nvidia anger minnesinköp som huvudsaklig förklaring.
Revisorns svåraste post
Det är samma post som PwC, Nvidias revisor sedan 2004, har pekat ut som en kritisk redovisnings – den bedömning som krävt mest arbete och omdöme i revisionen.
I årsredovisningen för FY2026 hänvisade PwC till ett lagervärde på 21,4 miljarder dollar och utestående inköps-, leverans- och kapacitetsåtaganden på 95,2 miljarder per den 25 januari.
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Reserveringarna vilar konstaterar revisorn på ledningens antaganden om framtida efterfrågan.
Utvecklingen är brant. 4,9 miljarder dollar i januari 2023, 16,1 miljarder 2024, 30,8 miljarder 2025, 95,2 miljarder 2026. De 279 miljarderna avser en delvis vidare definition och kommer från en icke granskad kvartalskommentar, men riktningen är tydlig.
Under första kvartalet räkenskapsåret 2026 tog Nvidia en nedskrivning på 4,5 miljarder dollar för överskjutande lager och inköpsåtaganden, skriver FXStreet. Åtagandena låg då på knappt 30 miljarder.
Cirkeln i balansräkningen
Åtagandena är inte den enda punkt där Nvidias affär flätas in i kundernas.
Bolaget har investerat i köpare som OpenAI, xAI, CoreWeave och Nebius, och presenterade i augusti avsiktsförklaringar med sex finansaktörer om 500 miljarder dollar i finansiering till kunder.
På telefonkonferensen beskrev finanschefen Colette Kress dessutom en modell där Nvidia lämnar take-or-pay-åtaganden på delar av en anläggnings kapacitet för att möjliggöra projektfinansiering, och därefter delar intäkter över en definierad miniminivå.
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Samtidigt gick den koncentrerade fordringsexponeringen från omkring 21,5 till 44,1 miljarder dollar på ett halvår. I riskavsnittet konstaterar Nvidia själv att AI-moln och modellbyggare har verklig efterfrågan men inte kan säkra finansiering med investment grade-status.
Vinsten och kritiken
Av nettoresultatet på 59,7 miljarder dollar kom 7,8 miljarder från orealiserade värdeförändringar på aktieinnehav, efter 15,9 miljarder föregående kvartal.
Poster utan kassaflöde, i ett bolag som hämtar 92 procent av intäkterna från en enda division.
Investeraren Michael Burry har kallat upplägget cirkulärt och hävdar att molnjättarna underskattar avskrivningarna med 176 miljarder dollar 2026–2028.
Nvidia svarade med en sjusidig promemoria som avvisade jämförelser med historiska redovisningsbedrägerier och framhöll att kunderna betalar inom 53 dagar.
Burry har redovisade blankningspositioner mot Nvidia. Financial Times analysavdelning Lex säger att upplägget är back-to-back snarare än cirkulärt.