BlackRock lanserar iShares Space Technologies UCITS ETF (STAR), en börshandlad fond som ska ge europeiska investerare riktad exponering mot den snabbt växande globala rymdekonomin.
BlackRock satsar på rymden: Fond för europeiska investerare
Det framgår av ett pressmeddelande från kapitalförvaltaren på tisdagen.
Fonden följer indexet STOXX Global Space Satellites and Drones och omfattar tillverkare av raketer, satelliter och drönare samt bolagens leverantörskedjor.
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Enligt BlackRock används en tvåstegsmetodik som via FactSets intäktsklassificering identifierar företag som hämtar minst 25 procent av sina intäkter från rymd-, drönar- eller satellitrelaterad verksamhet, samtidigt som leverantörsdata fångar bolag med bredare exponering mot rymdekosystemet.
Ska vara snabba på börsnoteringar
En central del av fonden är en så kallad IPO fast-entry-mekanism, som gör att nyligen börsnoterade bolag kan inkluderas redan 10 till 30 dagar efter notering, i stället för att vänta på nästa ordinarie ombalansering.
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BlackRock pekar på att nynoterade bolag normalt inte tas in i aktieindex direkt, vilket skapar en tidsförskjutning mellan börsdebut och indexinträde.
”I takt med att uppskjutningskostnaderna faller och satellitanvändningen ökar blir rymdekonomin ett allt viktigare långsiktigt investeringstema”, säger Omar Moufti, produktstrateg för teman och sektorer på BlackRock, i en kommentar.
Fonden har en förvaltningsavgift på 0,50 procent, handlas i dollar och är noterad på Euronext Amsterdam och Xetra. Sverige finns med bland de registrerade marknaderna.
Rekord för rymden
Lanseringen sker mot bakgrund av ett rekordår för rymdsektorn.
Den privata finansieringen ökade med 48 procent till 12,4 miljarder dollar under 2025, enligt investeringsföretaget Seraphim Space.
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Samtidigt har återanvändbara raketer dramatiskt sänkt kostnaderna, priset för att skjuta upp ett kilo material i omloppsbana har fallit från omkring 66 000 dollar till cirka 6 600 dollar.
Sektorn väntas överstiga en biljon dollar inom sex år, och en möjlig börsnotering av Elon Musks SpaceX under 2026 ses av flera bedömare som en potentiell vändpunkt för hela branschen.
Sedan tidigare finns även liknande produkter på marknaden, däribland VanEck Space Innovators UCITS ETF.