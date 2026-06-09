BlackRock satsar på rymden: Fond för europeiska investerare

Det framgår av ett pressmeddelande från kapitalförvaltaren på tisdagen.

Fonden följer indexet STOXX Global Space Satellites and Drones och omfattar tillverkare av raketer, satelliter och drönare samt bolagens leverantörskedjor.

Missa inte: Blackrock flaggar för extrema oljepriser – oavsett hur kriget slutar. Realtid

Enligt BlackRock används en tvåstegsmetodik som via FactSets intäktsklassificering identifierar företag som hämtar minst 25 procent av sina intäkter från rymd-, drönar- eller satellitrelaterad verksamhet, samtidigt som leverantörsdata fångar bolag med bredare exponering mot rymdekosystemet.

Ska vara snabba på börsnoteringar

En central del av fonden är en så kallad IPO fast-entry-mekanism, som gör att nyligen börsnoterade bolag kan inkluderas redan 10 till 30 dagar efter notering, i stället för att vänta på nästa ordinarie ombalansering.

Läs även: I väntan på SpaceX notering – andra rymdaktier lyfter. Dagens PS

BlackRock pekar på att nynoterade bolag normalt inte tas in i aktieindex direkt, vilket skapar en tidsförskjutning mellan börsdebut och indexinträde.

ANNONS

”I takt med att uppskjutningskostnaderna faller och satellitanvändningen ökar blir rymdekonomin ett allt viktigare långsiktigt investeringstema”, säger Omar Moufti, produktstrateg för teman och sektorer på BlackRock, i en kommentar.

Fonden har en förvaltningsavgift på 0,50 procent, handlas i dollar och är noterad på Euronext Amsterdam och Xetra. Sverige finns med bland de registrerade marknaderna.