Den danska läkemedelsjätten Novo kan tänka sig att ersätta sina amerikanska depåbevis med en direktnotering på New York-börsen. Vd Mike Doustdar ser fördelar, men betonar att frågan inte utreds i dag.
Novo öppnar för direktnotering i New York – följer Astra Zenecas spår
Novo, som nyligen strök Nordisk ur namnet i vardagligt bruk, är öppet för att uppgradera sin notering i USA. Det säger vd Mike Doustdar i en intervju med Financial Times.
Han fick frågan om bolaget kan tänka sig att notera aktien direkt på New York Stock Exchange i stället för de amerikanska depåbevis (ADR) som i dag ger amerikanska investerare tillgång till aktien. Hans svar: ”Jag ser tydligt vissa fördelar med det.”
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Doustdar beskriver sig som en ledare som hellre börjar med ett kanske än ett nej, och som vill väga för- och nackdelar innan beslut fattas. Samtidigt understryker han att Novo inte utreder frågan just nu.
Tyngdpunkten har flyttat västerut
Novo är Danmarks största bolag sett till börsvärde och är noterat på Nasdaq Köpenhamn. Men USA har blivit allt viktigare, både som marknad och som ägarbas. Landet står för huvuddelen av försäljningen av bolagets viktminsknings- och diabetesläkemedel och för mer än halva omsättningen.
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Enligt Doustdar har ägarkretsen under de senaste 20 åren i allt högre grad förskjutits bort från Skandinavien. Bolaget för i dag allt fler samtal med amerikanska investerare vid sidan av de långsiktiga ägarna.
En amerikansk direktnotering har diskuterats under det senaste decenniet, enligt vd:n. Men sedan han tillträdde för drygt ett år sedan har det inte förts några aktiva diskussioner om saken.
Astra Zeneca gick före
Förebilden finns nära till hands. Brittisk-svenska Astra Zeneca tog samma steg i början av året. Sedan den 2 februari handlas bolagets ordinarie aktier på NYSE, samtidigt som depåbevisen avnoterades från Nasdaq i USA. Aktieägarna hade godkänt förslaget med drygt 99 procent av rösterna vid en extra bolagsstämma i november.
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Astra Zeneca, som får nästan halva sin omsättning från USA, behöll sin primära notering och sitt huvudkontor i Storbritannien, liksom noteringen i Stockholm. Syftet var att nå världens djupaste kapitalmarknad och en bredare krets av globala investerare.
Resan har gått i en cirkel. För sex år sedan gick Astra Zeneca åt motsatt håll och flyttade sina ADR från NYSE till Nasdaq för att pressa noteringskostnaderna.
Tung höst för aktien
Utspelet kommer i ett känsligt läge. Novos aktie föll nästan 8 procent i måndags efter bolagets kapitalmarknadsdag, där ledningen lovade fler än fem nya så kallade multi-blockbusters till 2030 och öppnade för fler förvärv.
Förhoppningarna om en vändning var stora vid årsskiftet. I stället har aktien tappat drygt 20 procent hittills i år, och börsvärdet ligger kring 176 miljarder dollar enligt Bloomberg-data. 2024 översteg värdet 600 miljarder dollar, och så sent som i fjol var Novo Europas mest värdefulla bolag innan konkurrenten Eli Lilly drog ifrån.
Novo har skurit ned personalstyrkan med 13 000 personer det senaste året. Förvärv ska fortsätta, men i disciplinerad takt, enligt Doustdar. Bolaget tänker inte gå på julshopping bara för att affärer är på modet, säger han.
Doustdar är den förste utlänningen på vd-posten och betonar samtidigt de skandinaviska rötterna. USA har varit och förblir ett strategiskt land, menar han, men Novo är i hans beskrivning ett bolag med dansk härkomst som i dag verkar över hela världen.