Novo öppnar för direktnotering i New York – följer Astra Zenecas spår

Novo, som nyligen strök Nordisk ur namnet i vardagligt bruk, är öppet för att uppgradera sin notering i USA. Det säger vd Mike Doustdar i en intervju med Financial Times.

Han fick frågan om bolaget kan tänka sig att notera aktien direkt på New York Stock Exchange i stället för de amerikanska depåbevis (ADR) som i dag ger amerikanska investerare tillgång till aktien. Hans svar: ”Jag ser tydligt vissa fördelar med det.”

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Doustdar beskriver sig som en ledare som hellre börjar med ett kanske än ett nej, och som vill väga för- och nackdelar innan beslut fattas. Samtidigt understryker han att Novo inte utreder frågan just nu.

Tyngdpunkten har flyttat västerut

Novo är Danmarks största bolag sett till börsvärde och är noterat på Nasdaq Köpenhamn. Men USA har blivit allt viktigare, både som marknad och som ägarbas. Landet står för huvuddelen av försäljningen av bolagets viktminsknings- och diabetesläkemedel och för mer än halva omsättningen.

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Enligt Doustdar har ägarkretsen under de senaste 20 åren i allt högre grad förskjutits bort från Skandinavien. Bolaget för i dag allt fler samtal med amerikanska investerare vid sidan av de långsiktiga ägarna.

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En amerikansk direktnotering har diskuterats under det senaste decenniet, enligt vd:n. Men sedan han tillträdde för drygt ett år sedan har det inte förts några aktiva diskussioner om saken.