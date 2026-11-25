Det norska lågprisflygbolaget Norse Atlantic befinner sig i en akut ekonomisk kris.

På onsdagen rasade bolagets aktie med 78 procent efter att företaget varnat för att dess finansiella situation är kritisk, till följd av kraftigt stigande bränslepriser.

Bolaget uppger att den kortsiktiga överlevnaden är beroende av att ny finansiering säkras för att täcka likviditetsbehovet.

Dyrare flygbränsle är orsaken

Norse Atlantic för samtidigt diskussioner med utvalda parter om kortfristig finansiering, skriver CNBC.

Bolaget har även undersökt möjligheterna till ett strategiskt övertagande samt så kallade ACMI-avtal, där flygbolag hyr ut flygplan med besättning, underhåll och försäkring inkluderat.

Bakom krisen ligger framför allt de kraftigt stigande priserna på flygbränsle efter att kriget mellan USA och Iran inleddes den 28 februari.

Enligt International Air Transport Associations, Iata, prisövervakning hade priset på flygbränsle stigit med närmare 72 procent på årsbasis till 155 dollar per fat under veckan som avslutades den 20 november.

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