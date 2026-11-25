Efter bara drygt fem år som flygbolag befinner sig Norse Atlantic på ruinens brant. Det dyrare flygbränslet anges som den främsta orsaken till det.
Norska flygbolaget i akut ekonomisk kris – efter skenande kostnader
Det norska lågprisflygbolaget Norse Atlantic befinner sig i en akut ekonomisk kris.
På onsdagen rasade bolagets aktie med 78 procent efter att företaget varnat för att dess finansiella situation är kritisk, till följd av kraftigt stigande bränslepriser.
Bolaget uppger att den kortsiktiga överlevnaden är beroende av att ny finansiering säkras för att täcka likviditetsbehovet.
Dyrare flygbränsle är orsaken
Norse Atlantic för samtidigt diskussioner med utvalda parter om kortfristig finansiering, skriver CNBC.
Bolaget har även undersökt möjligheterna till ett strategiskt övertagande samt så kallade ACMI-avtal, där flygbolag hyr ut flygplan med besättning, underhåll och försäkring inkluderat.
Bakom krisen ligger framför allt de kraftigt stigande priserna på flygbränsle efter att kriget mellan USA och Iran inleddes den 28 februari.
Enligt International Air Transport Associations, Iata, prisövervakning hade priset på flygbränsle stigit med närmare 72 procent på årsbasis till 155 dollar per fat under veckan som avslutades den 20 november.
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Ställde in alla avgånar
För Norse Atlantic har kostnadsökningarna varit särskilt kännbara. I oktober tvingades bolaget minska sin flygkapacitet till följd av de långvarigt höga bränslepriserna.
Tidigare under året ställde flygbolaget in samtliga avgångar till och från Los Angeles, skriver Insideflyer. Beslutet berörde över 150 000 passagerare.
Totalt ställdes fler än 700 flygningar in, vilket påverkade över 240 000 resenärer.
Under det andra kvartalet redovisade Norse Atlantic en förlust på 8,4 miljoner dollar före räntor, skatt, avskrivningar och leasingkostnader.
Bolaget pekade då på högre bränslekostnader, lägre flygplansutnyttjande och operativa störningar.
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Fler rapporterar om problem
Norse Atlantic är inte ensamt om att pressas av utvecklingen.
Brittiska lågprisbolaget Easyjet rapporterade på onsdagen att vinsten före skatt föll med 89 procent till 71 miljoner pund för räkenskapsåret som avslutades i september.
De högre bränslekostnaderna kopplade till konflikten i Mellanöstern bidrog till nedgången.
Även Ryanair har varnat för att europeiska flygbolag med svagare finanser riskerar att slås ut om bränslepriserna förblir höga.
Flera mindre europeiska flygbolag har redan upphört med verksamheten eller tvingats in i rekonstruktion under hösten.
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