I ett slag reviderades uppskattningarna på Venezuelas statsskuld upp med omkring 50 miljarder dollar. Det ställer till problem för uppbyggnaden av landets ekonomi.
Venezuelas statsskuld långt större än tidigare trott – flera länder väntar på pengar
Venezuelas statsskuld uppgår till motsvarande 237 miljarder dollar, betydligt mer än tidigare uppskattningar.
Den nya sammanställningen blottlägger de omfattande ekonomiska utmaningar som landets USA-stödda interimsregering står inför när den försöker återupprätta förtroendet hos internationella långivare och investerare.
Uppgifterna presenterades på tisdagen i en 98-sidig ekonomisk rapport med namnet Venezuela Reborn.
Behöver omförhandla skulderna
Tidigare har analytiker på Wall Street och oberoende ekonomer uppskattat landets skulder till omkring 180 miljarder dollar, skriver Wall Street Journal.
Den nya siffran innebär att Venezuela har en av världens högsta skuldkvoter i förhållande till bruttonationalprodukten. Den väntas också komplicera en av de mest omfattande statliga skuldrekonstruktionerna i modern tid.
Sedan USA:s specialstyrkor tillfångatog den tidigare presidenten Nicolás Maduro i januari har tillförordnade presidenten Delcy Rodríguez närmat sig Donald Trumps administration.
En omförhandling av landets skulder har blivit en central del av regeringens försök att åter öppna ekonomin för internationella kapitalmarknader.
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Skyldiga flera länder stora summor
Omkring hälften av skulderna är kopplade till det statliga oljebolaget Petróleos de Venezuela, PdVSA.
Bland de största skuldposterna finns 110 miljarder dollar i euroobligationer, inklusive förfallna räntor och amorteringar.
Venezuela är dessutom skyldigt Kina närmare 17 miljarder dollar, Ryssland 5 miljarder dollar och utländska företag mer än 26 miljarder dollar efter tidigare nationaliseringar.
Därtill uppgår så kallade icke-finansiella skulder till omkring 67 miljarder dollar. De omfattar bland annat skulder till leverantörer, pensionsåtaganden, statliga skuldförbindelser och interna fordringar mellan myndigheter.
Ekonomer har samtidigt efterlyst en oberoende granskning av siffrorna.
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Vill höja lönerna i offentlig sektor
Utan en ordentlig revision riskerar en framtida skuldomförhandling att försvåras, samtidigt som det finns farhågor om att korrupta aktörer kan gynnas av processen.
Regeringens ekonomiska återhämtningsplan bygger i stor utsträckning på att åter öppna landets omfattande olje- och gasreserver för utländska investerare.
Målet är att nästan tredubbla oljeproduktionen till 2,9 miljoner fat om dagen fram till 2036, skriver S&P Global.
Regeringen vill också höja den genomsnittliga månadslönen i offentlig sektor från 200 dollar i januari till 561 dollar år 2032.
Planen är att fördubbla landets BNP till omkring 200 miljarder dollar inom fem år.
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