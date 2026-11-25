Venezuelas statsskuld uppgår till motsvarande 237 miljarder dollar, betydligt mer än tidigare uppskattningar.

Den nya sammanställningen blottlägger de omfattande ekonomiska utmaningar som landets USA-stödda interimsregering står inför när den försöker återupprätta förtroendet hos internationella långivare och investerare.

Uppgifterna presenterades på tisdagen i en 98-sidig ekonomisk rapport med namnet Venezuela Reborn.

Behöver omförhandla skulderna

Tidigare har analytiker på Wall Street och oberoende ekonomer uppskattat landets skulder till omkring 180 miljarder dollar, skriver Wall Street Journal.

Den nya siffran innebär att Venezuela har en av världens högsta skuldkvoter i förhållande till bruttonationalprodukten. Den väntas också komplicera en av de mest omfattande statliga skuldrekonstruktionerna i modern tid.

Sedan USA:s specialstyrkor tillfångatog den tidigare presidenten Nicolás Maduro i januari har tillförordnade presidenten Delcy Rodríguez närmat sig Donald Trumps administration.

En omförhandling av landets skulder har blivit en central del av regeringens försök att åter öppna ekonomin för internationella kapitalmarknader.

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