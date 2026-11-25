Hälften av Europas industriföretag befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge.

Höga arbetskrafts- och energikostnader, i kombination med hårdnande konkurrens från kinesiska bolag, pressar tillverkare över hela kontinenten.

Det visar preliminära siffror för 2026 från konsultföretaget McKinsey, som har analyserat den finansiella utvecklingen hos närmare 1 200 europeiska börsnoterade och privata företag.

Riskerar att få stora konsekvenser

Andelen företag som klassificeras som ekonomiskt pressade eller finansiellt krisdrabbade har ökat till omkring 50 procent, från 45 procent 2025 och 42 procent 2024, skriver Financial Times.

Av företagen bedöms 42 procent befinna sig i ett särskilt utsatt läge, medan ytterligare 8 procent klassificeras som ekonomiskt pressade. Resterande hälft bedöms ha en stabil finansiell ställning.

Utvecklingen riskerar att få stora konsekvenser för den europeiska arbetsmarknaden.

Enligt McKinseys beräkningar finns omkring 3,7 miljoner arbetstillfällen i företag som befinner sig i någon av de två utsatta kategorierna.

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Bilindustrin hör till de sektorer där problemen blivit särskilt tydliga.

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