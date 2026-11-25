Det går trögt med återhämtningen av Europas ekonomi. Det visar en ny McKinsey-rapport som fokuserar på industribolagens problem.
Larmet: Hälften av Europas industribolag är rejält ekonomiskt pressade
Hälften av Europas industriföretag befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge.
Höga arbetskrafts- och energikostnader, i kombination med hårdnande konkurrens från kinesiska bolag, pressar tillverkare över hela kontinenten.
Det visar preliminära siffror för 2026 från konsultföretaget McKinsey, som har analyserat den finansiella utvecklingen hos närmare 1 200 europeiska börsnoterade och privata företag.
Riskerar att få stora konsekvenser
Andelen företag som klassificeras som ekonomiskt pressade eller finansiellt krisdrabbade har ökat till omkring 50 procent, från 45 procent 2025 och 42 procent 2024, skriver Financial Times.
Av företagen bedöms 42 procent befinna sig i ett särskilt utsatt läge, medan ytterligare 8 procent klassificeras som ekonomiskt pressade. Resterande hälft bedöms ha en stabil finansiell ställning.
Utvecklingen riskerar att få stora konsekvenser för den europeiska arbetsmarknaden.
Enligt McKinseys beräkningar finns omkring 3,7 miljoner arbetstillfällen i företag som befinner sig i någon av de två utsatta kategorierna.
Bilindustrin hör till de sektorer där problemen blivit särskilt tydliga.
Läs mer: Europas industrikris fördjupas – 3,7 miljoner jobb i farozonen. Dagens PS
Har lämnat vinstvarningar
Volkswagen, Europas största biltillverkare, genomför en omfattande omstrukturering som kan leda till att mer än 100 000 arbetstillfällen försvinner.
Även BMW och Volvo Cars har lämnat vinstvarningar under de senaste månaderna, vilket EFN har skrivit om.
Samtidigt växer frustrationen över det långsamma reformarbetet inom EU. Bryssel har presenterat flera initiativ för att minska regelbördan, fördjupa den inre marknaden och förbättra tillgången till kapital.
Men många företag anser att förändringarna går för långsamt.
Läs mer: EU sätter ned foten – styr om biljoner till europeisk industri. Dagens PS
Osäker geopolitisk situation
Den europeiska industrin påverkas också av en mer osäker geopolitisk situation. Energiförsörjning, störningar i handelsvägar och tillgången till strategiskt viktiga råvaror pekas ut som växande risker.
McKinsey lyfter fram flera möjliga vägar för att vända utvecklingen.
Bland annat kan företag förbättra produktiviteten genom investeringar i artificiell intelligens, effektivare administration och överenskommelser med fackliga organisationer.
För verksamheter med svaga framtidsutsikter kan försäljning eller nedläggning av olönsamma tillgångar också bli nödvändigt.
Läs mer: BYD växlar upp i Europa – köper fransk bilfabrik. Realtid