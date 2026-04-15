Med Hormuzsundets öde ovisst vänder sig oljekonsumenter till andra källor. Det innebär ett uppsving för USA:s oljeexportörer.
USA exporterar olja som aldrig förr under krisen
USA:s oljeexport har nått rekordnivåer i spåren av kriget med Iran, som kraftigt har stört leveranser från Mellanöstern.
Enligt färsk statistik uppgick USA:s råoljeexport till cirka 5,2 miljoner fat per dag under den senaste veckan, en kraftig ökning jämfört med veckan innan.
Därtill exporterades omkring 7,5 miljoner fat raffinerade produkter, inklusive bensin och diesel, när köpare i Europa och Asien sökte alternativ till leveranser från Mellanöstern.
Dyrare råolja
Bakgrunden är de omfattande störningarna i regionen, där transporterna genom Hormuzsundet påverkats av konflikten.
Sundet är en av världens viktigaste transportleder för olja, och begränsad trafik där har snabbt fått globala konsekvenser.
Den ökade efterfrågan på amerikansk olja har samtidigt lett till minskade lager i USA, vilket bidragit till att pressa upp priserna, skriver Financial Times.
Amerikansk råolja handlas nu kring 92 dollar per fat, och utvecklingen riskerar att driva inflationen ytterligare.
Märks när man tankar bilen
För amerikanska konsumenter märks effekten redan vid pump. Bensinpriserna har stigit till över 4 dollar per gallon (ca 3,78 liter), medan dieselpriserna närmar sig historiska toppnivåer.
Det skapar en politisk utmaning för Donald Trumps administration, som tidigare lovat att sänka energikostnaderna.
Analytiker varnar för att den starka exporten kan fortsätta så länge efterfrågan från utlandet är hög. Europeiska och asiatiska köpare konkurrerar nu om tillgängliga leveranser, vilket riskerar att hålla priserna uppe även framöver.
Samtidigt ökar spekulationerna om möjliga politiska åtgärder.
Kan få konsekvenser för energimarknaden
Om oljepriset skulle stiga kraftigt ytterligare, finns en växande risk att USA inför restriktioner på exporten för att skydda den inhemska marknaden.
En sådan åtgärd skulle dock kunna få omfattande konsekvenser för den globala energimarknaden.
Med fortsatt osäkerhet i Mellanöstern och begränsad tillgång på alternativa leveranser kan marknaden stå inför en period av hög volatilitet, menar experter.
För USA innebär situationen en svår balansgång mellan att dra nytta av sin roll som energiexportör och att skydda inhemska konsumenter från stigande priser.
