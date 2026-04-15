USA exporterar olja som aldrig förr under krisen

USA:s oljeexport har nått rekordnivåer i spåren av kriget med Iran, som kraftigt har stört leveranser från Mellanöstern.

Enligt färsk statistik uppgick USA:s råoljeexport till cirka 5,2 miljoner fat per dag under den senaste veckan, en kraftig ökning jämfört med veckan innan.

Därtill exporterades omkring 7,5 miljoner fat raffinerade produkter, inklusive bensin och diesel, när köpare i Europa och Asien sökte alternativ till leveranser från Mellanöstern.

Dyrare råolja

Bakgrunden är de omfattande störningarna i regionen, där transporterna genom Hormuzsundet påverkats av konflikten.

Sundet är en av världens viktigaste transportleder för olja, och begränsad trafik där har snabbt fått globala konsekvenser.

Den ökade efterfrågan på amerikansk olja har samtidigt lett till minskade lager i USA, vilket bidragit till att pressa upp priserna, skriver Financial Times.

Amerikansk råolja handlas nu kring 92 dollar per fat, och utvecklingen riskerar att driva inflationen ytterligare.