Nästa finanskris kan börja i Paris

Frankrikes premiärminister François Bayrou står inför en förtroendeomröstning som han med all sannolikhet kommer att förlora.

Oppositionen från både höger och vänster har redan meddelat att de tänker rösta emot hans regering. I så fall blir han den tredje franska premiärministern att avsättas på drygt ett år.

Men det kan också vara början på något värre.

Europas värsta budgetunderskott

Frankrikes statsskuld har på 50 år exploderat från omkring 20 procent av BNP till dagens dryga 110 procent. Budgetunderskottet väntas nå 5,4 procent i år – det största i euroområdet.

Efter närmare 25 år av utebliven tillväxt och kroniska underskott har den franska administrationen bäddat för situationen, samtidigt som nuvarande regering saknar mandat att förändra den.

”Det enda man kan säga med säkerhet är att det kommer att vara kaos”, säger Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi på Lunds universitet, enligt EFN.

Bayrous förslag på besparingar och skattehöjningar på 44 miljarder euro har mötts av kraftigt motstånd.

”Det enda jag vill höra från honom är ’hejdå'”, säger Socialdemokraternas ledare Olivier Faure till Bloomberg.