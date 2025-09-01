Realtid
Nästa finanskris kan börja i Paris

Francois Bayrous popularitet störtdyker. Om en vecka kan han tvingas avgå. (Foto: Aurelien Morissard/AP/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Om en vecka avgörs inte bara François Bayrous politiska framtid. Det som händer i Paris kan sätta sina spår över hela kontinenten – och starta något som ekonomer fruktar mest av allt.

Frankrikes premiärminister François Bayrou står inför en förtroendeomröstning som han med all sannolikhet kommer att förlora.

Oppositionen från både höger och vänster har redan meddelat att de tänker rösta emot hans regering. I så fall blir han den tredje franska premiärministern att avsättas på drygt ett år.

Missa inte: Premiärminister skyllde skuldkris på pensionärer. Realtid

Men det kan också vara början på något värre.

Europas värsta budgetunderskott

Frankrikes statsskuld har på 50 år exploderat från omkring 20 procent av BNP till dagens dryga 110 procent. Budgetunderskottet väntas nå 5,4 procent i år – det största i euroområdet.

Efter närmare 25 år av utebliven tillväxt och kroniska underskott har den franska administrationen bäddat för situationen, samtidigt som nuvarande regering saknar mandat att förändra den.

”Det enda man kan säga med säkerhet är att det kommer att vara kaos”, säger Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi på Lunds universitet, enligt EFN.

Frankrikes president Emmanuel Macron har nominerat premiärministrar på löpande band. (Foto: Manon Cruz/AP/TT)

Bayrous förslag på besparingar och skattehöjningar på 44 miljarder euro har mötts av kraftigt motstånd.

”Det enda jag vill höra från honom är ’hejdå'”, säger Socialdemokraternas ledare Olivier Faure till Bloomberg.

Bankaktier rasar när investerare flyr

Finansmarknadernas reaktion har varit omedelbar och brutal. Förra veckans politiska turbulens orsakade ett dramatiskt börstapp för europeiska bankaktier, enligt EFN.

ECB-chefen Christine Lagarde följer utvecklingen ”mycket noga”, meddelade hon på måndagen enligt Financial Times. Formuleringen signalerar allvarlig oro.

För näringslivet har osäkerheten blivit förlamande. Patrick Martin, chef för arbetsgivarorganisationen Medef, varnar för ”recessionsrisk” och menar att Frankrike redan befinner sig ”i en mycket prekär situation”.

Miljöskatt höjer priset på flygresor till Frankrike

Fortsättningsvis blir ekonomiklass betydligt lönsammare.
Diplomatisk kris

Krisen har också lett till diplomatiska spänningar.

Bayrou har anklagat Italien för ”skattedumpning” genom sina generösa skatteregler för rika utlänningar.

Missa inte: Frankrike skärper sin beredskap för krig. Dagens PS

Italiens premiärminister Giorgia Meloni kallar påståendena ”helt grundlösa”.

”Den italienska ekonomin är attraktiv och presterar bättre än andra tack vare vår nations stabilitet och trovärdighet”, säger hon enligt Financial Times.

”Då faller fler”

Om Bayrous regering faller kommer Frankrikes president Emmanuel Macron att behöva utse sin femte premiärminister under sin andra mandatperiod.

Alternativt kan han tvingas till nyval – något flera oppositionspartier kräver.

EU:s dilemma – ett år efter smärtsamma rapporten

Kontinenten kämpar fortfarande med att omsätta hans reformförslag till verklighet.

Erfarenheten visar att ”man aldrig vet när nästa finanskris bryter ut”, menar EFN:s Henrik Mitelman.

”Frankrike skulle kunna bli tändgnistan för nästa skuldkris, lite som Grekland under den förra”, skriver han – och understryker att den förstnämnda är världens sjunde största ekonomi.

”Faller Frankrike faller fler”, konstaterar Mitelman.

