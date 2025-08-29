De som är pensionärer nu har levt ett gott liv – men de har inte överfört välståndet till nästa generation. Det var budskapet från Frankrikes premiärminister François Bayrou.
Premiärminister skyllde skuldkris på pensionärer
Mest läst i kategorin
Här är hoten som håller toppekonomen vaken om natten
När Robert Sockin, chefsekonom på Citibank analyserar omvärldsläget är det inte hotet mot Fed som upptar hans tankar. Robert Sockin är senior chefsekonom på storbanken Citi och är just nu på Nordenturné. I en intervju med Dagens industri berättar han om sin syn på omvärldsläget just nu. För många är ämnet för dagen just nu …
Senator vill straffa Norge för "skitbeslut"
Den norska oljefonden har dragit sig ur en rad bolag med koppling till Israel. När det gällde amerikanska Caterpillar fick senator Lindsey Graham nog. Nu vill han ha tullar som straff mot Norge. Den amerikanska senatorn, republikanen Lindsey Graham, har gått i taket över den norska oljefonden:s (NBIM) beslut om att dra sig ur den …
Världens bästa statliga fond tror på Europa
Amerikanska aktier har presterat klart bättre än europeiska under det senaste decenniet – men snart kan det vara ombytta roller. Det tror världens bäst presterande statliga investeringsfond. Nya Zeelands statliga pensionsfond, NZ Super Fund, brukar rankas som världens bästa sovereign wealth fund när det gäller avkastning. Fondens investeringar brukar därmed följas noga av resten av …
Rysk ränta går till Ukraina – Orbán protesterar
Flera miljarder euro från ryska ränteinkomster betalas årligen ut till Ukrainas försvar. Nu går Ungern till domstol i protest. Förra året fattade EU beslutet att använda ränteinkomster från Rysslands frysta tillgångar till finansieringen av Ukrainas krig. Ungern, vars premiärminister Viktor Orbán bedöms stå nära Kreml, protesterade mot beslutet, men fick inget gehör. Nu väljer landet …
Japan ändrar syn på private equity – inte längre gamar
Private equity går trögt i stora delar av världen, men det finns ett undantag: Japan. Där ser marknaden helt annorlunda ut jämfört med för några år sedan. I många år har private equity-marknaden i Japan varit betydligt långsammare än i resten av världen. Det beror inte minst på att buy out-bolag har fått ett dåligt …
François Bayrou, som har varit premiärminister sedan i december, går igenom en tuff tid just nu.
Landet brottas med en stor skuldkris, men den nya budgeten har lett till en förtroendeomröstning i början av september som kan fälla regeringen.
Den senaste kontroversen kom under torsdagen när Bayrou riktade fingret mot ”boomers” som en orsak till skuldproblemen, skriver BFM TV.
Missa inte: Tufft år väntar Frankrike – balanserar på ekonomisk knivsegg. Realtid
Kände sig påhoppade
I en tv-intervju med TF1 pekade Bayrou på att efterkrigsgenerationen levt i en period av ekonomiskt välstånd samtidigt som landets skuldbörda vuxit.
Bayrou ansåg att detta ställer de yngre generationerna inför en orimlig framtida belastning. Frankrikes statsskuld har skenat under de senaste åren.
”Allt detta för vissa politiska partier och för boomer-generationen, som ur denna synvinkel anser att allt flyter på bra”, sa han i intervjun.
Det väckte starka reaktioner, särskilt bland pensionärer, som kände sig felaktigt anklagade.
Missa inte: ”Frankrikes överlevnad står på spel” – ödet avgörs om 11 dagar. Dagens PS
Senaste nytt
”Borde skydda de yngre”
Efter reaktioner på uttalandet backade premiärministern delvis och underströk att han inte vill rikta anklagelser mot pensionärer som grupp
Bayrou själv tillhör den generation han talade om, född under efterkrigstidens babyboom, och menar att just dessa årskullar borde ta en mer aktiv roll i arbetet för att minska skulden.
”Det är vi som borde vara i frontlinjen för att skydda de yngre”, säger han.
Missa inte: Två helgdagar kan ryka – för att rädda Frankrikes ekonomi. Realtid
Välstånd kan vara på väg att försvinna
Samtidigt höll premiärministern kvar vid att det är boomer-generationen som i hög grad kunnat dra nytta av den ekonomiska expansionen efter kriget.
Många arbetade hårt, men de kunde samtidigt ta del av en välståndsökning som inte självklart kan föras vidare till deras barn och barnbarn.
Missa inte: Börsfrossa i Paris – storbankerna rasar. Dagens PS
Måste delta i ansträngningen
Bayrou framhöll att det vore fel om denna generation lämnade över notan för decennier av ekonomiska lättnader till de yngre, som i så fall skulle tvingas bära skuldbördan under hela sina liv.
Han avslutade med att understryka att Frankrike inte kan vända utvecklingen utan att en betydande del av befolkningen är beredd att delta i ansträngningen.
Missa inte: Efterklok: Det ångrar svenskarna när de gått i pension. E55
I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.