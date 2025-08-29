Premiärminister skyllde skuldkris på pensionärer

François Bayrou, som har varit premiärminister sedan i december, går igenom en tuff tid just nu.

Landet brottas med en stor skuldkris, men den nya budgeten har lett till en förtroendeomröstning i början av september som kan fälla regeringen.

Den senaste kontroversen kom under torsdagen när Bayrou riktade fingret mot ”boomers” som en orsak till skuldproblemen, skriver BFM TV.

Kände sig påhoppade

I en tv-intervju med TF1 pekade Bayrou på att efterkrigsgenerationen levt i en period av ekonomiskt välstånd samtidigt som landets skuldbörda vuxit.

Bayrou ansåg att detta ställer de yngre generationerna inför en orimlig framtida belastning. Frankrikes statsskuld har skenat under de senaste åren.

Debatterna har gått höga i Frankrikes parlament sedan budgeten lades fram. (Foto: AP/TT).

”Allt detta för vissa politiska partier och för boomer-generationen, som ur denna synvinkel anser att allt flyter på bra”, sa han i intervjun.

Det väckte starka reaktioner, särskilt bland pensionärer, som kände sig felaktigt anklagade.

