Premiärminister skyllde skuldkris på pensionärer

frankrike
Det senaste uttalandet av premiärministern Francois Bayrou föll inte i god jord. (Foto: Aurelien Morissard/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

De som är pensionärer nu har levt ett gott liv – men de har inte överfört välståndet till nästa generation. Det var budskapet från Frankrikes premiärminister François Bayrou.

Mest läst i kategorin

François Bayrou, som har varit premiärminister sedan i december, går igenom en tuff tid just nu.

Landet brottas med en stor skuldkris, men den nya budgeten har lett till en förtroendeomröstning i början av september som kan fälla regeringen.

Den senaste kontroversen kom under torsdagen när Bayrou riktade fingret mot ”boomers” som en orsak till skuldproblemen, skriver BFM TV.

Kände sig påhoppade

I en tv-intervju med TF1 pekade Bayrou på att efterkrigsgenerationen levt i en period av ekonomiskt välstånd samtidigt som landets skuldbörda vuxit.

Bayrou ansåg att detta ställer de yngre generationerna inför en orimlig framtida belastning. Frankrikes statsskuld har skenat under de senaste åren.

Debatterna har gått höga i Frankrikes parlament sedan budgeten lades fram. (Foto: AP/TT).
”Allt detta för vissa politiska partier och för boomer-generationen, som ur denna synvinkel anser att allt flyter på bra”, sa han i intervjun.

Det väckte starka reaktioner, särskilt bland pensionärer, som kände sig felaktigt anklagade.

”Borde skydda de yngre”

Efter reaktioner på uttalandet backade premiärministern delvis och underströk att han inte vill rikta anklagelser mot pensionärer som grupp

Bayrou själv tillhör den generation han talade om, född under efterkrigstidens babyboom, och menar att just dessa årskullar borde ta en mer aktiv roll i arbetet för att minska skulden.

”Det är vi som borde vara i frontlinjen för att skydda de yngre”, säger han.

Välstånd kan vara på väg att försvinna

Samtidigt höll premiärministern kvar vid att det är boomer-generationen som i hög grad kunnat dra nytta av den ekonomiska expansionen efter kriget.

Många arbetade hårt, men de kunde samtidigt ta del av en välståndsökning som inte självklart kan föras vidare till deras barn och barnbarn.

Måste delta i ansträngningen

Bayrou framhöll att det vore fel om denna generation lämnade över notan för decennier av ekonomiska lättnader till de yngre, som i så fall skulle tvingas bära skuldbördan under hela sina liv.

Han avslutade med att understryka att Frankrike inte kan vända utvecklingen utan att en betydande del av befolkningen är beredd att delta i ansträngningen.

FrankrikePensionStatsskuld
