Marknaden säljer av franska tillgångar efter politisk kris

Frankrike står inför en regeringskris.

Under tisdagen kom ytterligare indikationer på att premiärminister François Bayrous regering kan falla redan nästa månad.

Det fick statsobligationer och aktier att falla kraftigt på tisdagen när marknaden reagerade på den växande risken, skriver Financial Times.

Missa inte: Två helgdagar kan ryka – för att rädda Frankrikes ekonomi. Realtid

Förtroendeomröstning väntar

Bayrou har utlyst en förtroendeomröstning den 8 september kopplad till sina budgetförslag för att minska underskottet.

Utan stöd i nationalförsamlingen väntar ännu en regeringskris i ett land som präglats av politisk instabilitet sedan president Emmanuel Macron förlorade sitt parlamentariska grepp i fjolårets nyval.

En förtroendeomröstning ska ske i Nationalförsamlingen i september. (Foto: Thibault Camus/AP/TT).

ANNONS

Landets tioåriga räntor steg till 3,53 procent, den högsta nivån sedan mars, och ränteskillnaden mot tyska statsobligationer ökade till nära 0,8 procentenheter, ett spann som närmar sig nivåerna från tidigare kriser.

Samtidigt föll det franska storbolagsindexet CAC 40 med över 2 procent i tisdagens handel, efter en nedgång på 1,5 procent dagen innan. Banksektorn och inhemska bolag hörde till de mest pressade.

Missa inte: Börsfrossa i Paris – storbankerna rasar. Dagens PS