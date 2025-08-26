Frankrikes premiärminister François Bayrou hänger på en skör tråd. Redan nu väljer investerare att sälja statsobligationer och aktier i stor skala.
Marknaden säljer av franska tillgångar efter politisk kris
Frankrike står inför en regeringskris.
Under tisdagen kom ytterligare indikationer på att premiärminister François Bayrous regering kan falla redan nästa månad.
Det fick statsobligationer och aktier att falla kraftigt på tisdagen när marknaden reagerade på den växande risken, skriver Financial Times.
Förtroendeomröstning väntar
Bayrou har utlyst en förtroendeomröstning den 8 september kopplad till sina budgetförslag för att minska underskottet.
Utan stöd i nationalförsamlingen väntar ännu en regeringskris i ett land som präglats av politisk instabilitet sedan president Emmanuel Macron förlorade sitt parlamentariska grepp i fjolårets nyval.
Landets tioåriga räntor steg till 3,53 procent, den högsta nivån sedan mars, och ränteskillnaden mot tyska statsobligationer ökade till nära 0,8 procentenheter, ett spann som närmar sig nivåerna från tidigare kriser.
Samtidigt föll det franska storbolagsindexet CAC 40 med över 2 procent i tisdagens handel, efter en nedgång på 1,5 procent dagen innan. Banksektorn och inhemska bolag hörde till de mest pressade.
Vill inte ge sitt stöd
Osäkerheten drivs av att såväl vänsterpartierna som högernationalistiska Rassemblement National, parlamentets största enskilda parti, meddelat att de inte tänker stödja regeringen.
Utan en tydlig majoritet i nationalförsamlingen ökar sannolikheten för att Bayrou förlorar omröstningen och därmed tvingas avgå.
Hans företrädare försvann redan i december, efter bara några månader vid makten.
”Sannolikheten för en regeringskollaps har ökat kraftigt, sedan de största oppositionspartierna har signalerat att de kommer att rösta mot Bayrou-regeringen”, säger Nicolas Trindade på Axa Investment Managers.
Varnar för IMF:s inträde
Marknadsbedömare varnar för att ännu en regeringskollaps skulle blockera arbetet med att minska det franska budgetunderskottet.
Frankrikes statsskuld uppgår redan till över 110 procent av BNP, och landets finansminister Éric Lombard har uttryckt oro för att internationella institutioner som IMF kan komma att pressa landet om den politiska krisen förvärras, skriver Reuters.
Högre franska lånekostnader
Skillnaden i lånekostnader mellan Frankrike och Italien, som länge legat högre, har på senare tid krympt kraftigt. På tisdagen var gapet så litet som en tiondels procentenhet.
En del analytiker ser nu risk för att Frankrike snart kan tvingas betala högre ränta än Italien för att låna på marknaden, något som inte skett sedan finanskrisen.
