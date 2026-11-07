Musk tvingas erkänna fiaskot – trappar ner produktionen av Cybertruck

Tesla kommer att trappa ned produktionen av den omdiskuterade elpickupen Cybertruck från mitten av nästa år.

Beskedet lämnades av vd Elon Musk på fredagen och innebär slutet för en av företagets mest uppmärksammade fordonsmodeller.

Produktionen vid Teslas fabrik i Texas ska avvecklas för att i stället ge plats åt en ökad tillverkning av företagets självkörande taxibilar, Cybercab.

Långt under målet

Beslutet kommer efter att försäljningen av Cybertruck utvecklats betydligt svagare än väntat. Inför lanseringen 2023 hade modellen samlat över en miljon reservationer.

Elon Musk hade då räknat med att Tesla skulle kunna sälja minst 250 000 fordon om året.

Verkligheten blev en annan. Enligt analysföretaget Cox Automotive sålde Tesla omkring 20 000 Cybertrucks under 2025. Under 2026 har omkring 16 000 exemplar levererats hittills, skriver Business Insider.

Den futuristiska pickupen presenterades redan 2019, men lanseringen försenades flera gånger.

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