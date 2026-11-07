Den har kallats för en av världens mest misslyckade billanseringar någonsin. Nu meddelar Elon Musk att Tesla ska tillverka färre Cybertruck än tidigare.
Musk tvingas erkänna fiaskot – trappar ner produktionen av Cybertruck
Tesla kommer att trappa ned produktionen av den omdiskuterade elpickupen Cybertruck från mitten av nästa år.
Beskedet lämnades av vd Elon Musk på fredagen och innebär slutet för en av företagets mest uppmärksammade fordonsmodeller.
Produktionen vid Teslas fabrik i Texas ska avvecklas för att i stället ge plats åt en ökad tillverkning av företagets självkörande taxibilar, Cybercab.
Långt under målet
Beslutet kommer efter att försäljningen av Cybertruck utvecklats betydligt svagare än väntat. Inför lanseringen 2023 hade modellen samlat över en miljon reservationer.
Elon Musk hade då räknat med att Tesla skulle kunna sälja minst 250 000 fordon om året.
Verkligheten blev en annan. Enligt analysföretaget Cox Automotive sålde Tesla omkring 20 000 Cybertrucks under 2025. Under 2026 har omkring 16 000 exemplar levererats hittills, skriver Business Insider.
Den futuristiska pickupen presenterades redan 2019, men lanseringen försenades flera gånger.
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Har fått en del anhängare
Den kantiga designen och karossen i rostfritt stål väckte stor uppmärksamhet, men det högre priset än väntat gjorde det svårt att nå en bred kundgrupp.
Bilen fick samtidigt en särskild plats bland Teslas mest hängivna anhängare. Vissa ägare byggde om sina fordon till rullande pizzaugnar, medan andra försökte få modellen godkänd för försäljning i Europa.
Cybertruck blev också en symbol för motståndet mot Musk.
Ägare har rapporterat om skadegörelse och trakasserier i samband med protester mot hans politiska engagemang och arbete med att minska den amerikanska statsapparaten.
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Satsar mer på självkörande bilar
En betydande del av efterfrågan har dessutom kommit från Musks egna bolag. Under förra året köpte SpaceX Cybertrucks för 131 miljoner dollar, bland annat för att använda dem som servicefordon.
Nedläggningen är ytterligare ett tecken på Teslas strategiska förskjutning från traditionella elbilar mot självkörande fordon och robotteknik.
Tidigare under året avvecklade bolaget även modellerna Model S och Model X för att frigöra fabrikskapacitet åt den humanoida roboten Optimus.
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