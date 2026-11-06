Olivoljan riskerar att bli för billig – odlare får inte sälja allt

Spanien inför en ovanlig åtgärd för att bromsa prisfallet på olivolja.

Landets jordbruksministerium har beordrat producenter att hålla tillbaka tolv procent av årets produktion från marknaden fram till september 2027.

Beslutet offentliggjordes på fredagen och träder i kraft omedelbart.

Kan bli en av de största skördarna någonsin

Enligt jordbruksministeriet ska åtgärden bidra till att säkra lönsamheten för producenterna och skapa större stabilitet på marknaden, vilket även ska gynna konsumenterna, skriver Financial Times.

Bakgrunden är en kraftig återhämtning i produktionen efter flera år av torka och extrem värme som begränsat skördarna i Medelhavsområdet.

Spanien, som är världens största producent av olivolja, räknar med att produktionen ökar med 23 procent under säsongen 2026–2027 till 1,6 miljoner ton.

Det skulle bli landets fjärde största skörd någonsin. Samtidigt är de ingående lagren mer än 20 procent större än för ett år sedan.

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