Efter flera tuffa år har det äntligen varit gynnsamma förhållanden för olivodling. Nu agerar den spanska regeringen för att undvika överutbud.
Olivoljan riskerar att bli för billig – odlare får inte sälja allt
Spanien inför en ovanlig åtgärd för att bromsa prisfallet på olivolja.
Landets jordbruksministerium har beordrat producenter att hålla tillbaka tolv procent av årets produktion från marknaden fram till september 2027.
Beslutet offentliggjordes på fredagen och träder i kraft omedelbart.
Kan bli en av de största skördarna någonsin
Enligt jordbruksministeriet ska åtgärden bidra till att säkra lönsamheten för producenterna och skapa större stabilitet på marknaden, vilket även ska gynna konsumenterna, skriver Financial Times.
Bakgrunden är en kraftig återhämtning i produktionen efter flera år av torka och extrem värme som begränsat skördarna i Medelhavsområdet.
Spanien, som är världens största producent av olivolja, räknar med att produktionen ökar med 23 procent under säsongen 2026–2027 till 1,6 miljoner ton.
Det skulle bli landets fjärde största skörd någonsin. Samtidigt är de ingående lagren mer än 20 procent större än för ett år sedan.
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Åtgärden har ifrågasatts av vissa
Den ökade tillgången har redan pressat priserna. Vid olivoljepressar i Andalusien låg genomsnittspriset på 2,93 euro per kilo under veckan fram till den 1 november, en nedgång med omkring 15 procent sedan början av september.
Totalt ska omkring 188 000 ton olivolja hållas utanför marknaden. Producenterna får lagra oljan på egna anläggningar eller hos externa lagerföretag.
Åtgärden har dock mött kritik från delar av branschen. Spaniens konkurrensmyndighet har varnat för att ingreppet kan begränsa konkurrensen och påverka konsumenterna negativt genom ett mindre utbud.
Branschföreträdare ifrågasätter också effekten eftersom olivoljemarknaden är global.
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Tillåtet enligt EU
Dessutom kan kvaliteten försämras vid långvarig lagring, vilket riskerar att göra det svårare att behålla klassificeringen extra jungfruolja.
Även i Italien har prisfallet skapat oro. Där har priset på extra jungfruolja sjunkit kraftigt jämfört med föregående år. Italienska producentorganisationer har därför uppmanat regeringen att överväga liknande åtgärder som i Spanien.
EU-regler tillåter att olivolja tillfälligt hålls utanför marknaden, förutsatt att ingreppet är proportionerligt och inte snedvrider konkurrensen.
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