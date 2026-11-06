Fintechjättens miljardbud sprack – nu tvingas Monzo söka nya investerare

Den brittiska nätbanken Monzo överväger att ta in nytt kapital till en värdering på omkring 7,5 miljarder pund.

Beskedet kommer efter att förhandlingar om en försäljning till den brasilianska fintechjätten Nubank strandat och samtal med riskkapitalbolag gått trögt.

Monzo hade tidigare fört diskussioner med flera riskkapitalbolag om en försäljning av en minoritetspost på upp till 15 procent.

Ville in på den brittiska marknaden

Bland de intresserade aktörerna fanns Advent International, TPG och CVC. Monzo uppges då ha eftersträvat en värdering på omkring åtta miljarder pund, skriver Financial Times.

Planerna på en affär med Nubank, som är noterat i New York och har ett börsvärde på omkring 55 miljarder dollar, föll samman på grund av oenighet om värderingen.

Ett förvärv skulle ha gett den brasilianska banken en etablerad position på den brittiska marknaden. Nubank väntas nu i stället prioritera sin expansion i USA.

Monzo förbereder därför en mer traditionell kapitalanskaffning riktad till riskkapitalinvesterare. Banken värderades senast till 4,5 miljarder pund i samband med en aktieförsäljning till anställda 2024.

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