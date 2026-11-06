Det blir ingen affär mellan Nubank och Monzo som det länge har talats om. Istället är Monzo tillbaka på marknaden för att hitta nya alternativ.
Fintechjättens miljardbud sprack – nu tvingas Monzo söka nya investerare
Den brittiska nätbanken Monzo överväger att ta in nytt kapital till en värdering på omkring 7,5 miljarder pund.
Beskedet kommer efter att förhandlingar om en försäljning till den brasilianska fintechjätten Nubank strandat och samtal med riskkapitalbolag gått trögt.
Monzo hade tidigare fört diskussioner med flera riskkapitalbolag om en försäljning av en minoritetspost på upp till 15 procent.
Ville in på den brittiska marknaden
Bland de intresserade aktörerna fanns Advent International, TPG och CVC. Monzo uppges då ha eftersträvat en värdering på omkring åtta miljarder pund, skriver Financial Times.
Planerna på en affär med Nubank, som är noterat i New York och har ett börsvärde på omkring 55 miljarder dollar, föll samman på grund av oenighet om värderingen.
Ett förvärv skulle ha gett den brasilianska banken en etablerad position på den brittiska marknaden. Nubank väntas nu i stället prioritera sin expansion i USA.
Monzo förbereder därför en mer traditionell kapitalanskaffning riktad till riskkapitalinvesterare. Banken värderades senast till 4,5 miljarder pund i samband med en aktieförsäljning till anställda 2024.
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Rejält högre vinst
Kapitalet ska bland annat finansiera bolagets ambitioner att växa i Europa. Monzo lanserade verksamhet i Spanien förra månaden och har sedan tidigare etablerat sig i Irland.
Banken har över 5 000 anställda och omkring 16 miljoner kunder, varav nästan samtliga finns i Storbritannien.
Bolaget grundades 2015 av Tom Blomfield och har vuxit fram som en av landets ledande digitala banker.
För räkenskapsåret som avslutades i mars 2026 redovisade Monzo en vinst före skatt på 87,3 miljoner pund, jämfört med 60,5 miljoner året dessförinnan. Intäkterna ökade samtidigt med 39 procent till 1,7 miljarder pund, skriver Dealroom.
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Mindre än Revolut
Monzo har dock en bit kvar till den brittiska konkurrenten Revolut, som har omkring 80 miljoner kunder och verksamhet i fler än 40 länder.
Under den nya vd Diana Layfield har Monzo lagt om sin strategi med större fokus på Europa, samtidigt som verksamheten i USA har avvecklats.
Banken försöker även bredda intäkterna genom ökad utlåning och nya tjänster, däribland digitala mobilabonnemang via e-sim.
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