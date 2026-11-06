1941 stal den nazistiska ockupationsmakten en berömd målning i Frankrike. Därefter har den inbringat stora summor på auktion. Men nu måste den lämnas tillbaka.
Naziststulen målning såldes för 16 miljoner – nu måste den återlämnas
En fransk domstol har beslutat att en målning av impressionisten Camille Pissarro ska återlämnas till arvingarna efter dess ursprungliga ägare.
Beslutet gäller verket Fishing dock and Duquesne basin, som målades 1902.
Den franske bankiren och konstsamlaren Salomon Flavian köpte målningen 1935. Sex år senare beslagtogs den av nazisterna under den tyska ockupationen av delar av Frankrike.
Okänd identitet
I torsdags slog domstolen i Paris fast att samtliga efterföljande försäljningar av målningen efter stölden saknar rättslig grund, skriver Dawn.
Domstolen beslutade därför att verket ska återlämnas till Flavians efterlevande, oavsett var det befinner sig eller vem som har det i sin ägo.
Målningen såldes senast 2024 på auktionshuset Sotheby’s i London för 1,6 miljoner dollar, runt 16 miljoner kronor. Köparens identitet är fortfarande okänd.
Domstolen har gett Sotheby’s två månader på sig att lämna ut uppgifterna om köparen till Flavians familj. Om auktionshuset inte följer beslutet riskerar det böter på motsvarande 1 120 dollar för varje dag som tidsfristen överskrids.
Fallet är ett av flera under senare år där konstverk som plundrades från judiska familjer under nazisternas förföljelser har blivit föremål för rättsliga processer i Europa.
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Flera andra rättsfall
Även andra verk av Pissarro har varit inblandade i liknande tvister. År 2021 återlämnade ett museum i Berlin målningen A Square in La Roche Guyon till dess tidigare ägare, för att därefter köpa tillbaka verket.
Samma år avstod en fransk överlevare från Förintelsen från sitt anspråk på målningen Shepherdess Bringing in Sheep, efter en långvarig konflikt med ett amerikanskt universitet. Hon hade redan 2016 fått sin äganderätt erkänd.
Även målningen Picking Peas har varit föremål för en rättstvist. Frankrikes högsta appellationsdomstol avslog 2020 ett amerikanskt pars försök att behålla verket.
Det öppnade för att arvingarna till den judiske affärsman som ursprungligen ägde målningen skulle kunna återfå den.
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