Naziststulen målning såldes för 16 miljoner – nu måste den återlämnas

En fransk domstol har beslutat att en målning av impressionisten Camille Pissarro ska återlämnas till arvingarna efter dess ursprungliga ägare.

Beslutet gäller verket Fishing dock and Duquesne basin, som målades 1902.

Den franske bankiren och konstsamlaren Salomon Flavian köpte målningen 1935. Sex år senare beslagtogs den av nazisterna under den tyska ockupationen av delar av Frankrike.

Okänd identitet

I torsdags slog domstolen i Paris fast att samtliga efterföljande försäljningar av målningen efter stölden saknar rättslig grund, skriver Dawn.

Domstolen beslutade därför att verket ska återlämnas till Flavians efterlevande, oavsett var det befinner sig eller vem som har det i sin ägo.

Målningen såldes senast 2024 på auktionshuset Sotheby’s i London för 1,6 miljoner dollar, runt 16 miljoner kronor. Köparens identitet är fortfarande okänd.

Domstolen har gett Sotheby’s två månader på sig att lämna ut uppgifterna om köparen till Flavians familj. Om auktionshuset inte följer beslutet riskerar det böter på motsvarande 1 120 dollar för varje dag som tidsfristen överskrids.

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Fallet är ett av flera under senare år där konstverk som plundrades från judiska familjer under nazisternas förföljelser har blivit föremål för rättsliga processer i Europa.

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