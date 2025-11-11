Realtid
Misstänkt kartell mellan börsjättar – kan kosta miljarder

Statyer utanför Deutsche Börse i Frankfurt. (Foto: Michael Probst / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

EU:s konkurrensmyndighet har inlett en formell utredning mot börsgiganterna Deutsche Börse och Nasdaq för misstänkt otillåten samverkan kring handel med derivatinstrument.

Utredningen, som offentliggjordes på torsdagen, rör en samarbetsöverenskommelse från 1999 som kan ha brutit mot EU:s konkurrensregler.

Europeiska kommissionen misstänker att Deutsche Börse och Nasdaq kommit överens om att inte konkurrera med varandra när det gäller notering, handel och clearing av vissa derivatinstrument. Det rapporterar Financial Times.

Bryssel oroar sig också för att de två börsoperatörerna kan ha fördelat efterfrågan, samordnat priser och utbytt kommersiellt känslig information.

Kommissionens oro är att den potentiella samordningen av deras verksamhet inom dessa områden. Vilket om det bevisas skulle utgöra ett brott mot EU:s konkurrensregler som är utformade för att främja konkurrens på den europeiska marknaden. Det skriver Euronews.

Slog till för ett år sedan

Utredningen följer på oanmälda inspektioner vid både Deutsche Börse och Nasdaq i september förra året, skrev Dagens industri då.

Nasdaq och Deutsche Börse kan ha samarbetat på ett ej tillåtet vis. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Inspektionerna riktades mot deras praxis kring finansiella derivat, vilka är kontrakt vars värde förändras beroende på priset på en annan tillgång, såsom aktier eller råvaror.

”Konkurrensregler hjälper till att säkerställa en rättvis och öppen konkurrens mellan finansiella börser och säkerställer att kapitalmarknadsunionen fungerar korrekt – en hörnsten för innovation, finansiell stabilitet och tillväxt i alla europeiska medborgares intresse”, säger EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera enligt FT.

Deutsche Börse är den största börsgruppen i EU räknat efter marknadsvärde och driver Frankfurtbörsen samt Eurex, regionens största handelsplats för derivat. Nasdaq är en av världens största börsgrupper.

Senaste nytt

Samarbete från 1999

Det samarbete som nu granskas går tillbaka till en överenskommelse från 1999 mellan Eurex och den finska derivatbörsen HEX. Som senare blev en del av Nasdaq.

Deutsche Börse uppger att partnerskapet diskuterades med kommissionen redan då och var avsett att vara ”pro-konkurrensmässigt” genom att ”fördjupa likviditeten” på de nordiska derivatmarknaderna och skapa effektivitetsvinster.

Enligt Deutsche Börse har samarbetet varit offentligt och fördelaktigt för marknadsaktörer. Överenskommelsen innebar att de mest likvida derivaten handlades på Eurex system. Medan HEX ansvarade för marknadsföring av Eurex produkter och medlemskap i Norden och Baltikum. Partnerskapet avslutades 2023.

Samarbetet var lagligt tidigare

Helsingforsbörsen, som då kallades HEX, blev senare en del av Nasdaq genom 2003 års fusion med Sveriges OM och Nasdaqs efterföljande förvärv av OMX 2008.

Nasdaq pekar också på det historiska samarbetet och uppger att bolaget anser att samarbetet var lagligt.

”Det diskuterades med Europeiska kommissionen när det tillkännagavs, och inga invändningar restes förrän efter att samarbetet hade avslutats”.

Kan bli stora böter

Både Deutsche Börse och Nasdaq uppger att de samarbetar konstruktivt med kommissionen. Analytiker på Citibank spelar ner den potentiella ekonomiska påverkan av fallet.

Även om kommissionen kan utdöma böter på upp till 10 procent av globala intäkter, motsvarande cirka 600 miljoner euro för Deutsche Börse, genererade överenskommelsen i fråga endast uppskattningsvis 5 miljoner euro per år för Eurex.

bärsen Deutsche Europa Nasdaq Tyskland
