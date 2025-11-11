EU:s konkurrensmyndighet har inlett en formell utredning mot börsgiganterna Deutsche Börse och Nasdaq för misstänkt otillåten samverkan kring handel med derivatinstrument.
Misstänkt kartell mellan börsjättar – kan kosta miljarder
Mest läst i kategorin
Japanska investerare intar Europas techscen
Japanska investerare har ökat sina satsningar på europeiska techstartups dramatiskt de senaste åren, med särskilt fokus på djupteknik och artificiell intelligens. Sedan 2019 har japanska investerare och fonder med japanskt ägande deltagit i finansieringsrundor värda över 33 miljarder euro (cirka 360 miljarder kronor) i Europa, enligt en rapport från riskkapitalfonden NordicNinja och dataplattformen Dealroom, skriver …
IMF-chefen: "EU behöver en tsar"
Ett år efter att Mario Draghis uppmärksammade rapport om EU:s konkurrenskraft publicerades har unionen genomfört endast en bråkdel av förslagen. Nu kräver Internationella valutafondens chef Kristalina Georgieva att en ”tsar för den inre marknaden” utses för att påskynda genomförandet. I en intervju med Euronews betonade Kristalina Georgieva att EU befinner sig i ett ”existentiellt ögonblick” …
Recessioner allt mer ovanliga – det är ett problem
Världsekonomin har undvikit en längre nedgång under en anmärkningsvärt lång period. Men vissa ekonomer varnar nu för att den framgångsrika stabiliseringspolitiken skapar nya sårbarheter i ekonomin. Från 1300-talet till 1800-talet befann sig Storbritannien i recession nästan hälften av tiden. Under 1800-talet sjönk andelen till en fjärdedel, och under 1900-talet fortsatte trenden nedåt. Idag har läget …
Softbank dumpar Nvidia
Japanska investerarbolaget Softbank har sålt hela sitt aktieinnehav i datachipjätten Nvidia. Softbanks försäljning inbringar 5,8 miljarder dollar, motsvarande 55 miljarder kronor – pengar som bolaget ska investera i en egen satsning på AI. Softbank är också storägare i bland annat Open AI och Oracle.
Nästa krasch blir värre: "Katastroftanke"
Räntorna ligger redan nära botten och statsskulder i USA och Frankrike når rekordnivåer. När techbubblan spricker finns inga stimulanser kvar att använda, varnar Börsbarometern. Börserna steg under oktober månad, men bakom uppgången växer en djupare oro. Världsekonomin befinner sig i ett läge med räntor nära noll och statsskulder på rekordnivåer. Centralbankerna har redan använt sina …
Utredningen, som offentliggjordes på torsdagen, rör en samarbetsöverenskommelse från 1999 som kan ha brutit mot EU:s konkurrensregler.
Europeiska kommissionen misstänker att Deutsche Börse och Nasdaq kommit överens om att inte konkurrera med varandra när det gäller notering, handel och clearing av vissa derivatinstrument. Det rapporterar Financial Times.
Bryssel oroar sig också för att de två börsoperatörerna kan ha fördelat efterfrågan, samordnat priser och utbytt kommersiellt känslig information.
IMF-chefen: ”EU behöver en tsar”
Ett år efter att Mario Draghis uppmärksammade rapport om EU:s konkurrenskraft publicerades har unionen genomfört endast en bråkdel av förslagen. Nu kräver Internationella valutafondens chef Kristalina Georgieva att en ”tsar för den inre marknaden” utses för att påskynda genomförandet.
Kommissionens oro är att den potentiella samordningen av deras verksamhet inom dessa områden. Vilket om det bevisas skulle utgöra ett brott mot EU:s konkurrensregler som är utformade för att främja konkurrens på den europeiska marknaden. Det skriver Euronews.
Slog till för ett år sedan
Utredningen följer på oanmälda inspektioner vid både Deutsche Börse och Nasdaq i september förra året, skrev Dagens industri då.
Inspektionerna riktades mot deras praxis kring finansiella derivat, vilka är kontrakt vars värde förändras beroende på priset på en annan tillgång, såsom aktier eller råvaror.
”Konkurrensregler hjälper till att säkerställa en rättvis och öppen konkurrens mellan finansiella börser och säkerställer att kapitalmarknadsunionen fungerar korrekt – en hörnsten för innovation, finansiell stabilitet och tillväxt i alla europeiska medborgares intresse”, säger EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera enligt FT.
Missa inte:
Schweiz skärper reglerna – då krymper finanssektorn kraftigt. Realtid
Deutsche Börse är den största börsgruppen i EU räknat efter marknadsvärde och driver Frankfurtbörsen samt Eurex, regionens största handelsplats för derivat. Nasdaq är en av världens största börsgrupper.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Samarbete från 1999
Det samarbete som nu granskas går tillbaka till en överenskommelse från 1999 mellan Eurex och den finska derivatbörsen HEX. Som senare blev en del av Nasdaq.
Deutsche Börse uppger att partnerskapet diskuterades med kommissionen redan då och var avsett att vara ”pro-konkurrensmässigt” genom att ”fördjupa likviditeten” på de nordiska derivatmarknaderna och skapa effektivitetsvinster.
Läs även:
Dansk chock: Bakslag i enorm skatteskandal. Dagens PS
Enligt Deutsche Börse har samarbetet varit offentligt och fördelaktigt för marknadsaktörer. Överenskommelsen innebar att de mest likvida derivaten handlades på Eurex system. Medan HEX ansvarade för marknadsföring av Eurex produkter och medlemskap i Norden och Baltikum. Partnerskapet avslutades 2023.
Samarbetet var lagligt tidigare
Helsingforsbörsen, som då kallades HEX, blev senare en del av Nasdaq genom 2003 års fusion med Sveriges OM och Nasdaqs efterföljande förvärv av OMX 2008.
Missa inte:
Uranet är vårt – men EU håller nyckeln. Dagens PS
Nasdaq pekar också på det historiska samarbetet och uppger att bolaget anser att samarbetet var lagligt.
”Det diskuterades med Europeiska kommissionen när det tillkännagavs, och inga invändningar restes förrän efter att samarbetet hade avslutats”.
Kan bli stora böter
Både Deutsche Börse och Nasdaq uppger att de samarbetar konstruktivt med kommissionen. Analytiker på Citibank spelar ner den potentiella ekonomiska påverkan av fallet.
Läs även:
Nasdaq tvingas agera mot pump and dump-upplägg. Realtid
Även om kommissionen kan utdöma böter på upp till 10 procent av globala intäkter, motsvarande cirka 600 miljoner euro för Deutsche Börse, genererade överenskommelsen i fråga endast uppskattningsvis 5 miljoner euro per år för Eurex.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.