Misstänkt kartell mellan börsjättar – kan kosta miljarder

Utredningen, som offentliggjordes på torsdagen, rör en samarbetsöverenskommelse från 1999 som kan ha brutit mot EU:s konkurrensregler.

Europeiska kommissionen misstänker att Deutsche Börse och Nasdaq kommit överens om att inte konkurrera med varandra när det gäller notering, handel och clearing av vissa derivatinstrument. Det rapporterar Financial Times.

Bryssel oroar sig också för att de två börsoperatörerna kan ha fördelat efterfrågan, samordnat priser och utbytt kommersiellt känslig information.

Kommissionens oro är att den potentiella samordningen av deras verksamhet inom dessa områden. Vilket om det bevisas skulle utgöra ett brott mot EU:s konkurrensregler som är utformade för att främja konkurrens på den europeiska marknaden. Det skriver Euronews.

Slog till för ett år sedan

Utredningen följer på oanmälda inspektioner vid både Deutsche Börse och Nasdaq i september förra året, skrev Dagens industri då.

Nasdaq och Deutsche Börse kan ha samarbetat på ett ej tillåtet vis. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

ANNONS

Inspektionerna riktades mot deras praxis kring finansiella derivat, vilka är kontrakt vars värde förändras beroende på priset på en annan tillgång, såsom aktier eller råvaror.

”Konkurrensregler hjälper till att säkerställa en rättvis och öppen konkurrens mellan finansiella börser och säkerställer att kapitalmarknadsunionen fungerar korrekt – en hörnsten för innovation, finansiell stabilitet och tillväxt i alla europeiska medborgares intresse”, säger EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera enligt FT.

Missa inte:

Schweiz skärper reglerna – då krymper finanssektorn kraftigt. Realtid

Deutsche Börse är den största börsgruppen i EU räknat efter marknadsvärde och driver Frankfurtbörsen samt Eurex, regionens största handelsplats för derivat. Nasdaq är en av världens största börsgrupper.