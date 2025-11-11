IMF-chefen: "EU behöver en tsar"

I en intervju med Euronews betonade Kristalina Georgieva att EU befinner sig i ett ”existentiellt ögonblick” som kräver snabbt handlade.

Hon argumenterar för att Bryssel behöver en enda röst med internationell tyngd och auktoritet att fatta beslut på samtliga 27 medlemsländers vägnar.

”Frågan är att komma överens om vem som har den delegerade auktoriteten, och denna auktoritet måste skära genom de viktigaste områdena för den inre marknaden”, sade Georgieva till Euronews.

”Just nu är det helt enkelt för komplext och det rör sig inte tillräckligt snabbt”, tillägger hon.

Bara en bråkdel har genomförts av Draghi-planen

Enligt en granskning från den Brusselbaserade tankesmedjan European Policy Innovation Council har bara 11,2 procent av Draghis 383 rekommendationer genomförts.

Mario Draghis rapport slog ner som en bomb i EU för ett år sedan. (Petr David Josek/AP/TT)

Ytterligare 20,1 procent har genomförts delvis, medan 22,7 procent inte påbörjats alls.

Georgieva pekade på Michel Barniers roll under Brexit-förhandlingarna som en framgångsrik modell. Barnier hade, enligt IMF-chefen, direkt tillgång till stats- och regeringscheferna, alla kommissionens resurser och förhandlade direkt med brittiska tjänstemän.

”I slutändan åtnjöt alla medlemsländer resultaten”, konstater hon.