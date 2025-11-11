Realtid
Realtid.se
Makro

IMF-chefen: "EU behöver en tsar"

Kristalina Georgieva, IMF:s chef vill se mer action från EU. (Foto: Jose Luis Magana / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Ett år efter att Mario Draghis uppmärksammade rapport om EU:s konkurrenskraft publicerades har unionen genomfört endast en bråkdel av förslagen. Nu kräver Internationella valutafondens chef Kristalina Georgieva att en ”tsar för den inre marknaden” utses för att påskynda genomförandet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
Realtid TV

Nästa krasch blir värre: "Katastroftanke"

11 nov. 2025

I en intervju med Euronews betonade Kristalina Georgieva att EU befinner sig i ett ”existentiellt ögonblick” som kräver snabbt handlade.

Hon argumenterar för att Bryssel behöver en enda röst med internationell tyngd och auktoritet att fatta beslut på samtliga 27 medlemsländers vägnar.

”Frågan är att komma överens om vem som har den delegerade auktoriteten, och denna auktoritet måste skära genom de viktigaste områdena för den inre marknaden”, sade Georgieva till Euronews.

”Just nu är det helt enkelt för komplext och det rör sig inte tillräckligt snabbt”, tillägger hon.

Draghi har tröttnat på EU: ”Gör som jag säger”

Mario Draghi kom med över 300 förslag för att göra EU mer konkurrenskraftigt. Men arbetet går långsamt, och frustrationen växer.

Bara en bråkdel har genomförts av Draghi-planen

Enligt en granskning från den Brusselbaserade tankesmedjan European Policy Innovation Council har bara 11,2 procent av Draghis 383 rekommendationer genomförts.

eu:s
Mario Draghis rapport slog ner som en bomb i EU för ett år sedan. (Petr David Josek/AP/TT)
ANNONS

Ytterligare 20,1 procent har genomförts delvis, medan 22,7 procent inte påbörjats alls.

Georgieva pekade på Michel Barniers roll under Brexit-förhandlingarna som en framgångsrik modell. Barnier hade, enligt IMF-chefen, direkt tillgång till stats- och regeringscheferna, alla kommissionens resurser och förhandlade direkt med brittiska tjänstemän.

”I slutändan åtnjöt alla medlemsländer resultaten”, konstater hon.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Trögt för EU

Den tröga framgången sker samtidigt som EU:s ekonomi fortsätter att stagnera.

Under andra kvartalet 2025 växte den amerikanska ekonomin åtta gånger snabbare än EU:s, enligt Eurostat-data skriver Financial Times.

Missa inte:
EU:s dilemma – ett år efter smärtsamma rapporten. Realtid

Problemet har, enligt EU-tjänstemän som FT talat med, att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen varit upptagen med att avvärja handelskrig med USA och hantera relationerna med Kina samtidigt.

ANNONS

Detta samtidigt som flera EU-länders ledare varit ovilliga att kompromissa kring sina egna länders intressen.

Minsta motståndets väg bakom beslut

Det har gjort att de framsteg som gjorts främst handlar om områden med minst motstånd, såsom gemensam upplåning för försvar och minskning av byråkrati säger Deutsche Banks seniorekonom Marion Mühlberger till FT.

”Hittills skulle vi inte beskriva några av de förslag de har genomfört som game changers”, säger Mühlberger.

Läs även:
Behåll bolagen här – han vill ha en gemensam europeisk börs. Dagens PS

Von der Leyen kommer att presentera en färdplan till 2028 med tydliga politiska deadlines för att fullborda den inre marknaden, särskilt inom finans, energi och telekommunikation.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUEuropaIMFMario Draghi
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS