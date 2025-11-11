Ett år efter att Mario Draghis uppmärksammade rapport om EU:s konkurrenskraft publicerades har unionen genomfört endast en bråkdel av förslagen. Nu kräver Internationella valutafondens chef Kristalina Georgieva att en ”tsar för den inre marknaden” utses för att påskynda genomförandet.
IMF-chefen: "EU behöver en tsar"
I en intervju med Euronews betonade Kristalina Georgieva att EU befinner sig i ett ”existentiellt ögonblick” som kräver snabbt handlade.
Hon argumenterar för att Bryssel behöver en enda röst med internationell tyngd och auktoritet att fatta beslut på samtliga 27 medlemsländers vägnar.
”Frågan är att komma överens om vem som har den delegerade auktoriteten, och denna auktoritet måste skära genom de viktigaste områdena för den inre marknaden”, sade Georgieva till Euronews.
”Just nu är det helt enkelt för komplext och det rör sig inte tillräckligt snabbt”, tillägger hon.
Draghi har tröttnat på EU: ”Gör som jag säger”
Mario Draghi kom med över 300 förslag för att göra EU mer konkurrenskraftigt. Men arbetet går långsamt, och frustrationen växer.
Bara en bråkdel har genomförts av Draghi-planen
Enligt en granskning från den Brusselbaserade tankesmedjan European Policy Innovation Council har bara 11,2 procent av Draghis 383 rekommendationer genomförts.
Ytterligare 20,1 procent har genomförts delvis, medan 22,7 procent inte påbörjats alls.
Georgieva pekade på Michel Barniers roll under Brexit-förhandlingarna som en framgångsrik modell. Barnier hade, enligt IMF-chefen, direkt tillgång till stats- och regeringscheferna, alla kommissionens resurser och förhandlade direkt med brittiska tjänstemän.
”I slutändan åtnjöt alla medlemsländer resultaten”, konstater hon.
Trögt för EU
Den tröga framgången sker samtidigt som EU:s ekonomi fortsätter att stagnera.
Under andra kvartalet 2025 växte den amerikanska ekonomin åtta gånger snabbare än EU:s, enligt Eurostat-data skriver Financial Times.
Problemet har, enligt EU-tjänstemän som FT talat med, att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen varit upptagen med att avvärja handelskrig med USA och hantera relationerna med Kina samtidigt.
Detta samtidigt som flera EU-länders ledare varit ovilliga att kompromissa kring sina egna länders intressen.
Minsta motståndets väg bakom beslut
Det har gjort att de framsteg som gjorts främst handlar om områden med minst motstånd, såsom gemensam upplåning för försvar och minskning av byråkrati säger Deutsche Banks seniorekonom Marion Mühlberger till FT.
”Hittills skulle vi inte beskriva några av de förslag de har genomfört som game changers”, säger Mühlberger.
Von der Leyen kommer att presentera en färdplan till 2028 med tydliga politiska deadlines för att fullborda den inre marknaden, särskilt inom finans, energi och telekommunikation.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
