Oklart när Stegra startar: ”Komplex övning"

Vi ger en tidplan när vi har möjlighet att göra det, säger bolagets presschef Karin Hallstan.

I oktober i fjol meddelade man att produktionsstarten skjutits fram omkring tre månader till början av 2027 – och i april uppgav bolaget att tidsplanen är ”under översyn”.

Vad som nu gäller är oklart.

Vi kommenterar inte det, utan vi jobbar nu med att trappa upp produktiviteten från en lägre nivå på bygget. Och det är först efter det vi kommer att kommunicera en plan med våra kunder och våra andra närmaste intressenter, säger Hallstan.

Hon vill inte uppge om den gamla planen fortfarande gäller.

Nej, det hänger ihop. Vi ger en tidsplan när vi har möjlighet att göra det.

Det finns ingen tidsplan just nu?

Det är klart att det gör, men det är inget som vi kommer att kommentera.

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Stegra ger besked i höst

Ståltillverkaren planerar att uppdatera sina kunder om produktionsplanen senare i år.

Under hösten – till våra närmaste intressenter, bekräftar Karin Hallstan.

Den 14 april meddelade Stegra att de tagit in 1,4 miljarder euro i en finansieringsrunda. Wallenberg Investments stod för 250 miljoner euro och uppgav att de framöver kommer att ta en ”ledande position” i Stegra.

”Efter en period med lägre aktivitet under finansieringsrundan kommer Stegra nu öka takten i uppförandet. Projektets tidplan är för närvarande under översyn”, skrev Stegra i samband med finansieringen.

Sedan dess har Stegra börjat rekrytera fler entreprenörer.

Man måste erkänna att det här är en stor och komplex övning när vi går från några tusen byggarbetare på sajt till ganska många fler, säger Karin Hallstan.