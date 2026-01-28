28 jan. 2026

Silver- och guldpriset: "Rekylen slår hårdast mot pappersprodukter"

Silver- och guldpriset har rest 11 år in i framtiden

Guldpriset
Guldpriset rusar. Är nyblivna guldköpare redo för rekylen? (Kollage: Africa Images / Realtid)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 28 jan. 2026Publicerad: 28 jan. 2026

Guldpriset har gjort det få trodde var möjligt så tidigt. När priset rusade över 5 280 dollar per uns i slutet av januari noterades ännu ett rekord.

Prisrekordet drivs av dollarförsvagning, geopolitisk oro och ett växande misstroende mot statsobligationer och valutor. Uppgången är historisk och oroande på samma gång.

Sedan årsskiftet har guldet redan stigit med omkring 22 procent, enligt Bloomberg, samtidigt som silver rusat närmare 60 procent. För många investerare framstår ädelmetallerna nu som den självklara tillflykten i ett allt mer instabilt finansiellt landskap.

Men bakom siffrorna växer en mer komplex bild fram.

Guldpriset har levererat elva års uppgång – på ett år

Ett ”normalår” brukar guldpriset stiga runt 8 procent. Det konstaterar Michel Rufli, expert på ädelmetaller, i en intervju med Realtid. När priset nu på kort tid rusat flera gånger mer än så, menar han att marknaden skickar en tydlig signal.

”Det här är ett tecken på att något är knas. Inte bara geopolitiken, utan flera saker i det finansiella systemet samtidigt”, säger han.

guld
Guldet rusar. Det är ofta ett tecken på osäkerhet, säger Michel Rufli. (Foto: Pexels/NGT)

Enligt Bloomberg har rallyt fått extra bränsle av uttalanden från USA:s president Donald Trump, som sagt sig vara obekymrad över dollarns försvagning. Dollarn är nu på sin svagaste nivå på nära fyra år, vilket gjort guld billigare för internationella köpare och förstärkt inflödena.

Silver följer – men med större fallhöjd

Samtidigt har silverpriset tagit rygg på guldet, men med betydligt större svängningar. Förhållandet mellan guld och silver, den så kallade guld–silver-kvoten, har snabbt rört sig ned mot runt 50, jämfört med historiska nivåer kring 65–70.

”Silver har gått tillbaka till sitt gamla rörelsemönster. Går guld upp ett, går silver tre eller fyra. Det gäller också på nedsidan”, säger Michel Rufli.

Guldpriset
Michel menar att guldpriset ska öka omkring 8 procent ett bra år. Med det perspektivet har guldpriset rest över 10 år in i framtiden. (Graf: Avanza)

Han beskriver hur silver inte längre enbart ses som en industrimetall, utan allt oftare klassas som en strategisk och kritisk råvara. Solpaneler, elektrifiering och asiatisk efterfrågan har skapat det han kallar en ”perfekt storm” för priset.

Men just därför är också risken större.

Småspararnas dilemma

Den snabba uppgången har lockat många nya investerare. Här höjer Michel Rufli ett varnande finger, särskilt för dem som köper ädelmetaller via fonder, certifikat eller ETF:er.

”När rekylen kommer, och den kommer, så slår den rakt igenom i pappersprodukterna. Har du fysiskt guld eller silver äger du fortfarande metallen. Det är en avgörande skillnad”, säger han.

I Sverige är exponeringen mot börshandlade produkter ovanligt hög, samtidigt som traditionen att äga fysisk metall är svag. Det gör småsparare extra sårbara om sentimentet vänder snabbt.

En försäkring som blivit spekulation

Guldets klassiska roll som försäkring mot finansiell stress har samtidigt suddats ut. Guldpriset har stigit parallellt med aktier och andra riskfyllda tillgångar, snarare än som motvikt. När priset rusar kan man se det som att marknaden drar ett gummiband längre och längre.

Michel Rufli återkommer ofta till att guld och silver i fysisk form lämpar sig som långsiktiga värdebevarare, inte spekulativa produkter. Men många köper inte guld som skydd längre, utan för att det gått bra.

Det är då risken uppstår att man kliver in med pengar man kan behöva om ett eller två år.

Och det är just där, enligt Michel Rufli, som investerare bör stanna upp och tänka efter innan gummibandet slår tillbaka.

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

