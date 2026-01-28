Silver- och guldpriset har rest 11 år in i framtiden

Prisrekordet drivs av dollarförsvagning, geopolitisk oro och ett växande misstroende mot statsobligationer och valutor. Uppgången är historisk och oroande på samma gång.

Sedan årsskiftet har guldet redan stigit med omkring 22 procent, enligt Bloomberg, samtidigt som silver rusat närmare 60 procent. För många investerare framstår ädelmetallerna nu som den självklara tillflykten i ett allt mer instabilt finansiellt landskap.

Men bakom siffrorna växer en mer komplex bild fram.

Guldpriset har levererat elva års uppgång – på ett år

Ett ”normalår” brukar guldpriset stiga runt 8 procent. Det konstaterar Michel Rufli, expert på ädelmetaller, i en intervju med Realtid. När priset nu på kort tid rusat flera gånger mer än så, menar han att marknaden skickar en tydlig signal.

”Det här är ett tecken på att något är knas. Inte bara geopolitiken, utan flera saker i det finansiella systemet samtidigt”, säger han.

Guldet rusar. Det är ofta ett tecken på osäkerhet, säger Michel Rufli. (Foto: Pexels/NGT)

Enligt Bloomberg har rallyt fått extra bränsle av uttalanden från USA:s president Donald Trump, som sagt sig vara obekymrad över dollarns försvagning. Dollarn är nu på sin svagaste nivå på nära fyra år, vilket gjort guld billigare för internationella köpare och förstärkt inflödena.