Guldpriset har gjort det få trodde var möjligt så tidigt. När priset rusade över 5 280 dollar per uns i slutet av januari noterades ännu ett rekord.
Silver- och guldpriset har rest 11 år in i framtiden
Mest läst i kategorin
Kinesiska jätten tar sikte på Indien när Tesla tappar mark
Den kinesiska elbilsjätten BYD funderar på att starta lokal montering i Indien för att möta den explosiva efterfrågan på sina elbilar. Beslutet kommer efter att försäljningen nästan fördubblades förra året samtidigt som företaget kämpar med strikta importregler. BYD utvärderar någon form av lokal montering och arbetar med att få lokala säkerhets- och regelcertifieringar för fler …
Favoritaktien inför super-bank-rapportdagen
Imorgon torsdag kommer inte mindre än tre av fyra svenska storbanker med sina rapporter för det fjärdekvartalet. Sektorn har varit en av börsens absolut starkaste senaste året – men vilken bankaktie ska man satsa på nu? Läs även: Swedbank har friats – men den här utredningen återstår – Realtid Tre av fyra banker har slagit …
Världens viktigaste bolag levererar – rider på AI-vågen
Det nederländska chipjättens orderingång mer än fördubblade analytikernas prognoser i fjärde kvartalet. Nu pekar ASML på fortsatt stark tillväxt under 2026 drivet av AI-investeringar och minnesbrist. ASML rapporterade onsdagen orderingång på 13,2 miljarder euro (cirka 158 miljarder kronor) för fjärde kvartalet 2025. Vilket kraftigt överträffade analytikernas förväntningar på 6,32 miljarder euro, enligt CNBC. Det var …
Här ligger 30 procent av svenskarnas fondpengar
Sverige har en av världens mest aktiva marknader för fonder. Men bakom bredden döljer sig en kraftig koncentration: 30 procent av hela det svenska fondkapitalet är investerat i bara tio fonder. Vad är det egentligen för fonder och hur har de presterat? Vi reder ut det tillsammans med Johanna Englundh, redaktör på Morningstar. Global dominans …
490 miljoner kronor in – Lunar laddar för nordisk offensiv
Lunar fyller på kassan med nästan en halv miljard kronor – och siffrorna bakom affären visar hur snabbt banken växer i Norden. Den nordiska digitalbanken Lunar tar in 490 miljoner kronor i nytt kapital. Pengarna ska användas till att växa snabbare inom företagsaffären, bygga ut låneverksamheten och fortsätta expansionen i Norden, med särskilt fokus på …
Prisrekordet drivs av dollarförsvagning, geopolitisk oro och ett växande misstroende mot statsobligationer och valutor. Uppgången är historisk och oroande på samma gång.
Sedan årsskiftet har guldet redan stigit med omkring 22 procent, enligt Bloomberg, samtidigt som silver rusat närmare 60 procent. För många investerare framstår ädelmetallerna nu som den självklara tillflykten i ett allt mer instabilt finansiellt landskap.
Men bakom siffrorna växer en mer komplex bild fram.
Guldpriset har levererat elva års uppgång – på ett år
Ett ”normalår” brukar guldpriset stiga runt 8 procent. Det konstaterar Michel Rufli, expert på ädelmetaller, i en intervju med Realtid. När priset nu på kort tid rusat flera gånger mer än så, menar han att marknaden skickar en tydlig signal.
”Det här är ett tecken på att något är knas. Inte bara geopolitiken, utan flera saker i det finansiella systemet samtidigt”, säger han.
Enligt Bloomberg har rallyt fått extra bränsle av uttalanden från USA:s president Donald Trump, som sagt sig vara obekymrad över dollarns försvagning. Dollarn är nu på sin svagaste nivå på nära fyra år, vilket gjort guld billigare för internationella köpare och förstärkt inflödena.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Silver följer – men med större fallhöjd
Samtidigt har silverpriset tagit rygg på guldet, men med betydligt större svängningar. Förhållandet mellan guld och silver, den så kallade guld–silver-kvoten, har snabbt rört sig ned mot runt 50, jämfört med historiska nivåer kring 65–70.
”Silver har gått tillbaka till sitt gamla rörelsemönster. Går guld upp ett, går silver tre eller fyra. Det gäller också på nedsidan”, säger Michel Rufli.
Han beskriver hur silver inte längre enbart ses som en industrimetall, utan allt oftare klassas som en strategisk och kritisk råvara. Solpaneler, elektrifiering och asiatisk efterfrågan har skapat det han kallar en ”perfekt storm” för priset.
Men just därför är också risken större.
Småspararnas dilemma
Den snabba uppgången har lockat många nya investerare. Här höjer Michel Rufli ett varnande finger, särskilt för dem som köper ädelmetaller via fonder, certifikat eller ETF:er.
”När rekylen kommer, och den kommer, så slår den rakt igenom i pappersprodukterna. Har du fysiskt guld eller silver äger du fortfarande metallen. Det är en avgörande skillnad”, säger han.
I Sverige är exponeringen mot börshandlade produkter ovanligt hög, samtidigt som traditionen att äga fysisk metall är svag. Det gör småsparare extra sårbara om sentimentet vänder snabbt.
En försäkring som blivit spekulation
Guldets klassiska roll som försäkring mot finansiell stress har samtidigt suddats ut. Guldpriset har stigit parallellt med aktier och andra riskfyllda tillgångar, snarare än som motvikt. När priset rusar kan man se det som att marknaden drar ett gummiband längre och längre.
Michel Rufli återkommer ofta till att guld och silver i fysisk form lämpar sig som långsiktiga värdebevarare, inte spekulativa produkter. Men många köper inte guld som skydd längre, utan för att det gått bra.
Det är då risken uppstår att man kliver in med pengar man kan behöva om ett eller två år.
Och det är just där, enligt Michel Rufli, som investerare bör stanna upp och tänka efter innan gummibandet slår tillbaka.
Läs mer:
Guld på all-time-high – ”klassisk spekulationsbubbla”. Dagens PS
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.