Rekordrallyt i guld och silver drivs av spekulation. Nu varnar analytiker för en trasig marknad.
Guldpriset saknar stöd – svängningarna kan bli brutala
Guld och silver fortsätter att slå rekordnivåer, men bakom prisuppgången växer oron för att marknaden inte längre speglar verkligheten, rapporterar CNBC.
Under torsdagen passerade guldpriset 5 500 dollar per uns, medan silver nådde över 117 dollar. Det är en uppgång på mer än 145 procent i år.
Men flera analytiker menar att prisrörelserna nu är så extrema att marknaden riskerar att vara ”trasig”.
Ed Yardeni, chef för Yardeni Research, konstaterar att den närmast explosiva utvecklingen av guldpriset dragit med sig inte bara ädelmetaller utan även basmetaller och sällsynta jordartsmetaller i en bred ”melt‑up”.
Det är inte den fysiska efterfrågan som lyfter priserna. I stället pressar spekulativa kapitalflöden, geopolitisk oro och en snabbt försvagande dollar.
Dollarfallet driver guldpriset som vore det en valuta
Maximilian Tomei, vd för Galena Asset Management, menar att guldpriset i allt högre grad rör sig som en valuta.
”Om nämnaren du prissätter mot försvagas, stiger guldet”, säger han och syftar på att dollarindexet fallit nästan 11 procent det senaste året.
Enligt honom förklarar fundamenta inte prisuppgångar på 200 procent.
”Det vi ser är en serie avkopplingar. Marknaden är trasig.”
Överskottslikviditet förstärker prisrallyt
En annan drivkraft är överskottslikviditet. När tillgångspriser stiger kan investerare belåna sina portföljer mer, vilket skapar nytt kapital som söker avkastning.
När aktiemarknaden känns övervärderad letar likviditeten efter nya parkeringsplatser och hamnar i metaller.
Det förstärker rörelserna, särskilt i mindre marknader som silver och platina där små inflöden kan ge stora prisutslag.
Små marknader förstorar rörelserna
Nicky Shiels på MKS PAMP beskriver volatiliteten som ”ohörd” och menar att prisbildningen allt oftare kopplas loss från fysisk tillgång och efterfrågan.
Silvermarknaden är ett tydligt exempel: trots stark industriell efterfrågan är prisrörelserna så kraftiga att de inte längre går att förklara med fundamenta.
Analytiker oense om marknaden verkligen är ”trasig”
Alla delar inte bilden av en trasig marknad, men även mer försiktiga röster medger att spekulativt kapital spelar en större roll än tidigare.
Resultatet är en marknad där rekordnivåerna kan fortsätta. Flera bedömare varnar nu för att både guldpriset och silverpriset riskerar att korrigeras kraftigt när spekulativ likviditet drar sig tillbaka och marknaden återvänder till fundamenta.