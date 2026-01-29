Guldpriset saknar stöd – svängningarna kan bli brutala

Guld och silver fortsätter att slå rekordnivåer, men bakom prisuppgången växer oron för att marknaden inte längre speglar verkligheten, rapporterar CNBC.

Under torsdagen passerade guldpriset 5 500 dollar per uns, medan silver nådde över 117 dollar. Det är en uppgång på mer än 145 procent i år.

Men flera analytiker menar att prisrörelserna nu är så extrema att marknaden riskerar att vara ”trasig”.

Ed Yardeni, chef för Yardeni Research, konstaterar att den närmast explosiva utvecklingen av guldpriset dragit med sig inte bara ädelmetaller utan även basmetaller och sällsynta jordartsmetaller i en bred ”melt‑up”.

Det är inte den fysiska efterfrågan som lyfter priserna. I stället pressar spekulativa kapitalflöden, geopolitisk oro och en snabbt försvagande dollar.

Dollarfallet driver guldpriset som vore det en valuta

Maximilian Tomei, vd för Galena Asset Management, menar att guldpriset i allt högre grad rör sig som en valuta.

”Om nämnaren du prissätter mot försvagas, stiger guldet”, säger han och syftar på att dollarindexet fallit nästan 11 procent det senaste året.

Enligt honom förklarar fundamenta inte prisuppgångar på 200 procent.

”Det vi ser är en serie avkopplingar. Marknaden är trasig.”