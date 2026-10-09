Mest blankade aktien var skrivfel – luckan finns även i Sverige

Den danska kabeltillverkaren NKT, med en stor fabrik i Karlskrona, blev under några dagar i oktober Danmarks mest blankade aktie. Men blankningen fanns inte på riktigt.

Enligt Børsen ökade den rapporterade korta positionen i NKT från 2,35 procent av aktiekapitalet fredagen den 2 oktober till 12,45 procent den 5 oktober. NKT gick därmed från 16:e till första plats bland de mest blankade aktierna i Danmark, enligt den danska Finanstilsynets beräkningar.

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Bakom siffran låg hedgefonden Mirabella Financial Services. Den 29 september hade fonden felaktigt anmält en blankningsposition på 10 procent. Det dröjde fyra handelsdagar innan Mirabella själv upptäckte felet och rättade det.

Under samma period föll NKT-aktien med 4,1 procent.

”Lite olyckligt”

Mads Zink, chefshandlare på Danske Bank, tror att den falska positionen kan ha påverkat kursen.

”Om någon trodde att det var en verklig blankning på 10 procent kan man inte förneka att det har påverkat kursbildningen. Sett i det ljuset är det lite olyckligt att det tar så lång tid att rätta felet”, säger han till Børsen.

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Alla delar inte den oron. Michael West Hybholt, analytiker och grundare av fonden Regulær Invest Nordiske Aktier, har nyligen köpt NKT-aktier. Han menar att de flesta i marknaden förstod att det rörde sig om en felrapportering.

Han anser ändå att tillsynen borde fundera på om plötsliga, stora hopp i blankningsanmälningarna ska granskas. Enligt Hybholt hände samma sak i juni, då Jupiter Asset Management rapporterade en kort position på 6,26 procent i Vestas som också låg kvar i flera dagar.

”Det verkar som att någon råkar sätta kommatecknet fel”, säger han till Børsen.