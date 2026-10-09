Blankningen i kabeljätten NKT sköt i höjden till över 12 procent på några dagar. Positionen fanns aldrig. Nu pekar den danska finanstillsynen på hedgefonden. Svenska FI:s register fungerar på samma sätt.
Mest blankade aktien var skrivfel – luckan finns även i Sverige
Den danska kabeltillverkaren NKT, med en stor fabrik i Karlskrona, blev under några dagar i oktober Danmarks mest blankade aktie. Men blankningen fanns inte på riktigt.
Enligt Børsen ökade den rapporterade korta positionen i NKT från 2,35 procent av aktiekapitalet fredagen den 2 oktober till 12,45 procent den 5 oktober. NKT gick därmed från 16:e till första plats bland de mest blankade aktierna i Danmark, enligt den danska Finanstilsynets beräkningar.
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Bakom siffran låg hedgefonden Mirabella Financial Services. Den 29 september hade fonden felaktigt anmält en blankningsposition på 10 procent. Det dröjde fyra handelsdagar innan Mirabella själv upptäckte felet och rättade det.
Under samma period föll NKT-aktien med 4,1 procent.
”Lite olyckligt”
Mads Zink, chefshandlare på Danske Bank, tror att den falska positionen kan ha påverkat kursen.
”Om någon trodde att det var en verklig blankning på 10 procent kan man inte förneka att det har påverkat kursbildningen. Sett i det ljuset är det lite olyckligt att det tar så lång tid att rätta felet”, säger han till Børsen.
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Alla delar inte den oron. Michael West Hybholt, analytiker och grundare av fonden Regulær Invest Nordiske Aktier, har nyligen köpt NKT-aktier. Han menar att de flesta i marknaden förstod att det rörde sig om en felrapportering.
Han anser ändå att tillsynen borde fundera på om plötsliga, stora hopp i blankningsanmälningarna ska granskas. Enligt Hybholt hände samma sak i juni, då Jupiter Asset Management rapporterade en kort position på 6,26 procent i Vestas som också låg kvar i flera dagar.
”Det verkar som att någon råkar sätta kommatecknet fel”, säger han till Børsen.
Tillsynen: Inte vårt fel
Den danska Finanstilsynet friskriver sig från ansvaret.
”Det är tydligt vem som gjorde ett misstag här. Det är den utländska investeraren som gjorde en felaktig rapport”, säger biträdande direktören Anders Balling till Børsen.
Enligt Balling är systemet automatiserat. Det har vissa logiska kontroller, till exempel om någon blankar fler aktier än som finns, men ett skrivfel som är logiskt möjligt fångas inte innan det når marknaden. På frågan om myndigheten borde granska stora anmälningar manuellt svarar han att han inte har några kommentarer.
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Nasdaq Köpenhamn hänvisar i sin tur till Finanstilsynet, eftersom blankningsanmälningar inte går via börsen.
Myndigheten har dock tidigare ingripit i efterhand. 2020 fick fondförvaltaren Arrowstreet Capital en reprimand. Det framgår av Finanstilsynets beslut, där myndigheten avvisade förklaringen att felaktiga och inaktuella data i bolagets egna system låg bakom en anmälan där positionen var hälften så stor som den verkliga.
Samma system i Sverige
Den svenska Finansinspektionen arbetar på samma sätt. Positioner över 0,1 procent av aktiekapitalet ska anmälas, och från 0,5 procent publiceras även namnet på den som blankar.
Enligt FI:s egen beskrivning av registret publiceras uppgifterna automatiskt när en anmälan kommer in och granskas inte i förväg. Ansvaret för att de är korrekta ligger hos den som anmäler, och FI kan därför inte garantera att registret är fullständigt eller korrekt.
Problemet är inte okänt i Sverige. I somras visade en genomgång att nära var sjunde insynsrapport till FI innehöll minst ett fel. I ett fall såg det enligt Affärsvärlden ut som att någon sålt Avanza-aktier för över en miljard kronor, men i själva verket var det aktier i ett helt annat bolag som sålts.
För Sverige är NKT ett viktigt bolag. Koncernen bygger ut sin högspänningsfabrik i Karlskrona för 11,4 miljarder kronor och räknar med att skapa 500 nya jobb, enligt Dagens PS. Bolaget är redan den största privata arbetsgivaren i Blekinge.
EU har dessutom utsett utbyggnaden till sitt första strategiska projekt enligt Net-Zero Industry Act.