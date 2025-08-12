Därför protesterar inte fransmän mot massturism

Semestertider är numera också lika med turistprotester i många länder runt Medelhavet.

I Spanien, Italien, Portugal och Grekland har invånare på flera turisttäta platser gått ut och visat sitt missnöje över belastningen som detta innebär.

Norr om dem ligger Frankrike som tar emot fler besökare än något annat land i världen – men som ändå inte har upplevt samma protester mot massturism.

Försöker få besökare att åka tåg

Det finns förstås undantag. Museet Louvren i Paris tvingades stänga efter att belastningen blivit för hög. Men sett till antalet turister är det ändå lugnare i Frankrike.

Bakom detta ligger en långsiktig strategi där en medveten spridning av besökare över både geografi och årstider har stått i centrum, skriver Euronews.

En stad som Dijon får en hel del turister, men inte tillräckligt för att störa majoriteten av lokalbefolkningen vad det verkar. (Foto: Daniel Cole/AP/TT).

Redan 2021 lanserades Destination France Plan, en tioårsplan med en budget på 1,9 miljarder euro för att främja mer miljövänligt och ansvarsfullt resande.

Fokus har varit att styra besökare mot tågresor istället för kortdistansflyg, att investera i medelstora städer och att marknadsföra mindre kända regioner.

