Fler turister åker till Frankrike än till något annat land. Med hjälp av en medveten strategi har dock landet kunnat undvika massturismens värsta effekter.
Därför protesterar inte fransmän mot massturism
Semestertider är numera också lika med turistprotester i många länder runt Medelhavet.
I Spanien, Italien, Portugal och Grekland har invånare på flera turisttäta platser gått ut och visat sitt missnöje över belastningen som detta innebär.
Norr om dem ligger Frankrike som tar emot fler besökare än något annat land i världen – men som ändå inte har upplevt samma protester mot massturism.
Försöker få besökare att åka tåg
Det finns förstås undantag. Museet Louvren i Paris tvingades stänga efter att belastningen blivit för hög. Men sett till antalet turister är det ändå lugnare i Frankrike.
Bakom detta ligger en långsiktig strategi där en medveten spridning av besökare över både geografi och årstider har stått i centrum, skriver Euronews.
Redan 2021 lanserades Destination France Plan, en tioårsplan med en budget på 1,9 miljarder euro för att främja mer miljövänligt och ansvarsfullt resande.
Fokus har varit att styra besökare mot tågresor istället för kortdistansflyg, att investera i medelstora städer och att marknadsföra mindre kända regioner.
Styr resenärer till mindre städer
Frankrikes järnvägsnät är ett av Europas mest omfattande med 28 000 kilometer spår, varav 2 800 kilometer höghastighetsbanor.
Detta gör även små orter med så lite som 20 000 invånare tillgängliga för turister.
Ett förbud mot vissa inrikesflyg på sträckor som kan nås med tåg på under två och en halv timme har ytterligare stärkt järnvägens roll.
Det har också underlättat resor till regioner som annars riskerat att hamna i skuggan av Paris och Rivieran, vilket hjälper till att avlasta landet.
Flera kända regioner
En central del av strategin är att sprida turisterna geografiskt. Frankrike har länge profilerat sig som ett land av regioner, med allt från slotten i Loiredalen till vingårdarna i Alsace och de små byarna i inlandet.
Sociala medier och förbättrade transportförbindelser har gjort det enklare att locka besökare bort från de mest klassiska resmålen.
Landets långa historia som kulturell smältdegel har också bidragit till en mer positiv inställning till internationella gäster.
Infört hårdare regler
Nya marknader, särskilt från Asien, Oceanien och Afrika, har vuxit och många av dessa resenärer söker sig direkt till lokala upplevelser och hållbarhetsinriktade verksamheter.
Utmaningar finns dock. Stora evenemang, som de olympiska spelen i Paris, har medfört extremt höga besökssiffror och vissa områden, exempelvis Montmartre, har sett kraftiga ökningar av dagsbesökare.
För att motverka problem som bostadsbrist och trängsel har Frankrike infört strikta regler för korttidsuthyrning, skriver The Local France.
