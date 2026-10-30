Från april 2027 kan utländska leverantörer som vinner brittiska försvarskontrakt över 50 miljoner pund tvingas skapa jobb, investeringar och kompetens i Storbritannien till samma värde som kontraktet. Reglerna kan beröra svenska försvarsexportörer som Saab.
Britterna inför motköpskrav – svenska försvarsbolag kan få betala
Den brittiska regeringen presenterade på fredagen en ny policy för motköp, så kallade offsets, vid försvarsupphandlingar från utlandet. Utländska bolag som vinner större kontrakt ska investera motsvarande värde i brittisk ekonomi, enligt ett pressmeddelande från försvarsdepartementet och finansdepartementet.
Gränsen går vid 50 miljoner pund, drygt 600 miljoner kronor. Ett kontrakt på 100 miljoner pund kan alltså motsvaras av jobb, fabriker eller utbildning för 100 miljoner pund i Storbritannien.
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Reglerna ska tillämpas på ett urval av upphandlingar från april 2027 och prövas från fall till fall, rapporterar Reuters. Leverantörerna ska få veta tidigt i upphandlingen om kravet gäller.
100 procent som standard
Pressmeddelandet talar om värden som ”kan nå” kontraktets värde. Det publicerade policydokumentet är tydligare: åtagandet sätts som standard till 100 procent av kontraktsvärdet, även om kontraktet blir dyrare. Myndigheten kan välja en lägre nivå.
Leverantören får tio år på sig. Enligt standardmodellen ska 30 procent vara uppfyllt efter tre år och hälften efter fem år.
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Den som missar ett delmål kan få betala minst 10 procent av det ouppfyllda beloppet i vite. Andra möjliga sanktioner är krav på bankgaranti och, i sista hand, avstängning från framtida upphandlingar.
Bolagen kan uppfylla åtagandet på flera sätt. Det kan handla om att skapa brittiska jobb och lärlingsplatser, öppna eller bygga ut fabriker i landet, investera i brittiska underleverantörer, överföra teknik och kunnande till brittiska bolag eller använda fler brittisktillverkade komponenter.
Insatser inom prioriterade områden kan räknas upp med multiplikatorer. Det gäller till exempel drönare, AI, rymd och investeringar i eftersatta regioner. En ny myndighet, Offset Authority, ska godkänna och följa upp avtalen.
”Varje pund ska bedömas”
Policyn presenterades av finansminister John Healey och försvarsminister Wes Streeting vid BAE Systems varv Scotstoun i Glasgow.
”När ett stort kontrakt går utomlands kommer de här förändringarna att säkerställa att 100 procent av värdet skapar nya möjligheter för arbetare och företag här hemma”, säger Healey i en kommentar.
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Healey var själv försvarsminister fram till i juni. Då lämnade han regeringen efter en strid om försvarsbudgeten, men han återkom som finansminister i premiärminister Andy Burnhams regering i juli, skriver Irish News.
”Varje pund vi investerar i försvaret bör bedömas utifrån vad det gör för Storbritannien”, säger Streeting.
Sedan 2016 har det brittiska försvarsdepartementet lagt över 35,2 miljarder pund på kontrakt med utländska leverantörer. Det motsvarar 11 procent av departementets direkta inköp från näringslivet. Regeringen har som mål att försvarsutgifterna ska nå 3 procent av BNP 2030.
Storbritannien ansluter sig därmed till länder som Polen, Norge och Nederländerna, som redan ställer liknande krav. Britterna har själva gjort stora affärer med just Norge: förra året sålde Storbritannien Type 26-fregatter till landet för 10 miljarder pund, en affär som enligt The Independent ger 2 000 jobb i Skottland.
Så kan svenska bolag drabbas
Storbritannien är en viktig marknad för svensk försvarsindustri. Saab tecknade 2024 ett kontrakt med det brittiska försvarsdepartementet på träningssystem värt 60 miljoner pund. Det ligger över den nya gränsen.
Att ha ett brittiskt dotterbolag räcker inte nödvändigtvis för att slippa kraven. Enligt policydokumentet kan reglerna gälla även bolag som är registrerade i Storbritannien, om en betydande del av kontraktets värde skapas utomlands. Befintlig verksamhet räknas inte heller som motköp. Insatserna måste vara nya och uppkomma just på grund av kravet.
Det finns också undantag. Policyn ska normalt inte gälla multinationella samarbetsprogram med förutbestämd arbetsfördelning, eller affärer som regleras av avtal mellan regeringar. Leverantörerna kan däremot inte själva ansöka om undantag.
Den nya myndigheten ska kunna rekommendera ömsesidiga arrangemang som minskar motköpskrav som andra länder ställer på brittiska exportörer. Storbritannien uppvaktar samtidigt Sverige inför Försvarets materielverks upphandling av nya ytstridsfartyg, skriver Dagens PS.
Motköp är inget nytt för Saab. Bolaget har länge använt tekniköverföring och lokal produktion som säljargument i Gripenaffärer, bland annat i Brasilien. Saabs vd Micael Johansson har samtidigt beskrivit hur Europas upprustning förändrar villkoren för hela branschen.