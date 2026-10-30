Britterna inför motköpskrav – svenska försvarsbolag kan få betala

Den brittiska regeringen presenterade på fredagen en ny policy för motköp, så kallade offsets, vid försvarsupphandlingar från utlandet. Utländska bolag som vinner större kontrakt ska investera motsvarande värde i brittisk ekonomi, enligt ett pressmeddelande från försvarsdepartementet och finansdepartementet.

Gränsen går vid 50 miljoner pund, drygt 600 miljoner kronor. Ett kontrakt på 100 miljoner pund kan alltså motsvaras av jobb, fabriker eller utbildning för 100 miljoner pund i Storbritannien.

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Reglerna ska tillämpas på ett urval av upphandlingar från april 2027 och prövas från fall till fall, rapporterar Reuters. Leverantörerna ska få veta tidigt i upphandlingen om kravet gäller.

100 procent som standard

Pressmeddelandet talar om värden som ”kan nå” kontraktets värde. Det publicerade policydokumentet är tydligare: åtagandet sätts som standard till 100 procent av kontraktsvärdet, även om kontraktet blir dyrare. Myndigheten kan välja en lägre nivå.

Leverantören får tio år på sig. Enligt standardmodellen ska 30 procent vara uppfyllt efter tre år och hälften efter fem år.

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Den som missar ett delmål kan få betala minst 10 procent av det ouppfyllda beloppet i vite. Andra möjliga sanktioner är krav på bankgaranti och, i sista hand, avstängning från framtida upphandlingar.

Bolagen kan uppfylla åtagandet på flera sätt. Det kan handla om att skapa brittiska jobb och lärlingsplatser, öppna eller bygga ut fabriker i landet, investera i brittiska underleverantörer, överföra teknik och kunnande till brittiska bolag eller använda fler brittisktillverkade komponenter.

Insatser inom prioriterade områden kan räknas upp med multiplikatorer. Det gäller till exempel drönare, AI, rymd och investeringar i eftersatta regioner. En ny myndighet, Offset Authority, ska godkänna och följa upp avtalen.