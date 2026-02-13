Den amerikanska underrättelsetjänsten lanserar nya propagandafilmer riktade mot missnöjda kinesiska militärer. Samtidigt som Xi Jinping rensar ut de sista erfarna generalerna ur landets högsta militärledning.
Xis historiska utrensning öppnar dörren för CIA:s spionoffensiv i Kina
Mest läst i kategorin
Chokladkrisen: Sänkt pris för odlarna efter historiskt prisras
Ghana, världens näst största kakaoexportör, sänker det pris som betalas till landets kakaoodlare efter att de globala priserna rasat under det senaste året. Beslutet är en del av ett omfattande reformpaket som syftar till att återställa konkurrenskraften på den internationella marknaden. Det nya priset fastställs till 41 392 cedi per ton, motsvarande cirka 3 580 …
Ryssland balanserar på en ekonomisk knivsegg
Trots kriget, sanktionerna och den internationella isoleringen fortsätter den ryska ekonomin att överraska omvärlden. Realtid har tidigare beskrivit landets ekonomi som ”en kackerlacka” som vägrar dö. Inflationen som Kremls nya ideologi Men en ny analys visar att priset för stabiliteten är betydligt högre än vad Kreml vill medge. Enligt en genomgång från The Moscow Times …
Stormakt på gång: Polen springer ikapp Tyskland
Polska företag genomförde förra året rekordmånga förvärv i Västeuropa. Utvecklingen speglar hur landets ekonomi vuxit till en regional stormakt värd tusen miljarder dollar, samtidigt som grannen Tyskland kämpar med stagnation. När den polska techentreprenören Jacek Swiderski studerade i Tyskland på 1990-talet verkade det otänkbart att hemlandet någonsin skulle kunna konkurrera med den större och rikare …
Vågspelet: USA överväger bordning av iranska tankfartyg
Trumpadministrationen diskuterar att utöka sin aggressiva strategi mot iransk oljeexport, men fruktar Teherans vedergällning och effekterna på globala oljepriser. Amerikanska tjänstemän har övervägt att beslagta tankfartyg som transporterar iransk olja för att pressa Teheran. Missa inte: Gnistor slår mot oljemarknaden – priset rusar. Realtid Men har hittills avvaktat på grund av oro för iransk vedergällning och …
Ryssland rustar för nästa krig
Estlands underrättelsetjänst varnar för att Kreml bygger upp militär kapacitet för framtida konflikter. Samtidigt som landets ekonomi visar förvånande motståndskraft. Ryssland har ingen avsikt att anfalla något Natoland i år eller nästa år, men landet rustar i rasande fart för att kunna förskjuta maktbalansen i Europa. Det framgår av en ny rapport från Estlands utrikesunderrättelsetjänst …
CIA publicerade i torsdags en ny mandarinspråkig video med titeln ”Save the Future” på Youtube, X, Facebook och Instagram.
Tidpunkten beskrivs av analytiker som allt annat än slumpmässig: videon lanserades bara två veckor efter att det blev känt att Xi Jinping avsatt general Zhang Youxia, hans främste officer i uniform och mångårige förtroende i den Centrala militärkommissionen (CMC).
Läs även: Kina rustar för nästa dominans – ett globalt maktspel börjar. Dagens PS
Kina är viktigt för CIA
Rekryteringsfilmen från CIA följer en fiktiv, desillusionerad officer på mellannivå i Folkets befrielsearmé.
Genom hans ögon får tittaren inblick i ett system präglat av korruption, där kvalificerade ledare ersätts av politiska lojallister utan militär erfarenhet.
CIA-direktör John Ratcliffe har beskrivit Kina som byråns viktigaste underrättelseprioritering och kallar förhållandet mellan USA och Kina för en ”generationskamp”.
Missa inte: Sanktionerna skulle straffa Ryssland – nu kan Kina bli vinnaren. Realtid
Enligt CIA har tidigare videor haft mellan 15 och 20 miljoner visningar, och en instruktionsvideo från januari i år ska ha setts 62 miljoner gånger, uppger Dagens Næringsliv.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Ingen går säker i Xis utrensning
Bakgrunden till CIA:s offensiv är den pågående turbulensen i Peking.
Generalerna Zhang Youxia och Liu Zhenli anklagas för att ha underminerat ledarskapsstrukturen inom armén och därmed ifrågasatt Xis ställning.
Enligt Wall Street Journal misstänks Zhang också för att ha läckt information till USA om Kinas kärnvapenprogram, men dessa uppgifter har inte kunnat verifieras.
Niklas Swanström, Asienanalytiker och direktör för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik i Stockholm, är skeptisk till läckageanklagelserna.
”Jag tror inte att det ligger något i det, utan det handlar snarare om lojalitetsfrågor gentemot Xi”, säger han till Yle.
Läs även: Tullhoten bet inte – Kinas exportmaskin rusar igen. Dagens PS
Både Zhang och Liu har setts som en del av Xis inre krets. Zhang var en av två vice ordförande i CMC och är en av få kinesiska generaler med krigserfarenhet från konflikterna mellan Kina och Vietnam på 1980-talet.
”Det här visar att även sådana individer inte längre har något skydd. Det här är en otroligt viktig signal inför partikongressen 2027”, säger Swanström.
Konsekvenser för Taiwan
Analytiker är oeniga om vad utrensningarna betyder för säkerhetsläget i regionen. Shanshan Mei, statsvetare vid RAND Corporation, påpekar att avsättningarna lämnar ett kritiskt kompetensgap i den kinesiska militärledningen, enligt DN.
Missa inte: Kina skickar humanoida robotar till gränsen. Realtid
Swanström varnar dock för att situationen kan bli problematisk på längre sikt.
”Då får vi oerfarna officerare som vill visa sig på styva linan och visa sin lojalitet. Det kan leda till problematiska beslut och i slutändan konflikter som en mer erfaren generation skulle ha undvikit”, säger han till Yle.
Kina har reagerat starkt på CIA:s kampanj. Liu Pengyu, talesperson för den kinesiska ambassaden i Washington, kallade videorna för ”en allvarlig kränkning av Kinas nationella intressen”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.