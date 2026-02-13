Xis historiska utrensning öppnar dörren för CIA:s spionoffensiv i Kina

CIA publicerade i torsdags en ny mandarinspråkig video med titeln ”Save the Future” på Youtube, X, Facebook och Instagram.

Tidpunkten beskrivs av analytiker som allt annat än slumpmässig: videon lanserades bara två veckor efter att det blev känt att Xi Jinping avsatt general Zhang Youxia, hans främste officer i uniform och mångårige förtroende i den Centrala militärkommissionen (CMC).

Kina är viktigt för CIA

Rekryteringsfilmen från CIA följer en fiktiv, desillusionerad officer på mellannivå i Folkets befrielsearmé.

General Zhang Youxia har nyligen avsatts av Xi Jinping. (Foto: Andy Wong / AP /TT)

Genom hans ögon får tittaren inblick i ett system präglat av korruption, där kvalificerade ledare ersätts av politiska lojallister utan militär erfarenhet.

CIA-direktör John Ratcliffe har beskrivit Kina som byråns viktigaste underrättelseprioritering och kallar förhållandet mellan USA och Kina för en ”generationskamp”.

Enligt CIA har tidigare videor haft mellan 15 och 20 miljoner visningar, och en instruktionsvideo från januari i år ska ha setts 62 miljoner gånger, uppger Dagens Næringsliv.