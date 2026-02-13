Xis historiska utrensning öppnar dörren för CIA:s spionoffensiv i Kina

13 feb. 2026

Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 feb. 2026Publicerad: 13 feb. 2026

Den amerikanska underrättelsetjänsten lanserar nya propagandafilmer riktade mot missnöjda kinesiska militärer. Samtidigt som Xi Jinping rensar ut de sista erfarna generalerna ur landets högsta militärledning.

CIA publicerade i torsdags en ny mandarinspråkig video med titeln ”Save the Future” på Youtube, X, Facebook och Instagram.

Tidpunkten beskrivs av analytiker som allt annat än slumpmässig: videon lanserades bara två veckor efter att det blev känt att Xi Jinping avsatt general Zhang Youxia, hans främste officer i uniform och mångårige förtroende i den Centrala militärkommissionen (CMC).

Läs även: Kina rustar för nästa dominans – ett globalt maktspel börjar. Dagens PS

Kina är viktigt för CIA

Rekryteringsfilmen från CIA följer en fiktiv, desillusionerad officer på mellannivå i Folkets befrielsearmé.

General Zhang Youxia har nyligen avsatts av Xi Jinping. (Foto: Andy Wong / AP /TT)

Genom hans ögon får tittaren inblick i ett system präglat av korruption, där kvalificerade ledare ersätts av politiska lojallister utan militär erfarenhet.

CIA-direktör John Ratcliffe har beskrivit Kina som byråns viktigaste underrättelseprioritering och kallar förhållandet mellan USA och Kina för en ”generationskamp”.

Missa inte: Sanktionerna skulle straffa Ryssland – nu kan Kina bli vinnaren. Realtid

Enligt CIA har tidigare videor haft mellan 15 och 20 miljoner visningar, och en instruktionsvideo från januari i år ska ha setts 62 miljoner gånger, uppger Dagens Næringsliv.

Ingen går säker i Xis utrensning

Bakgrunden till CIA:s offensiv är den pågående turbulensen i Peking.

Generalerna Zhang Youxia och Liu Zhenli anklagas för att ha underminerat ledarskapsstrukturen inom armén och därmed ifrågasatt Xis ställning.

Enligt Wall Street Journal misstänks Zhang också för att ha läckt information till USA om Kinas kärnvapenprogram, men dessa uppgifter har inte kunnat verifieras.

Niklas Swanström, Asienanalytiker och direktör för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik i Stockholm, är skeptisk till läckageanklagelserna.

”Jag tror inte att det ligger något i det, utan det handlar snarare om lojalitetsfrågor gentemot Xi”, säger han till Yle.

Läs även: Tullhoten bet inte – Kinas exportmaskin rusar igen. Dagens PS

Både Zhang och Liu har setts som en del av Xis inre krets. Zhang var en av två vice ordförande i CMC och är en av få kinesiska generaler med krigserfarenhet från konflikterna mellan Kina och Vietnam på 1980-talet.

”Det här visar att även sådana individer inte längre har något skydd. Det här är en otroligt viktig signal inför partikongressen 2027”, säger Swanström.

Konsekvenser för Taiwan

Analytiker är oeniga om vad utrensningarna betyder för säkerhetsläget i regionen. Shanshan Mei, statsvetare vid RAND Corporation, påpekar att avsättningarna lämnar ett kritiskt kompetensgap i den kinesiska militärledningen, enligt DN.

Missa inte: Kina skickar humanoida robotar till gränsen. Realtid

Swanström varnar dock för att situationen kan bli problematisk på längre sikt.

”Då får vi oerfarna officerare som vill visa sig på styva linan och visa sin lojalitet. Det kan leda till problematiska beslut och i slutändan konflikter som en mer erfaren generation skulle ha undvikit”, säger han till Yle.

Kina har reagerat starkt på CIA:s kampanj. Liu Pengyu, talesperson för den kinesiska ambassaden i Washington, kallade videorna för ”en allvarlig kränkning av Kinas nationella intressen”.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

