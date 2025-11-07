Indiens globala kapacitetscentra (GCC) genomgår en dramatisk transformation. Från kostnadseffektiva supportkontor till strategiska ledarhubbar som driver innovation och ansvarar för kritiska funktioner inom globala företag.
Indien tar steget från support till globalt maktcentrum
Enligt CNBC stod GCC:erna för hela 38 procent av efterfrågan på kontorslokaler i Indien under tredje kvartalet 2025. Just nu råder en stor efterfrågan på kontorslokaler i hela landet.
En tydlig indikator på denna förändring är att allt fler globala företag nu placerar sina högsta ledare permanent i Indien.
När amerikanska fondgiganten Vanguard invigde sitt nya GCC i Hyderabad nyligen var det Venkatesh Natarajan som tillträdde som chef för verksamheten. Detta efter att ha flyttat från USA där han arbetade i nästan tre decennier.
Liknande exempel finns hos Lowe’s och den danska rederijätten Maersk, där tekniska chefer nu är baserade i Bengaluru, skriver CNBC.
Från backofficce till innovationsdrivare
Skillnaden mot tidigare är tydlig.
”Den viktigaste skillnaden mellan traditionella backoffices och GCC:er är ägandeskapet”, säger Nitesh Bansal, vd på det amerikanska konsultbolaget R Systems, till CNBC.
Idag leder dessa center arbetet med produktutveckling, AI-modeller och automationsstrategi, Samtidigt somde deläger innovation och immateriella rättigheter i processen.
Enligt konsultföretaget ANSR har antalet ledarskapsroller i Bengaluru mer än fördubblats från 21 år 2024 till 44 hittills i år. I Hyderabad var ökningen ännu större – från 8 till 42 positioner.
Hård konkurrens i väst driver utvecklingen
Den här utvecklingen drivs också på av den hårda konkurrensen om AI-ingenjörer i USA och Europa.
Företag som McDonald’s, brittiska försäkringsbolaget Bupa och detaljhandelskedjan Tesco har alla etablerat eller utökat sina center i Indien för att möta sina AI-behov, skriver Financial Times.
Tesco är ett talande exempel. Enligt FT har företagets center i Bengaluru gått från att vara en historia om arbetskraftsförflyttning när det öppnade 2003 till att bli en story om ”intellektuell” förflyttning istället.
Idag övervakar centrets nästan 5 000 anställda centrala funktioner som temperaturövervakning av kylskåp. Det sparar företaget ”miljoner pund” årligen genom minskat matsvinn.
Snabb tillväxt i Indien
Indien är värd för över 1 800 GCC:er, nästan hälften av världens totala antal, enligt en rapport från Confederation of Indian Industries och Deloitte.
Var annan vecka etableras tre nya center i landet, och 60 procent av befintliga center planerar expansion.
Enligt konsultföretaget Inductus har sektorn vuxit från en industri värd 11,5 miljarder dollar med 400 000 anställda 2010 till 1,8 miljoner anställda och 65 miljarder dollar i intäkter förra året. Företaget förväntar sig att intäkterna når 100 miljarder dollar år 2030.
”GCC:er har utvecklats från leveranscentra till ledarhubbar som formar företagsstrategier”, säger Lalit Ahuja, grundare och vd för GCC-konsultbolaget ANSR, till CNBC.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
