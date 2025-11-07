Indien tar steget från support till globalt maktcentrum

Enligt CNBC stod GCC:erna för hela 38 procent av efterfrågan på kontorslokaler i Indien under tredje kvartalet 2025. Just nu råder en stor efterfrågan på kontorslokaler i hela landet.

En tydlig indikator på denna förändring är att allt fler globala företag nu placerar sina högsta ledare permanent i Indien.

När amerikanska fondgiganten Vanguard invigde sitt nya GCC i Hyderabad nyligen var det Venkatesh Natarajan som tillträdde som chef för verksamheten. Detta efter att ha flyttat från USA där han arbetade i nästan tre decennier.

Liknande exempel finns hos Lowe’s och den danska rederijätten Maersk, där tekniska chefer nu är baserade i Bengaluru, skriver CNBC.

Från backofficce till innovationsdrivare

Skillnaden mot tidigare är tydlig.

”Den viktigaste skillnaden mellan traditionella backoffices och GCC:er är ägandeskapet”, säger Nitesh Bansal, vd på det amerikanska konsultbolaget R Systems, till CNBC.

Det tekniska kunnandet blir bara bättre och bättre i Indien. (Foto: Unsplash)

ANNONS

Idag leder dessa center arbetet med produktutveckling, AI-modeller och automationsstrategi, Samtidigt somde deläger innovation och immateriella rättigheter i processen.

Enligt konsultföretaget ANSR har antalet ledarskapsroller i Bengaluru mer än fördubblats från 21 år 2024 till 44 hittills i år. I Hyderabad var ökningen ännu större – från 8 till 42 positioner.