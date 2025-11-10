Kina kämpar med en deflationsspiral som verkar vara betydligt värre än vad de officiella statistiken visar. Det framkommer av en ny analys.
Kinas dolda kris: Priserna rasar, tillväxten hotas
Medan landets konsumentprisindex (KPI) har legat nära noll sedan början av 2023, visar Bloombergs granskning av nästan 70 vardagliga produkter och tjänster att priserna faktiskt har fallit betydligt mer kraftigt på gatan.
Av 67 granskade varor hade 51 sjunkit i pris under de senaste två åren.
Särskilt hårt drabbade är vardagsvaror som vanliga konsumenter köper, där prisnedgångarna är mer uttalade än vad den officiella statistiken antyder.
Trump gav toppmötet 12 av 10: ”Taktisk vapenvila”
Trump hyllade mötet med Xi som historiskt. Men avtalet pausar bara nya restriktioner – de som stoppat fabriker kvarstår.
Företag pressas av priskonkurrens
Deflationen slår hårt mot kinesiska företag.
Över 25 procent av landets börsnoterade bolag rapporterade förluster under första halvåret 2025, den högsta andelen på minst 25 år, enligt analysen av cirka 6 000 företag. Många pekar på svag efterfrågan och priskrig som huvudsakliga utmaningar.
Andelen så kallade zombieföretag, de vars vinster inte kan täcka räntekostnaderna på sina skulder, har ökat från 19 till 34 procent under de senaste fem åren.
Samtidigt har mer än en tredjedel av företagen över olika branscher skurit ned på personal under 2024.
Internationella företag drabbas också. Apples försäljning i Kina har minskat under de flesta kvartalen sedan slutet av 2022, medan Volkswagen och Honda sålde över 30 procent färre bilar 2024 jämfört med före pandemin.
Försiktig förbättring i oktober
Nya siffror från Kinas statistikbyrå visar dock på en viss ljusning. Konsumentpriserna återvände till positivt territorium i oktober med en ökning på 0,2 procent jämfört med föregående år, efter två månaders nedgång, rapporterar Reuters.
Producentprisdeflationen avtog också något, med ett fall på 2,1 procent jämfört med väntat 2,2 procent.
Regeringens åtgärder för att hantera överkapacitet inom nyckelindustrier ser ut att ha hjälpt till att minska prisnedgångarna. Men analytiker varnar för att det är för tidigt att dra slutsatsen att deflationen är över.
”Efterfrågan förblir svag men en återhämtning i KPI indikerar att politik på utbudssidan har effekt”, säger Xu Tianchen, seniorsekonom vid Economist Intelligence Unit, till Reuters.
Lönerna sjunker för första gången
Deflationen når även lönekuverten. Förra året växte lönerna inom privata företag, som sysselsätter över 80 procent av Kinas urbana arbetskraft, i den långsammaste takten någonsin.
Inom tillverkning och IT föll lönerna för första gången i den officiella statistiken för privata företag.
Hushållen reagerar genom att öka sitt sparande till motsvarande 110 procent av BNP förra året, den högsta nivån någonsin. Det signalerar att konsumenterna förväntar sig lägre priser framöver och känner ökad ekonomisk osäkerhet.
Svårt att vända trenden
Internationella valutafonden (IMF) prognostiserar att konsumentinflationen i Kina kommer att ligga i genomsnitt på noll i år, näst lägst av nästan 200 ekonomier som fonden följer.
Sydkoreas centralbank varnade i juli för att Kina riskerar att exportera deflation till sina handelspartner, rapporterar.
Trots att Peking visat tecken på att förstå faran, president Xi Jinping gick i juli hårt åt överdriven konkurrens och priskrig, tvivlar ekonomer på att regeringens åtgärder kommer att räcka.
”Det deflationära problemet är systemiskt”, säger Logan Wright, partner vid analysföretaget Rhodium Group, till Bloomberg.
Strukturella problem i Kina
Financial Times ekonomiska kolumnist Rana Foroohar pekar dessutom på strukturella utmaningar.
Trots löften om att höja konsumtionen kräver detta ”en smärtsam omfördelning av välstånd från lokala myndigheter, statsbanker och statliga företag till individer”, skriver hon i tidningen.
Om priserna fortsätter att falla riskerar Kina att hamna i samma situation som Japan, som först i år kom ur över ett decennium av deflation, varnar ekonomer.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
