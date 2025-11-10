Kinas dolda kris: Priserna rasar, tillväxten hotas

Medan landets konsumentprisindex (KPI) har legat nära noll sedan början av 2023, visar Bloombergs granskning av nästan 70 vardagliga produkter och tjänster att priserna faktiskt har fallit betydligt mer kraftigt på gatan.

Av 67 granskade varor hade 51 sjunkit i pris under de senaste två åren.

Särskilt hårt drabbade är vardagsvaror som vanliga konsumenter köper, där prisnedgångarna är mer uttalade än vad den officiella statistiken antyder.

Företag pressas av priskonkurrens

Deflationen slår hårt mot kinesiska företag.

Xi Jinping och hans regerings åtgärder kan ha dämpat den värsta deflationen. Men om det varit tillräckligt återstår att se. (Foto: (Foto: Andy Wong/AP/TT))

Över 25 procent av landets börsnoterade bolag rapporterade förluster under första halvåret 2025, den högsta andelen på minst 25 år, enligt analysen av cirka 6 000 företag. Många pekar på svag efterfrågan och priskrig som huvudsakliga utmaningar.

Andelen så kallade zombieföretag, de vars vinster inte kan täcka räntekostnaderna på sina skulder, har ökat från 19 till 34 procent under de senaste fem åren.

Samtidigt har mer än en tredjedel av företagen över olika branscher skurit ned på personal under 2024.

Internationella företag drabbas också. Apples försäljning i Kina har minskat under de flesta kvartalen sedan slutet av 2022, medan Volkswagen och Honda sålde över 30 procent färre bilar 2024 jämfört med före pandemin.