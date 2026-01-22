22 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Volkswagens miljardsmäll – chefer ryker

volkswagen
Konkurrens från Kina är ett skäl till att Volkswagen måste spara rejält med pengar. (Foto: Mark J. Terrill/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

När Volkswagen ska spara pengar är det inte bara arbetare på golvet som får gå. Även högre upp i chefsleden sitter anställda löst till.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Volkswagen står inför en omfattande omstrukturering när Europas största biltillverkare försöker bromsa kraftigt ökade kostnader och möta ett allt tuffare marknadsläge.

Koncernen har aviserat besparingar på omkring elva miljarder kronor fram till 2030.

Det kommer att innebära genomgripande förändringar i både ledningsstruktur och produktion, skriver Dagens PS med hänvisning till Reuters.

Färre styrelseposter

Åtgärderna riktas inte enbart mot fabrikerna utan även mot maktens toppskikt. Antalet ledande befattningar inom kärnverksamheten ska minska kraftigt.

Redan till sommaren 2026 reduceras antalet styrelseposter från 29 till 19.

De stora volymvarumärkena, däribland Volkswagen Personbilar, Skoda samt Seat och Cupra, får framöver en mer avskalad ledning med ansvar begränsat till vd, ekonomi, försäljning och personal.

Samtidigt centraliseras funktioner som utveckling, inköp och produktion till koncernnivå.

ANNONS
ANNONS

Rejäl omorganisation

Förändringen innebär ett tydligt brott med den mer decentraliserade modell som präglat Volkswagen under senare år och markerar en återgång till starkare styrning från huvudkontoret i Wolfsburg.

Även tillverkningsstrukturen ritas om. Volkswagens drygt 20 fabriker världen över ska organiseras i fem geografiska regioner, där varje region leds av en chef med ansvar för flera varumärken och länder.

Syftet är att öka samordningen, minska dubbelarbete och därigenom pressa kostnaderna i en tid då marginalerna är under hård press.

Ska dra ner på personal

Personalneddragningar är en central del av besparingsprogrammet. I Tyskland planerar Volkswagen att minska arbetsstyrkan med cirka 35 000 personer fram till 2030.

Av de totala besparingarna väntas omkring 6,6 miljarder kronor komma från minskade personalkostnader, medan resterande del ska uppnås genom effektivare produktion och förenklade processer.

Bakgrunden är en kombination av svagare efterfrågan i Europa, hårdnande konkurrens från kinesiska tillverkare samt ökade handelshinder på viktiga exportmarknader.

ANNONS

Måste investera mer

Samtidigt kräver omställningen till elektrifiering och ny teknik fortsatt höga investeringar, vilket sätter ytterligare press på kassaflödet.

Enligt Volkswagen Sverige är förändringarna i huvudsak kopplade till global utveckling, tillverkning och inköp och bedöms inte få någon direkt påverkan på den svenska importverksamheten.

På längre sikt ses effektiviseringarna som ett sätt att stärka koncernens konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fortsatt satsning på elektrifiering och ny teknik, trots ett mer osäkert marknadsläge.

Läs mer: Pensionsfonder drar sig ur – Europa tar kortsiktiga lån. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BiltillverkningEuropaVolkswagen
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS