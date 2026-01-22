Volkswagens miljardsmäll – chefer ryker

Volkswagen står inför en omfattande omstrukturering när Europas största biltillverkare försöker bromsa kraftigt ökade kostnader och möta ett allt tuffare marknadsläge.

Koncernen har aviserat besparingar på omkring elva miljarder kronor fram till 2030.

Det kommer att innebära genomgripande förändringar i både ledningsstruktur och produktion, skriver Dagens PS med hänvisning till Reuters.

Färre styrelseposter

Åtgärderna riktas inte enbart mot fabrikerna utan även mot maktens toppskikt. Antalet ledande befattningar inom kärnverksamheten ska minska kraftigt.

Redan till sommaren 2026 reduceras antalet styrelseposter från 29 till 19.

De stora volymvarumärkena, däribland Volkswagen Personbilar, Skoda samt Seat och Cupra, får framöver en mer avskalad ledning med ansvar begränsat till vd, ekonomi, försäljning och personal.

Samtidigt centraliseras funktioner som utveckling, inköp och produktion till koncernnivå.