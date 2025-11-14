Ny undersökning visar att var femte småföretagare ser sina elkostnader som ett existentiellt hot. Samtidigt har bara 12 procent kontroll på avgiften som kan bli väldigt dyr.
Var femte småföretagare hotas – av elräkningen
Undersökningen från Fjordkraft Företag och Sifo, som omfattar 523 småföretagare med 1-50 anställda, målar upp bilden av en bransch i kläm.
Var femte uppger att stigande energipriser utgör ett direkt hot mot verksamheten. Tre av fyra saknar tillräcklig kunskap och verktyg för att minska kostnaderna.
Mest oroande är kunskapen om effekttarifferna. Endast 12 procent har full kontroll på avgiften.
Ännu färre, 9 procent, upplever att de har tid att sätta sig in i de regelverk och tekniska lösningar som krävs.
För komplext system
Björn Visell, Business Area Manager B2B & Public på Fjordkraft Företag, menar att tidsbristen bara är en del av förklaringen. Själva systemet har nämligen blivit för komplext.
”Vi som jobbar heltid med detta har fullt upp med att följa med i priser och utveckling. Hur ska då någon som har ett helt annat fokus kunna hålla koll på detta?”, säger han till Realtid.
Komplexiteten ökar också i rasande takt. Sedan 1 oktober mäts elförbrukningen per kvart istället för per timme.
Effekttariffer införs successivt av nätbolagen – men många har redan börjat trots att deadline är 1 januari 2027. Varje nätbolag utformar också sina egna regler.
Spotpriset spelar heller ingen roll för effekttarifferna. Du kan bli straffad ekonomiskt trots att du följer priserna och tror dig ha gjort allt rätt.
Värmen var problemet
Visell beskriver ett företag som klagat på dålig ventilation och velat öka den. När Fjordkraft mätte klimatet visade det sig att ventilationen fungerade utmärkt.
Problemet var för hög värme, vilket upplevdes som dålig luft.
”Om vi inte hade hjälpt dem hade de försökt att öka ventilationen istället för att sänka värmen, vilket skulle ha blivit ’dubbelfel’ och väldigt dyrt”, säger han.
Verksamheterna som drabbas värst
Högförbrukande industriföretag har oftast bäst koll, medan kontorsföretag där uppvärmning ingår i hyran sällan behöver oroa sig, enligt Visell.
Däremellan finns de mest utsatta: restauranger, små livsmedelsbutiker, bagerier, mindre tillverkande bolag, lantbrukare och fastighetsägare.
”De kan vara storkonsumenter av el, men som småföretagare har de små eller inga möjligheter att ta kontroll över sina elkostnader utan att ta hjälp”, säger han.
Några lyckas halvera kostnaderna
Visell nämner företag som halverat sin förbrukning under oktober genom att följa några grundläggande råd.
Tre saker gör störst skillnad:
- Skaffa överblick över när och hur ni förbrukar el.
- Kontrollera om all förbrukning verkligen är nödvändig – behöver värme och ventilation stå på för fullt när lokalerna är tomma?
- Och viktigast: tala med en elrådgivare hos ditt elhandelsbolag för att få hjälp med ett avtal som passar din verksamhet.
”De småföretagare som vill ha förutsägbara priser i vinter rekommenderar jag att prissäkra minst 50 procent av sin kommande förbrukning nu – innan priset stiger”, säger Visell.
Företagarnas krav
Hela 95 procent av småföretagarna menar att energibolagen borde vara tydligare kring priser och villkor.
Två av fem anser att Sveriges energipolitik behöver förbättras ur ett företagarperspektiv.
”När så många företagare efterlyser en tydligare energipolitik och mer transparens visar det att marknaden upplevs som otydlig och svår att navigera i”, säger Hans Johansson, kraftförvaltare och energiexpert på Fjordkraft Företag, i ett pressmeddelande.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
