Var femte småföretagare hotas – av elräkningen

Undersökningen från Fjordkraft Företag och Sifo, som omfattar 523 småföretagare med 1-50 anställda, målar upp bilden av en bransch i kläm.

Var femte uppger att stigande energipriser utgör ett direkt hot mot verksamheten. Tre av fyra saknar tillräcklig kunskap och verktyg för att minska kostnaderna.

Mest oroande är kunskapen om effekttarifferna. Endast 12 procent har full kontroll på avgiften.

Ännu färre, 9 procent, upplever att de har tid att sätta sig in i de regelverk och tekniska lösningar som krävs.

För komplext system

Björn Visell, Business Area Manager B2B & Public på Fjordkraft Företag, menar att tidsbristen bara är en del av förklaringen. Själva systemet har nämligen blivit för komplext.

”Vi som jobbar heltid med detta har fullt upp med att följa med i priser och utveckling. Hur ska då någon som har ett helt annat fokus kunna hålla koll på detta?”, säger han till Realtid.

Komplexiteten ökar också i rasande takt. Sedan 1 oktober mäts elförbrukningen per kvart istället för per timme.

Björn Visell. (Foto: Fjordkraft)

Effekttariffer införs successivt av nätbolagen – men många har redan börjat trots att deadline är 1 januari 2027. Varje nätbolag utformar också sina egna regler.

Spotpriset spelar heller ingen roll för effekttarifferna. Du kan bli straffad ekonomiskt trots att du följer priserna och tror dig ha gjort allt rätt.