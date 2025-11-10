Realtid
Industrins orderingång lägre än i augusti

industrins
Orderingången sjönk, men produktionen ökade. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Orderingången till den svenska industrin föll i september jämfört med augusti. Däremot ökade produktionen, visar nya SCB-siffror.

Orderingången föll med 2,6 procent jämfört med augusti. Men jämfört med september i fjol steg orderingången med 7,2 procent.

Produktionen i det totala näringslivet ökade med 0,9 procent jämfört med augusti, och var 4,7 procent högre än september förra året, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

IndustriSCB
