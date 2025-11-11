Realtid
Skatteverket backar – men hotet om dyr parkering kvarstår

Klara Bergkvist, Sverigechef på GoMore tror att parkeringsmomsen kan få fler att välja bort egen bil. (Foto: GoMore)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Skatteverket har skjutit upp införandet av 25 procents moms på parkeringsplatser vid bostäder Beslutet ger fastighetsägare och bostadsrättsföreningar mer tid att förbereda sig, men grundproblemet kvarstår

Ursprungligen skulle de nya momsreglerna träda i kraft den 1 april 2026, men Skatteverket meddelade den 5 november att införandet skjuts upp, skriver Fastighetsnytt.

Respiten välkomnas av branschen, som nu får mer tid att anpassa avtal och system.

Bakgrunden till reformen är Skatteverkets nya tolkning, där parkering inte längre ses som en naturlig del av en momsfri bostads- eller lokalhyra, utan som en separat, momspliktig tjänst.

Detta är en anpassning till EU-praxis, men har mött kraftig kritik från både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Chockhöjda priser på p-platser oroar fastighetsägare

Skatteverkets beslut att införa 25 procents moms på parkeringsplatser vid bostäder från 1 april 2026 har skapat oro i fastighetsbranschen. Parkering kan komma att kosta miljarder.

Hård kritik från branschen

Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, ifrågasätter Skatteverkets tolkning och uppmanar enligt Fastighetstidningen de som har resurser att pröva beslutet i domstol.

”Jag tycker absolut att de som har resurser och viljan ska pröva frågan i domstol. Jag anser att det finns påtagliga otydligheter i Skatteverkets tolkning”, säger hon.

Moms på parkeringsplatser kan bli en stor stridsfråga för fastighetsägare. (Foto: Aadam Ihse/ TT)

Enligt Fastighetsnytt är kritiken omfattande. Organisationen Fastighetsägarna har i sitt remissyttrande angett att utrymmet för att parkering ska anses vara underordnad en bostad är ”synnerligen snävt”. Det har också ifrågasatts om Skatteverkets ställningstagande har stöd i lag, direktiv eller praxis.

Hansson bedömer att parkeringsplatserna efter avdrag kan bli 22-23 procent dyrare i snitt. Eftersom löpande kostnader för befintliga parkeringar ofta är låga, kommer beskattningen att slå igenom på priset nästan fullt ut.

Risk för interna konflikter

En särskild farhåga gäller bostadsrättsföreningar. Förändringen riskerar att bryta mot likhetsprincipen om föreningen på grund av befintliga avtal inte kan debitera momsen separat.

Då skulle kostnaden kunna spridas på alla medlemmar via månadsavgiften, även de som inte har parkeringsplats.

Håkan Andersson, ansvarig för bostadspolitik på Riksbyggen, säger till Fastighetsnytt att ”bostadsrättsföreningarna har under de senaste åren drabbats av ökade kostnader som lett till höjda avgifter. Nu kommer ytterligare en pålaga som dessutom får praktiska konsekvenser och ökad administration”.

Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg säger till Hem & Hyra att det är ”olyckligt att Skatteverket genom sin ändrade bedömning spär på bördan” för hushåll vars marginaler redan krympt.

Fastighetsägarna Sverige uppskattar enligt att den nya momsen kan dra in hundratals miljoner kronor årligen till statskassan.

Oväntad bieffekt

Införandet av parkeringsmomsen har gjort många bilägare, och potentiella bilägare, oroliga. Det kan ha fått oväntade bieffekter.

Bildelningsplattformen GoMore säger att de sett en ökning av uthyrning av bilar ökat med 30 procent under 2025.

”Det är möjligt att nyheten och diskussionen om höjd parkeringsmoms har gjort fler uppmärksamma på vad det faktiskt kostar att äga bil vilket resulterat i att fler söker sig till alternativ för att sänka bilkostnaderna”, säger GoMores Sverigechef Klara Bergkvist till Realtid.

Enligt henne är det dock förmodligen fler faktorer som ligger bakom ökningen, men att parkering kan vara en faktor av flera.

”Ökade bilkostnader är den faktor som de flesta anger som anledningen till att de hyr ut sin bil. Ökar kostnaderna för parkering, kommer fler att fundera över om de faktiskt behöver den där bilen. Mer generellt handlar det om praktiska och ekonomiska fördelar, såsom att slippa stå för hela ägandekostnaden själv”, säger hon. 

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

