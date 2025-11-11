Skatteverket backar – men hotet om dyr parkering kvarstår

Ursprungligen skulle de nya momsreglerna träda i kraft den 1 april 2026, men Skatteverket meddelade den 5 november att införandet skjuts upp, skriver Fastighetsnytt.

Respiten välkomnas av branschen, som nu får mer tid att anpassa avtal och system.

Bakgrunden till reformen är Skatteverkets nya tolkning, där parkering inte längre ses som en naturlig del av en momsfri bostads- eller lokalhyra, utan som en separat, momspliktig tjänst.

Detta är en anpassning till EU-praxis, men har mött kraftig kritik från både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Hård kritik från branschen

Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, ifrågasätter Skatteverkets tolkning och uppmanar enligt Fastighetstidningen de som har resurser att pröva beslutet i domstol.

”Jag tycker absolut att de som har resurser och viljan ska pröva frågan i domstol. Jag anser att det finns påtagliga otydligheter i Skatteverkets tolkning”, säger hon.

Moms på parkeringsplatser kan bli en stor stridsfråga för fastighetsägare. (Foto: Aadam Ihse/ TT)

Enligt Fastighetsnytt är kritiken omfattande. Organisationen Fastighetsägarna har i sitt remissyttrande angett att utrymmet för att parkering ska anses vara underordnad en bostad är ”synnerligen snävt”. Det har också ifrågasatts om Skatteverkets ställningstagande har stöd i lag, direktiv eller praxis.

Hansson bedömer att parkeringsplatserna efter avdrag kan bli 22-23 procent dyrare i snitt. Eftersom löpande kostnader för befintliga parkeringar ofta är låga, kommer beskattningen att slå igenom på priset nästan fullt ut.