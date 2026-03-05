Vanligt folk tomhämta när USA:s tullmiljarder ska betalas tillbaka

Högsta domstolen i USA beslutade att USA:s tullar som rullades ut i samband med liberation day förra våren är olagliga. Dessa har nu upphört och ska ersättas med andra tillfälliga tullar som senare måste godkännas av kongressen.

För amerikanska företag innebär det här en möjlighet att kräva pengarna tillbaka för de olagliga tullar som man betalat på importerade varor. Men amerikanska konsumenter, som fått bära de ökade kostnaderna, blir sannolikt utan.

Tvärtom får man, i egenskap av skattebetalare, vara med och täcka på ett gigantiskt hål på omkring 175 miljarder dollar i statskassan.

De definitiva förlorarna i den ”enorma röran”

Frågan om återbetalning har seglat upp som en av de mest komplexa juridiska processerna i USA:s historia. Finansminister Scott Bessent har redan flaggat för att de 175 miljarder dollar som drivits in sannolikt aldrig kommer att nå de amerikanska konsumenterna.

En som delar den dystra prognosen är den tidigare handelsministern Wilbur Ross. Han varnar för att processen kommer att fastna i domstolar under flera år och beskriver situationen som en ”enorm juridisk röra”.

Läs mer:

Omöjligt att betala konsumenterna

Enligt Wilbur Ross är det närmast omöjligt att i efterhand avgöra exakt vem som ska ha vad. Beräkningar från Yale Budget Lab visar att mellan 40 och 100 procent av tullkostnaderna har vältrats över på konsumenterna, men att spåra detta genom komplexa leveranskedjor för tiotusentals olika produkter är en övermäktig uppgift.

”Det skulle förmodligen kräva all världens AI-kapacitet för att få fram ett svar”, konstaterar Wilbur Ross.

I praktiken innebär det, om företagen får tillbaka tullpengarna, att amerikanska konsumenter har betalat hundratals miljarder till importerande amerikanska företag.

Samtidigt som striden om de gamla miljarderna rasar, har Vita huset redan aktiverat en nödplan.

Genom att använda sig av en 150-dagarsregel i handelslagstiftningen har man infört nya tillfälliga tullar på 15 procent, i väntan på en mer permanent lösning som kan vinna kongressens godkännande.