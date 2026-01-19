Studie: Amerikaner betalar för tullarna

Det är främst de amerikanska konsumenterna som får betala för USA:s höjda importtullar, visar en studie från forskningsinstitutet Kiel Institute for the World Economy.

”Tullarna fungerar inte som en skatt på utländska producenter, utan som en konsumtionsskatt på amerikaner”, heter det i rapporten.

Studien tittade närmare på prisförändringar efter att USA infört höga tullar mot Brasilien och Indien. Enligt studien stod exportbolag i länderna bara för 4 procent av de förhöjda kostnaderna medan amerikanska importörer och i slutändan amerikanska konsumenter betalade 96 procent av de ökade kostnaderna.