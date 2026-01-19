19 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Studie: Amerikaner betalar för tullarna

Tullkostnaderna sipprade ner på amerikanska konsumenter, visar studien.
Tullkostnaderna sipprade ner på amerikanska konsumenter, visar studien. Foto: Seth Wenig/AP
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026
”Tullarna fungerar inte som en skatt på utländska producenter, utan som en konsumtionsskatt på amerikaner”, heter det i rapporten.
ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är främst de amerikanska konsumenterna som får betala för USA:s höjda importtullar, visar en studie från forskningsinstitutet Kiel Institute for the World Economy.

”Tullarna fungerar inte som en skatt på utländska producenter, utan som en konsumtionsskatt på amerikaner”, heter det i rapporten.

Studien tittade närmare på prisförändringar efter att USA infört höga tullar mot Brasilien och Indien. Enligt studien stod exportbolag i länderna bara för 4 procent av de förhöjda kostnaderna medan amerikanska importörer och i slutändan amerikanska konsumenter betalade 96 procent av de ökade kostnaderna.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
strafftullarUSA
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS