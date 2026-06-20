USA:s omdiskuterade krav på visumdeposition på upp till 15 000 dollar, motsvarande nära 150 000 kronor, har vuxit kraftigt sedan programmet sjösattes i fjol. I dag omfattas medborgare från ett femtiotal länder, ungefär en fjärdedel av världens nationer, jämfört med bara en handfull när reglerna först infördes.
USA:s kräver besökare från en fjärdel av världen på tusentals kronor
När pilotprogrammet inleddes i augusti förra året gällde det enbart Malawi och Zambia.
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Sedan dess har listan byggts ut i snabb takt. Den 21 januari i år lade USA:s utrikesdepartement tyst till 25 nya länder och tredubblade programmet till 38, bland dem Venezuela, Algeriet, Bangladesh, Kuba, Nigeria och Nepal, rapporterar VisaHQ.
I mars utökades listan ytterligare med tolv länder, däribland Kambodja, Etiopien, Georgien, Mongoliet, Moçambique och Tunisien, med verkan från början av april.
Därmed omfattar programmet nu 50 nationer, cirka 25 procent av de 195 länder som USA erkänner.
Så fungerar depositionen
Kravet riktar sig mot resenärer från länder som USA pekat ut för höga andelar visumöverträdelser och brister i säkerhetskontroller.
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Den som ansöker om turist- eller affärsvisum (B-1/B-2) kan tvingas betala en återbetalningsbar deposition på 5 000, 10 000 eller 15 000 dollar, där beloppet bestäms av en konsulär tjänsteman vid intervjun.
Summan betalas tillbaka om resenären lämnar landet i tid. Europeiska länder berörs inte, eftersom de omfattas av USA:s viseringsfria program.
Undantag för VM-supportrar
Ett färskt undantag rör sommarens fotbolls-VM.
Den 13 maj slopade Trump-administrationen depositionskravet för supportrar med bekräftad VM-biljett från de fem berörda länder som kvalificerat sig till turneringen, Algeriet, Kap Verde, Elfenbenskusten, Senegal och Tunisien. Det rapporterar ESPN.
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Enligt amerikanska tjänstemän rör det ett begränsat antal fans.
Pilotprojekt löper ut i augusti
Depositionsprogrammet är formellt ett pilotprojekt som löper ut den 5 augusti i år.
Det kan dock komma att förlängas eller göras permanent, vilket gör att kravet kan bli en bestående del av att resa till USA för medborgare i de berörda länderna.