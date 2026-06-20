USA:s kräver besökare från en fjärdel av världen på tusentals kronor

När pilotprogrammet inleddes i augusti förra året gällde det enbart Malawi och Zambia.

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Sedan dess har listan byggts ut i snabb takt. Den 21 januari i år lade USA:s utrikesdepartement tyst till 25 nya länder och tredubblade programmet till 38, bland dem Venezuela, Algeriet, Bangladesh, Kuba, Nigeria och Nepal, rapporterar VisaHQ.

I mars utökades listan ytterligare med tolv länder, däribland Kambodja, Etiopien, Georgien, Mongoliet, Moçambique och Tunisien, med verkan från början av april.

Därmed omfattar programmet nu 50 nationer, cirka 25 procent av de 195 länder som USA erkänner.

Så fungerar depositionen

Kravet riktar sig mot resenärer från länder som USA pekat ut för höga andelar visumöverträdelser och brister i säkerhetskontroller.

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Den som ansöker om turist- eller affärsvisum (B-1/B-2) kan tvingas betala en återbetalningsbar deposition på 5 000, 10 000 eller 15 000 dollar, där beloppet bestäms av en konsulär tjänsteman vid intervjun.

Summan betalas tillbaka om resenären lämnar landet i tid. Europeiska länder berörs inte, eftersom de omfattas av USA:s viseringsfria program.