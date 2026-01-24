Fondåret 2025: Spararna flydde USA och hittade tillbaka till Europa

Guldrusch, USA-exit och ett oväntat Europa-intresse. Fondåret 2025 blev allt annat än stillsamt för svenska sparare, trots att det totala fondsparandet fortsatte att slå nya rekord.
Guldrusch, USA-exit och ett oväntat Europa-intresse. Fondåret 2025 blev allt annat än stillsamt för svenska sparare, trots att det totala fondsparandet fortsatte att slå nya rekord.
Sverige har haft flera år av svag tillväxt. Företag har pressats av höga kostnader, hushåll av urholkad köpkraft och samtidigt växer oron för att landet halkar efter i Europa. När Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, gästar studion pekar han ut en oväntad men avgörande faktor för att vända utvecklingen. Det handlar inte i första …
Frihandeln är en av grundpelarna för EU. När USA rör sig mot tullar och protektionism försöker EU i stället öppna nya handelsvägar, bland annat i Sydamerika till Indien. Bakom de nya avtalen finns både ekonomiska ambitioner och ett växande geopolitiskt tryck. Samtidigt hoppas EU värna rättsstans principer. Frågan är om frihandel nu blivit EUs viktigaste …
Byggbranschen är en av Sveriges mest riskutsatta sektorer. Omkring 20 procent av alla mutbrottsdomar kopplas hit, samtidigt som problemen i leverantörsleden växer. I sin nya handbok Tillbörlig aktsamhet i din värdekedja pekar Parul Sharma ut varför utvecklingen fortsätter, trots omfattande regelverk. ”Det här är en oerhört lukrativ bransch där affärer går väldigt snabbt”, säger hon. …
Bakom artistkarriären och tv-rutan finns en betydligt mer affärsdriven sida. Laila Bagge har startat, investerat i och drivit allt från smycken och vin till skönhetsprodukter. Ofta genom att kasta sig rakt ut. ”Jag såg mig inte som entreprenör då”, säger Laila Bagge om tiden när hon klev in i Idol. Men exponeringen öppnade nya dörrar …
Svensk försvarsindustri befinner sig i ett historiskt skede. Nato-inträdet, kriget i Ukraina och ett förändrat säkerhetspolitiskt landskap har snabbt ritat om spelplanen. Både för bolagen och investerarna. ”Möjligheterna ökar, men även konkurrensen”, säger Karl Engelbrektson, tidigare arméchef och i dag rådgivare till den svenska försvarsfonden Finserve Global Security. Sverige blir mer integrerat i internationella strukturer, …
När Johanna Englundh, redaktör på Morningstar, sammanfattar året pekar hon på tydliga rörelser under ytan – både vad spararna valde bort och vad de sökte sig till.
Det går, enligt Englundh, inte att tala om fondåret 2025 utan att nämna ädelmetaller.
”Guld och silver hade ett riktigt starkt år, och det syntes tydligt bland de fonder som presterade bäst”, säger hon.
På motsatt sida fanns tillväxtmarknaderna. Indien hade ett svagt år, och utländska investerare drog sig ur, vilket bidrog till att pressa både marknaden och fonderna.
Bland de fonder som spararna sålde mest fanns både Nordenfonder och en av Sveriges allra största teknikfonder. Men på kategorinivå sticker en sak ut: USA-fonder.
”USA-fonder var den kategori som hade störst nettoutflöden under 2025”, säger Englundh.
Förklaringen är flera. En svag dollar, en starkare krona, men också en växande medvetenhet om hur tung USA-exponeringen faktiskt är i global- och teknikfonder.
Istället gick pengar mot Europa. Europafonder hade rekordhög organisk tillväxt under året, något som överraskade efter flera år i skuggan av globalfonder.
Samtidigt ökade intresset för räntefonder.
”Svenskar har historiskt varit underviktade räntor. Under 2025 tog räntefonder tydligt större marknadsandelar”, säger Englundh.
Inför 2026 är Englundh försiktig kring småbolagsfonder, som haft utflöden och svag utveckling.
”Sparare följer avkastning. När kurserna vänder upp kan intresset komma tillbaka. Men där är vi inte riktigt än.”
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
