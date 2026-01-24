24 jan. 2026

Fondåret 2025: Spararna flydde USA och hittade tillbaka till Europa

Johanna Englundh, redaktör på Morningstar
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 25 jan. 2026Publicerad: 25 jan. 2026

Guldrusch, USA-exit och ett oväntat Europa-intresse. Fondåret 2025 blev allt annat än stillsamt för svenska sparare, trots att det totala fondsparandet fortsatte att slå nya rekord.

När Johanna Englundh, redaktör på Morningstar, sammanfattar året pekar hon på tydliga rörelser under ytan – både vad spararna valde bort och vad de sökte sig till.

Guld glänste – tillväxtmarknader föll

Det går, enligt Englundh, inte att tala om fondåret 2025 utan att nämna ädelmetaller.

”Guld och silver hade ett riktigt starkt år, och det syntes tydligt bland de fonder som presterade bäst”, säger hon.

På motsatt sida fanns tillväxtmarknaderna. Indien hade ett svagt år, och utländska investerare drog sig ur, vilket bidrog till att pressa både marknaden och fonderna.

Stora utflöden från USA-fonder

Bland de fonder som spararna sålde mest fanns både Nordenfonder och en av Sveriges allra största teknikfonder. Men på kategorinivå sticker en sak ut: USA-fonder.

”USA-fonder var den kategori som hade störst nettoutflöden under 2025”, säger Englundh.

Förklaringen är flera. En svag dollar, en starkare krona, men också en växande medvetenhet om hur tung USA-exponeringen faktiskt är i global- och teknikfonder.

Europa och räntor lockade kapital

Istället gick pengar mot Europa. Europafonder hade rekordhög organisk tillväxt under året, något som överraskade efter flera år i skuggan av globalfonder.

Samtidigt ökade intresset för räntefonder.

”Svenskar har historiskt varit underviktade räntor. Under 2025 tog räntefonder tydligt större marknadsandelar”, säger Englundh.

Småbolagen fortsatt i motvind

Inför 2026 är Englundh försiktig kring småbolagsfonder, som haft utflöden och svag utveckling.

”Sparare följer avkastning. När kurserna vänder upp kan intresset komma tillbaka. Men där är vi inte riktigt än.”

FonderIntervjuMorningstar
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

