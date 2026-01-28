USA allt mer isolerat – hit vänder sig världen istället

Kinas handelsöverskott nådde rekordhöga 1,2 biljoner dollar under 2025, trots att exporten till USA föll med 20 procent.

Istället har Kina vänt blicken åt andra håll, exporten till Afrika ökade med 25,8 procent, till Sydostasien med 13,4 procent och till EU med 8,4 procent, skriver Reuters.

”Många länder som tidigare inte varit Kina-vänliga svänger nu mot Kina, eftersom USA har blivit mycket mer oförutsägbart”, säger Aleksandar Tomic, ekonomiprofessor vid Boston College, till Reuters.

Storbritannien vill ha närmare kontakt med Kina

Den brittiske premiärministern Keir Starmer är den senaste i raden av västliga ledare som söker närmare band med Peking.

Hans fyrdagarsbesök i landet den här veckan är det första av en brittisk premiärminister sedan 2018.

Tidigare under januari besökte Kanadas premiärminister Mark Carney Peking, där länderna skrev under ett ekonomiskt avtal. Carney beskrev Kina som ”en mer förutsägbar och pålitlig partner”.

Yuan tar marknadsandelar från dollarn

ANNONS

Med dollarn mindre attraktiv för investerare på grund av Trumps oberäkneliga handelspolitik går Kina på offensiven för att stärka yuanens globala roll.

Premiärministrarna Keir Starmer och Narendra Modi. Starmer vill även stärka banden med Kina. (Foto: Leon Neal/AP/TT).

Mer än hälften av det stora landet i östs gränsöverskridande transaktioner sker nu i yuan, jämfört med nästan noll för 15 år sedan.

”Vi har sett flera cykler där Kina försökt internationalisera yuanen för att sedan dra sig tillbaka. Den här gången är det annorlunda – Trumps politik gynnar verkligen ökad yuananvändning”, säger en bankir vid en global bank till Reuters.