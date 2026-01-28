28 jan. 2026

Makro

USA allt mer isolerat – hit vänder sig världen istället

Ensam är stark? Framtiden får visa om det gäller för Donald Trumps USA. (Foto: Alex Brandon /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 28 jan. 2026Publicerad: 28 jan. 2026

Ett år efter Donald Trumps återkomst till Vita huset omformar den globala handelskartan. Medan USA:s ”America First”-politik skrämmer bort traditionella partners gör Kina comeback som ”stabil och pålitlig” handelspartner.

Kinas handelsöverskott nådde rekordhöga 1,2 biljoner dollar under 2025, trots att exporten till USA föll med 20 procent.

Istället har Kina vänt blicken åt andra håll, exporten till Afrika ökade med 25,8 procent, till Sydostasien med 13,4 procent och till EU med 8,4 procent, skriver Reuters.

”Många länder som tidigare inte varit Kina-vänliga svänger nu mot Kina, eftersom USA har blivit mycket mer oförutsägbart”, säger Aleksandar Tomic, ekonomiprofessor vid Boston College, till Reuters.

Storbritannien vill ha närmare kontakt med Kina

Den brittiske premiärministern Keir Starmer är den senaste i raden av västliga ledare som söker närmare band med Peking.

Hans fyrdagarsbesök i landet den här veckan är det första av en brittisk premiärminister sedan 2018.

Tidigare under januari besökte Kanadas premiärminister Mark Carney Peking, där länderna skrev under ett ekonomiskt avtal. Carney beskrev Kina som ”en mer förutsägbar och pålitlig partner”.

Yuan tar marknadsandelar från dollarn

Med dollarn mindre attraktiv för investerare på grund av Trumps oberäkneliga handelspolitik går Kina på offensiven för att stärka yuanens globala roll.

Premiärministrarna Keir Starmer och Narendra Modi. Starmer vill även stärka banden med Kina. (Foto: Leon Neal/AP/TT).

Mer än hälften av det stora landet i östs gränsöverskridande transaktioner sker nu i yuan, jämfört med nästan noll för 15 år sedan.

”Vi har sett flera cykler där Kina försökt internationalisera yuanen för att sedan dra sig tillbaka. Den här gången är det annorlunda – Trumps politik gynnar verkligen ökad yuananvändning”, säger en bankir vid en global bank till Reuters.

EU söker nya marknader

Samtidigt försöker EU diversifiera bort från både USA och Kina genom historiska handelsavtal.

På tisdag slutförde EU och Indien ett avtal som förhandlats sedan 2007, vilket skapar en gemensam marknad för nästan 2 miljarder människor. EU:s kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallade det för ”the mother of all deals”.

För europeisk bilindustri, som kämpar mot kinesisk konkurrens, kan Indien bli räddningen.

Avtalet innebär att Indien sänker sina importtullar på EU-bilar från upp till 110 procent till 40 procent, med möjlighet till ytterligare sänkningar till 10 procent över tid.

EU har också slutfört ett frihandelsavtal med det sydamerikanska handelsblocket Mercosur efter 25 års förhandlingar. Avtalet, som undertecknades i januari, skapar en frihandelszon för över 700 miljoner människor.

USA:s handelsrådgivare har riktat skarp kritik mot Mercosur-avtalet och anklagar EU för att försöka säkra monopolställning för europeiska produkter på den sydamerikanska marknaden.

Fortsatt frostigt för EU

Trots Kinas framgångar med nya handelspartners och EU:s vilja att söka nya handelspartners kvarstår djupa spänningar med EU.

Handelsunderskottet mot Kina växer och kinesisk export till Europa är mer än dubbelt så stor som EU:s export till Kina, som dessutom minskar, rapporterar Politico.

”Vi befinner oss i ett dödläge. Handelsunderskottet kommer inte att förbättras inom överskådlig tid; Kina kommer inte att konsumera våra produkter. Allt det där är önsketänkande”, säger Alicia García-Herrero, chefekonom för Asien-Stillahavsregionen vid franska investmentbanken Natixis, till Politico.

Den tyske förbundskanslern Friedrich Merz besöker Kina i februari, där hans tonläge gentemot Peking väntas sätta tonen för EU:s framtida Kina-strategi.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

