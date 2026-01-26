EU och Indien står inför ett genombrott i förhandlingarna om ett omfattande frihandelsavtal som kan tillkännages redan på tisdag. Avtalet, som förhandlats sedan 2007, kommer vid en kritisk tidpunkt när europeisk industri kämpar mot kinesisk konkurrens och amerikanska tullar.
”The mother of all deals”: EU och Indien på väg mot historiskt avtal
Vid ett toppmöte i New Delhi denna vecka förväntas EU:s kommissionsordförande Ursula von der Leyen och Indiens premiärminister Narendra Modi slutföra ett handelsavtal.
Ett avtal som skulle skapa en gemensam marknad för nästan 2 miljarder människor och en fjärdedel av världens BNP, rapporterar Deutsche Welle.
Von der Leyen kallade avtalet för ”the mother of all deals” vid Världsekonomiskt forum i Davos.
Avtalet kommer dessutom att kombineras med ett nytt säkerhets- och försvarspartnerskap, det tredje sådana avtalet mellan EU och ett asiatiskt land efter Japan och Sydkorea.
EU:s inför tullar – riskerar nytt handelskrig
Nya tullar för klimatet och för skydd av europeisk produktion införs nu. Men kritiker menar att det kan vara ett slag i luften.
Drastiska tullsänkningar på bilar
En central del av avtalet innebär att Indien planerar att sänka sina extremt höga importtullar på bilar från EU till 40 procent från nuvarande nivåer på upp till 110 procent.
Över tid kan tullarna sänkas ytterligare till 10 procent, vilket skulle underlätta marknadstillträde för europeiska biltillverkare som Volkswagen, Mercedes-Benz och BMW.
Läs också: Indien nära avtal med EU trots gränskonflikt – Dagens PS
Detta beskrivs som Indiens hittills mest aggressiva drag för att öppna upp bilsektorn. Den nya policyn innebär att omedelbart sänka tullarna till 40 procent för cirka 200 000 förbränningsmotorbilar per år.
Indien är världens tredje största bilmarknad efter USA och Kina, och förväntas växa till 6 miljoner fordon årligen till 2030. Europeiska biltillverkare har för närvarande mindre än 4 procent av den indiska marknaden.
EU söker nya marknader
Öppningen av den indiska marknaden kommer vid en kritisk tidpunkt för europeisk bilindustri.
Samtidigt som EU överväger att kräva att upp till 70 procent av innehållet i vissa produkter ska vara europeiskt tillverkat för att minska beroendet av Kina, kämpar kontinentens biltillverkare med billiga importer från Asien, enligt Financial Times.
För sin del har Indien krävt lättare standarder för sina läkemedelsexporter och samma tullfria tillträde för textilier som EU ger till asiatiska grannar som Pakistan och Bangladesh.
Läs mer: Europas motor hackar – då gasar Indien förbi – Realtid
Delhi hoppas att detta ska kompensera för effekterna av de amerikanska tullarna, som varit särskilt skadliga för Indiens textilsektor.
EU hoppas också att Indien ska sänka sina extremt höga tullar på alkohol, upp till 150 procent på importerade viner.
Jordbruk kvarstår som stötesten
Trots framstegen kvarstår flera svåra förhandlingspunkter.
Jordbruk har framträtt som en huvudfråga, nästan hälften av Indiens arbetskraft är anställd inom jordbruket, och Indien är oroligt att europeiska jordbruksprodukter kan ersätta indiska produkter och hota miljontalens försörjning.
Missa inte: Indien köper rysk olja som aldrig förr – trots strafftullar. Realtid
Även stål är en viktig stridsfråga, särskilt sedan EU fördubblade tullarna på utländskt stål i oktober och sänkte kvoten för tullfria importer till hälften.
EU hoppa satt över tid kunna locka Indien bort från sina nära politiska och militära band till Ryssland genom ökad handel och starkare försvarssamarbete.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
