”The mother of all deals”: EU och Indien på väg mot historiskt avtal

Vid ett toppmöte i New Delhi denna vecka förväntas EU:s kommissionsordförande Ursula von der Leyen och Indiens premiärminister Narendra Modi slutföra ett handelsavtal.

Ett avtal som skulle skapa en gemensam marknad för nästan 2 miljarder människor och en fjärdedel av världens BNP, rapporterar Deutsche Welle.

Von der Leyen kallade avtalet för ”the mother of all deals” vid Världsekonomiskt forum i Davos.

Avtalet kommer dessutom att kombineras med ett nytt säkerhets- och försvarspartnerskap, det tredje sådana avtalet mellan EU och ett asiatiskt land efter Japan och Sydkorea.

Drastiska tullsänkningar på bilar

En central del av avtalet innebär att Indien planerar att sänka sina extremt höga importtullar på bilar från EU till 40 procent från nuvarande nivåer på upp till 110 procent.

Europeiska bilbolag vill kunna växa på den indiska marknaden. (Foto: STR / AP /TT)

Över tid kan tullarna sänkas ytterligare till 10 procent, vilket skulle underlätta marknadstillträde för europeiska biltillverkare som Volkswagen, Mercedes-Benz och BMW.

Detta beskrivs som Indiens hittills mest aggressiva drag för att öppna upp bilsektorn. Den nya policyn innebär att omedelbart sänka tullarna till 40 procent för cirka 200 000 förbränningsmotorbilar per år.

Indien är världens tredje största bilmarknad efter USA och Kina, och förväntas växa till 6 miljoner fordon årligen till 2030. Europeiska biltillverkare har för närvarande mindre än 4 procent av den indiska marknaden.