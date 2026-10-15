Tysklands regering har klubbat en skatt på sockrade drycker. Den kan göra läsken dyrare i bordershopparna, där svenskarna står för en stor del av kunderna.
Tyskland inför sockerskatt – svenska gränshandlare kan drabbas
Den tyska regeringen har godkänt ett lagförslag om en skatt på sockrade drycker, rapporterar Euronews. Om förbundsdagen röstar ja börjar skatten gälla den 1 juli 2027.
Skatten gäller drycker med minst 5 gram socker per 100 milliliter. Mellan 5 och 8 gram blir skatten 0,26 euro per liter. Drycker med mer socker än så beskattas med 0,32 euro per liter. Läsk som Coca-Cola, iste, energidrycker och sockrad nektar omfattas alltså. Rena juicer, mjölk- och havredrycker, alkoholfri öl och drycker med sötningsmedel undantas.
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Det är tillverkare och grossister som betalar skatten, men regeringen räknar med att konsumenterna får betala tiotals cent mer per flaska.
Enligt Euronews väntas skatten ge 690 miljoner euro 2027 och 925 miljoner euro 2028. Pengarna ska bidra till att finansiera den lagstadgade sjukförsäkringen.
Stoppades av Merz
Det har varit en stökig väg dit. Den 1 oktober stoppade kanslerämbetet finansminister Lars Klingbeils (SPD) första utkast. Det berodde på oenighet om både utformningen och de beräknade intäkterna, rapporterade Reuters.
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Förbundskansler Friedrich Merz ansåg att förslaget avvek från den modell som en expertkommission för vårdens finansiering tagit fram. Därefter lade Klingbeil fram en nedbantad version.
Kritiken från branschen har varit hård. I somras skrev över 300 dryckesbolag under ett öppet brev mot skatten, bland dem Coca-Cola och danska Carlsberg, som också äger Carlsberg Sverige. Det rapporterade BeverageDaily. Hessens ministerpresident Boris Rhein (CDU) har varnat för att skatten kan kosta jobb i dryckesindustrin.
Halva kundkretsen svensk
För svenska konsumenter syns skatten tydligast vid gränsen. Scandlines driver BorderShop i Puttgarden och Rostock och har tidigare uppgett att hälften av shoppingkunderna där är svenskar. Läsk på flak hör till standardinköpen, tillsammans med öl och vin.
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Gränshandeln omsätter omkring 1,2 miljarder euro om året och sysselsätter över 3 000 personer i Schleswig-Holstein, enligt Lebensmittelpraxis. Branschen pressas redan från ett annat håll. I maj slog en domstol i Schleswig fast att även skandinaviska kunder ska betala tyskt pant på burkar, ett beslut som ännu inte har vunnit laga kraft.
Det är ännu oklart om sockerskatten tas ut på drycker som säljs med exportintyg till skandinaviska kunder.
Danmark gick åt andra hållet
Tyskland går nu åt motsatt håll mot sina grannar. Danmark halverade sin läskskatt 2013 och avskaffade den helt 2014, bland annat för att stoppa gränshandeln med Tyskland, framgår av ett svar från det danska skatteministeriet.
Sverige saknar fortfarande en sockerskatt. Norge, Finland, Frankrike, Storbritannien och Ungern har infört olika former av skatter på läsk eller socker, men i Sverige har debatten inte lett till någon lagstiftning, konstaterar Ekonomifakta. Livsmedelsverket har utrett frågan, rapporterade Dagens PS.
Läsk har tidigare beskattats även på andra håll, bland annat i USA. Med Tyskland som det största landet hittills ansluter sig EU:s största ekonomi till de länder som beskattar sockrade drycker.