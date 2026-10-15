Tyskland inför sockerskatt – svenska gränshandlare kan drabbas

Den tyska regeringen har godkänt ett lagförslag om en skatt på sockrade drycker, rapporterar Euronews. Om förbundsdagen röstar ja börjar skatten gälla den 1 juli 2027.

Skatten gäller drycker med minst 5 gram socker per 100 milliliter. Mellan 5 och 8 gram blir skatten 0,26 euro per liter. Drycker med mer socker än så beskattas med 0,32 euro per liter. Läsk som Coca-Cola, iste, energidrycker och sockrad nektar omfattas alltså. Rena juicer, mjölk- och havredrycker, alkoholfri öl och drycker med sötningsmedel undantas.

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Det är tillverkare och grossister som betalar skatten, men regeringen räknar med att konsumenterna får betala tiotals cent mer per flaska.

Enligt Euronews väntas skatten ge 690 miljoner euro 2027 och 925 miljoner euro 2028. Pengarna ska bidra till att finansiera den lagstadgade sjukförsäkringen.

Stoppades av Merz

Det har varit en stökig väg dit. Den 1 oktober stoppade kanslerämbetet finansminister Lars Klingbeils (SPD) första utkast. Det berodde på oenighet om både utformningen och de beräknade intäkterna, rapporterade Reuters.

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Förbundskansler Friedrich Merz ansåg att förslaget avvek från den modell som en expertkommission för vårdens finansiering tagit fram. Därefter lade Klingbeil fram en nedbantad version.

Kritiken från branschen har varit hård. I somras skrev över 300 dryckesbolag under ett öppet brev mot skatten, bland dem Coca-Cola och danska Carlsberg, som också äger Carlsberg Sverige. Det rapporterade BeverageDaily. Hessens ministerpresident Boris Rhein (CDU) har varnat för att skatten kan kosta jobb i dryckesindustrin.