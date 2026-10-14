Länge har Tyskland vägrat att sätta ner foten i handelskonflikten med Kina. Men nu ser Friedrich Merz ut att ändra hållning.
Tysklands helomvändning – kräver tuffare tag mot Kina
Tyskland har ändrat inställning till Kina och vill nu se hårdare handelspolitiska åtgärder från EU.
Ökad konkurrens från kinesiska företag och press på den tyska industrin har fått Berlin att ompröva sin tidigare försiktiga hållning gentemot Peking.
Tillsammans med Frankrike har Tyskland föreslagit ett nytt verktyg som i yttersta fall skulle kunna stänga ute ett land från EU:s inre marknad om det fortsätter att använda otillbörliga handelsmetoder.
Har varnat för konsekvenser
Förslaget presenterades i ett brev från förbundskansler Friedrich Merz och Frankrikes president Emmanuel Macron till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, skriver Deutsche Welle.
Kina har varnat för konsekvenser om EU går vidare med förslaget, som har beskrivits som en sista utväg mot länder som försöker undergräva rättvisa konkurrensvillkor.
Förändringen i Tysklands hållning bottnar i ett växande tryck på landets exportindustri.
Kina har gått från att vara Tysklands näst största exportmarknad till den nionde största under första halvåret 2026, enligt uppgifter från Germany Trade & Invest.
Samtidigt har kinesiska företag snabbt minskat det tekniska avståndet till europeiska konkurrenter.
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Exporten till Kina har minskat rejält
Lägre produktionskostnader och statliga subventioner har bidragit till att stärka deras position inom bland annat fordonsindustrin, maskinteknik och kemi.
Den tyska bilindustrin är särskilt utsatt. Tysk export av bilar till Kina minskade med 66 procent mellan 2022 och 2025, enligt analysföretaget Rhodium Group.
Samtidigt ökade importen av nytillverkade kinesiska bilar till Tyskland med 121 procent under årets första sju månader. Kinesisktillverkade fordon stod då för närmare 14 procent av den totala bilimporten.
Utvecklingen har ökat pressen från tyska industriföretag att agera mot konkurrensen.
EU:s handelsunderskott för varor gentemot Kina uppgick till omkring 360 miljarder euro under 2025 och fortsatte att växa under första halvåret 2026.
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Beroende av mineraler
Samtidigt är Europa beroende av kinesiska sällsynta jordartsmetaller och magneter, som är viktiga för bland annat fordons-, energi- och försvarsindustrin.
Berlin befarar att Peking kan begränsa exporten av dessa råvaror som svar på europeiska åtgärder.
EU försöker därför balansera behovet av att skydda sin industri mot risken för ett handelskrig.
Förhandlingar mellan EU och Kina har också resulterat i en preliminär överenskommelse om att begränsa importen av kinesiska hybridbilar.
Enligt EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič kan överenskommelsen innebära en betydande minskning av importen.
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