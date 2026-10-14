Tysklands helomvändning – kräver tuffare tag mot Kina

Tyskland har ändrat inställning till Kina och vill nu se hårdare handelspolitiska åtgärder från EU.

Ökad konkurrens från kinesiska företag och press på den tyska industrin har fått Berlin att ompröva sin tidigare försiktiga hållning gentemot Peking.

Tillsammans med Frankrike har Tyskland föreslagit ett nytt verktyg som i yttersta fall skulle kunna stänga ute ett land från EU:s inre marknad om det fortsätter att använda otillbörliga handelsmetoder.

Har varnat för konsekvenser

Förslaget presenterades i ett brev från förbundskansler Friedrich Merz och Frankrikes president Emmanuel Macron till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, skriver Deutsche Welle.

Kina har varnat för konsekvenser om EU går vidare med förslaget, som har beskrivits som en sista utväg mot länder som försöker undergräva rättvisa konkurrensvillkor.

Förändringen i Tysklands hållning bottnar i ett växande tryck på landets exportindustri.

Kina har gått från att vara Tysklands näst största exportmarknad till den nionde största under första halvåret 2026, enligt uppgifter från Germany Trade & Invest.

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Samtidigt har kinesiska företag snabbt minskat det tekniska avståndet till europeiska konkurrenter.

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