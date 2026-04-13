Tyskland kan slå igång kärnkraften igen – men vill de?

Tysklands beslut att avveckla kärnkraften har av många setts som oåterkalleligt.

Men det handlar i så fall mer om politiken än om tekniken.

Trots att landets sista reaktorer stängdes så sent som 2023 och nedmonteringen nu pågår, visar utvecklingen att en återstart i teorin fortfarande är möjlig – men i praktiken osannolik.

Dyrare energi

Bakgrunden är ett förändrat energiläge i Europa. Krig, stigande energipriser och ökad efterfrågan från industrin och digital infrastruktur har satt press på Tysklands energisystem.

Samtidigt har landet valt att ersätta kärnkraften med förnybara energikällor, främst vind och sol, vilket har lett till ökat beroende av kol och naturgas när vädret inte räcker till.

Opinionen har svängt. En majoritet av tyskarna anser nu att kärnkraftsavvecklingen var felaktig, och stödet för en återgång har vuxit.

Även ledande politiker har i efterhand beskrivit beslutet som strategiskt misslyckat. Trots detta betraktas frågan officiellt som avslutad, skriver Politico.