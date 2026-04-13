När energikrisen rasar i spåren av Iran-kriget ångrar en del tyskar att kärnkraften avvecklades. Det har väckt frågan om det går att få igång den igen.
Tyskland kan slå igång kärnkraften igen – men vill de?
Tysklands beslut att avveckla kärnkraften har av många setts som oåterkalleligt.
Men det handlar i så fall mer om politiken än om tekniken.
Trots att landets sista reaktorer stängdes så sent som 2023 och nedmonteringen nu pågår, visar utvecklingen att en återstart i teorin fortfarande är möjlig – men i praktiken osannolik.
Dyrare energi
Bakgrunden är ett förändrat energiläge i Europa. Krig, stigande energipriser och ökad efterfrågan från industrin och digital infrastruktur har satt press på Tysklands energisystem.
Samtidigt har landet valt att ersätta kärnkraften med förnybara energikällor, främst vind och sol, vilket har lett till ökat beroende av kol och naturgas när vädret inte räcker till.
Opinionen har svängt. En majoritet av tyskarna anser nu att kärnkraftsavvecklingen var felaktig, och stödet för en återgång har vuxit.
Även ledande politiker har i efterhand beskrivit beslutet som strategiskt misslyckat. Trots detta betraktas frågan officiellt som avslutad, skriver Politico.
Finns flera hinder
Tekniskt finns det argument för en återstart, åtminstone för de senast stängda anläggningarna.
Branschföreträdare menar att komponenter kan ersättas, personal rekryteras och drift återupptas inom ett decennium. Tidsplaner pekar på möjlig återstart kring början av 2030-talet, förutsatt snabba politiska beslut.
Hindren är dock betydande. Nedmonteringen har redan kommit långt vid flera anläggningar, vilket ökar kostnader och komplexitet för en återställning.
Krävs fler tillstånd
Dessutom krävs nya tillståndsprocesser, uppdaterade säkerhetskrav och omfattande investeringar. Personal med rätt kompetens har i många fall lämnat sektorn.
Det avgörande hindret är ändå politiskt. Regeringskoalitionen är splittrad, där socialdemokraterna motsätter sig kärnkraftens återkomst.
Lagstiftningen skulle behöva ändras, men det saknas i dagsläget en politisk majoritet för det. Myndigheter och departement undviker dessutom att ens analysera scenariot, skriver Deutsche Welle.
Det innebär att Tysklands kärnkraftsavveckling inte är tekniskt irreversibel, men politiskt låst. Ju längre nedmonteringen fortskrider, desto svårare och dyrare blir en återgång, menar experter.
