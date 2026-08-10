Två storbankschefer varnar: Dold hävstång kan skaka marknaden

JP Morgans vd Jamie Dimon säger i en intervju med CNBC att marginalskulden aldrig varit högre än nu. Poängen är inte den synliga skulden, utan allt som inte bokförs som marginallån.

Dimon pekar på upplåning via fullservicemäklare, hedgefonder, börshandlade fonder och arbitragestrategier i statsobligationer.

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En del av hävstången är offentlig, en del dold, och den samlade nivån är hög.

Han vill dock inte kalla läget systemiskt farligt. Enligt Dimon skiljer sig dagens situation från 2008, då det avgörande inte var hävstången i sig utan de faktiska förlusterna på bolånemarknaden.

BofA-chefen: ”en varningssignal”

Dagen innan gjorde Bank of Americas vd Brian Moynihan en snarlik bedömning.

Han beskrev den senaste tidens turbulens kring en AI-fokuserad hedgefond som en varningssignal för marknader som drivs av höga värderingar och lånade pengar.

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Att båda cheferna uttalar sig är ingen slump. Deras banker satt själva som huvudmäklare åt fonden i fråga.