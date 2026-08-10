Cheferna för USA:s två största banker larmar med bara ett dygns mellanrum om samma sak: att en stor del av hävstången på finansmarknaderna är osynlig och att en enda felbelånad aktör kan sätta hela marknaden i gungning.
Två storbankschefer varnar: Dold hävstång kan skaka marknaden
JP Morgans vd Jamie Dimon säger i en intervju med CNBC att marginalskulden aldrig varit högre än nu. Poängen är inte den synliga skulden, utan allt som inte bokförs som marginallån.
Dimon pekar på upplåning via fullservicemäklare, hedgefonder, börshandlade fonder och arbitragestrategier i statsobligationer.
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En del av hävstången är offentlig, en del dold, och den samlade nivån är hög.
Han vill dock inte kalla läget systemiskt farligt. Enligt Dimon skiljer sig dagens situation från 2008, då det avgörande inte var hävstången i sig utan de faktiska förlusterna på bolånemarknaden.
BofA-chefen: ”en varningssignal”
Dagen innan gjorde Bank of Americas vd Brian Moynihan en snarlik bedömning.
Han beskrev den senaste tidens turbulens kring en AI-fokuserad hedgefond som en varningssignal för marknader som drivs av höga värderingar och lånade pengar.
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Att båda cheferna uttalar sig är ingen slump. Deras banker satt själva som huvudmäklare åt fonden i fråga.
Fonden som utlöste oron
Det handlar om Situational Awareness, drivet av 24-årige tidigare OpenAI-forskaren Leopold Aschenbrenner.
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Fonden växte till omkring 45 miljarder dollar innan belånade teknologipositioner slog tillbaka, utlöste margin calls och tvingade fram en brådstörtad försäljning av den börsnoterade portföljen till Ken Griffins Citadel.
Både JP Morgan och Bank of America var bland fondens huvudmäklare. Fonden kollapsade dock inte helt, Aschenbrenner behöll sina onoterade innehav, däribland en andel i Anthropic, och är redan tillbaka med nya investeringar.
Marknaden klarade smällen – den här gången
Dimon menar att just den episoden visade motståndskraft, marknaden absorberade en enskild fonds fall utan större störningar.
Men båda cheferna landar i samma slutsats, att hög hävstång ökar risken för att någon plötsligt skrämmer marknaden och utlöser snabba rörelser.
För Dimon finns dessutom en längre skugga. Han varnar för att strukturell efterfrågan på kapital, budgetunderskott och global upprustning kan hålla uppe de långa räntorna.