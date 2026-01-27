Två dödade amerikaner – nu lämnar gränsbevakningen Minneapolis

Bovino den amerikanska gränsbevakningschef som blivit ansiktet utåt för president Donald Trumps hårdhänta immigrationskampanj i Minneapolis, och ett antal gränsbevakningstjänstemän väntas börja lämna staden redan på tisdag, enligt lokala myndigheter, rapporterar Bloomberg.

Flytten kommer efter protester, politisk turbulens och nationell granskning av Operation Metro Surge, en federal insats som stationerat tusentals immigrationstjänstemän i Minnesota sedan förra månaden.

Skickar gränschef till Minneapolis

Vita huset meddelar att man skickar gränschefen Tom Homan till Minneapolis, där han kommer rapportera direkt till Trump och har fått i uppdrag att dämpa spänningarna.

Homan, tidigare tillförordnad chef för Immigration and Customs Enforcement (ICE), ska möta Minneapolis borgmästare Jacob Frey på tisdag för att diskutera samordning mellan federal och lokal brottsbekämpning.

Bovino hade blivit en polariserande figur genom sina hårdhänta taktiker, inklusive användning av kemiska medel mot demonstranter och sin närvaro i frontlinjen vid sammandrabbningar mellan demonstranter och federala tjänstemän.