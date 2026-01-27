Gränsbevakningschefen Greg Bovino lämnar staden efter växande protester mot dödandet av två amerikanska medborgare av federala agenter de senaste veckorna.
Två dödade amerikaner – nu lämnar gränsbevakningen Minneapolis
Bovino den amerikanska gränsbevakningschef som blivit ansiktet utåt för president Donald Trumps hårdhänta immigrationskampanj i Minneapolis, och ett antal gränsbevakningstjänstemän väntas börja lämna staden redan på tisdag, enligt lokala myndigheter, rapporterar Bloomberg.
Flytten kommer efter protester, politisk turbulens och nationell granskning av Operation Metro Surge, en federal insats som stationerat tusentals immigrationstjänstemän i Minnesota sedan förra månaden.
Skickar gränschef till Minneapolis
Vita huset meddelar att man skickar gränschefen Tom Homan till Minneapolis, där han kommer rapportera direkt till Trump och har fått i uppdrag att dämpa spänningarna.
Homan, tidigare tillförordnad chef för Immigration and Customs Enforcement (ICE), ska möta Minneapolis borgmästare Jacob Frey på tisdag för att diskutera samordning mellan federal och lokal brottsbekämpning.
Bovino hade blivit en polariserande figur genom sina hårdhänta taktiker, inklusive användning av kemiska medel mot demonstranter och sin närvaro i frontlinjen vid sammandrabbningar mellan demonstranter och federala tjänstemän.
Hårdnad kritik efter ihjälskjutna demonstranter
Kritiken i Minnesota intensifierades efter den 24 januari då 37-åriga intensivvårdssjuksköterskan Alex Pretti sköts ihjäl av en gränsbevakningstjänsteman under en immigrationsoperation.
Myndigheter sa initialt att Pretti utgjorde ett hot, men video som cirkulerade i sociala medier motsade dessa påståenden och visade Pretti övermannad innan han sköts, enligt PBS.
Prettis död kom bara veckor efter dödandet den 7 januari av Renee Good, en amerikansk medborgare och mor till tre barn från Minneapolis, som sköts av en ICE-agent under en liknande operation i ett bostadsområde i staden.
Ökat obehag inför operationerna
Borgmästare Frey sa efter ett telefonsamtal med Trump på måndag att ”några federala agenter kommer börja lämna området i morgon, och jag kommer fortsätta driva på för att resten som är inblandade i denna operation ska gå”, rapporterar PBS.
Opinionsundersökningar visar ett ökande obehag med administrationens taktik, även bland väljare som i grunden stöder immigrationskontroll.
Nästan hälften av amerikanerna i en färsk undersökning från Politico sa att deportationskampanjen var för aggressiv.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
